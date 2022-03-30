5 любопытных историй из разных стран и эпох

Про американских изобретательных аферистов, первооткрывателя фосфора, короля-экспериментатора и раба, спасшегося в ящике.
Джон Бринкли всегда хотел быть врачом, но учёба в хорошем университете стоила дорого, денег ему хватило только на липовый диплом липового института. В нормальную больницу с таким дипломом его бы не взяли, а вот простые люди доверяли красивой бумажке и визиткам с надписью "дипломированный специалист". Бринкли ещё до получения диплома продавал людям воду под видом средств для потенции - с женой они изображали врачей на ярмарках в американской глубинке. А с бумажкой он уже открыл свой магазин. Вместе с коллегой, "врачом-электротехником", он за $25 продавал мужчинам "заряженное немецкое лекарство" (простую воду с красителем).
Бринкли постоянно приходилось менять города, чтобы не угодить за решётку за врачевание без лицензии и за мошенничество. Удача, упорство и ещё один диплом одного очень сомнительного, но всё же настоящего института, помогли горе-врачу в 1918 году открыть свою небольшую клинику. В этой клинике он пересаживал мужчинам (на самом деле просто зашивал в мошонке) козлиные яички. Этот бред имел только отрицательный эффект, но реклама утверждала, что Бринкли творит чудеса. Бринкли обладал очень скудными сведениями об анатомии человека, поэтому некоторые его пациенты умирали. Но каким-то чудом он стал самым популярным врачом в США. Деньги лились рекой, он баллотировался в губернаторы, вёл радиопередачу. К счастью, зло и невежество было наказано. Бринкли был завален исками, признан банкротом и шарлатаном. В 1942 году он лёг в свою клинику, где умер от сердечной недостаточности.
Эмерих Юттнер жил небогато. Работал он то ремонтником, то дворником. От испанского гриппа у него умерла жена, оставив его с сыном подростком и маленькой дочкой. В самые безденежные времена Юттнер решился подделать доллары. Таланта к этому сложному и уголовно наказуемому делу у него не было. Купюры номиналом в 1 доллар он рисовал на обычной бумаге, да к тому же делал на них кучу орфографических ошибок. В неделю он изготавливал не больше 12 однадолларовых фальшивок, покупал на них только товары первой необходимости и никогда не платил подделкой дважды одному и тому же человеку в одном и том же месте.
В 1938 году ФБР завело дело под номером 880 и начало поиски фальшивомонетчика. 10 лет Юттнера не удавалось поймать, пока в 1948 году в его квартире не случился пожар. Все заготовленные зелёные бумажки обгорели, и Юттнер выбросил их на помойку. Фальшивки нашли местные мальчишки и показали родителям. Потом о находке узнали в Бюро. Мастера долларовых подделок арестовали и приговорили к 1 году и 1 дню тюрьмы, а также к символическому штрафу в $1.
Выйдя на свободу, Юттнер продал права на свою историю, по которой позже была написана книга и поставлен фильм "Мистер 880". Продажа прав принесла Эмерих Юттнер больше денег, чем вся его 10-летняя противозаконная деятельность.
Хеннинг Бранд, живший в 17 веке алхимик, как и все алхимики мечтал получить философский камень, а потом с его помощью превращать любой металл в золото. Бранд решил, что философский камень можно получить из человеческой мочи. Для эксперимента всей своей жизни он собрал несколько тысяч литров урины. Существенный в клад в эту коллекцию внёс стоявший недалеко от лаборатории полк солдат. В лаборатории, которую Бранд содержал на деньги богатой супруги, он выпаривал мочу и проводил с получившейся массой различные эксперименты. Так он получил белое вещество. Оно горело ярким пламенем и светилось в темноте, поэтому Бранд назвал его "фосфор", что в переводе с греческого означается "светоносный". Алхимик решил, что это и есть философский камень, но дальнейшие опыты показали, что камень не работает и в золото ничего не превращает. Однако Бранд не отчаялся, продолжил эксперименты с новым химическим элементом и, в конце концов, превратил его в золотые монеты, продав технологию получения фосфора.
Американский чернокожий раб Генри Браун в 33 года получил новое имя Генри Бокс Браун в честь ящика (box), в котором вырвался на свободу.
33-летний раб, работавший на табачной фабрике в Ричмонде, родился в рабстве. В рабстве он женился и завёл семью. Чтобы рабовладелец не разделил семью, Браун ежемесячно платил жене хозяина. Однако негласный договор был нарушен, и семью Генри Брауна продали другому хозяина. Тогда-то раб и решился на побег.
При помощи знакомого свободного чернокожего Браун отправил себя самого в посылке в свободный от рабства штат. Ящик с надписями "Хрупкое" и "Не кантовать" (габариты 91*81*61 см) с человеком внутри путешествовал по воде и по земле 27 часов. Ящик, конечно же, кантовали и несколько раз переворачивали, но Браун добрался до места целым и невредимым. Когда принявшие посылку аболиционисты (борцы за отмену рабства) выпустили Брауна, тот спросил: "Как поживаете, господа?" и спел псалм из Библии.
Частная почтовая фирма, доставившая посылку, прославилась не меньше, чем Генри Бокс Браун. Она гарантировала сохранность и конфиденциальность груза - доставка человека стала для неё лучшей рекламой.
Бокс Браун активно боролся за освобождение рабов, написал книгу о своей жизни. Свою первую семью он нашёл, но новый владелец заломил за них большую цену, и Браун отказался их покупать. Потом он переехал в Англию, где женился уже как свободный человек. С новой семьёй он вернулся в Штаты и стал фокусником. До глубокой старости Браун выступал на сцене вместе со своей семьёй. Он скончался в 1897 году в возрасте 82 лет.
Император Священной Римской империи Фридрих II Гогенштауфен был от природы любопытен и любил ставить на своих подданных эксперименты.
Однажды он накормил плотным обедом двух человек, после чего одного отправили спать, а другого заставил охотиться на зайцев. На следующий день охотника и засоню попросили публично опорожниться. Король вместе с докторами внимательно рассмотрел то, что ещё вчера было пищей. Вывод был таким: после обеда лучше всего поспать.
В другой раз Фридрих заточил одного беднягу в ящик с маленькой дырочкой. Без еды и воды узник умер. Когда пленник ящика испустил последний вздох, король надеялся увидеть, как через дырочку в крышке улетает душа. Не увидев душу, Фридрих заключил, что она тоже умерла.
А ещё Фридрих пытался узнать, на каком языке говорили Адам и Ева. Для этого он отобрал нескольких младенцев и запретил их нянькам при них говорить и как-то с ними взаимодействовать. Малышей можно было только кормить и мыть. Младенцы, к сожалению, не пережили эксперимент.
Источник:
АНТИФИШКИ
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