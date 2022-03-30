5 любопытных историй из разных стран и эпох

Джон Бринкли всегда хотел быть врачом, но учёба в хорошем университете стоила дорого, денег ему хватило только на липовый диплом липового института. В нормальную больницу с таким дипломом его бы не взяли, а вот простые люди доверяли красивой бумажке и визиткам с надписью "дипломированный специалист". Бринкли ещё до получения диплома продавал людям воду под видом средств для потенции - с женой они изображали врачей на ярмарках в американской глубинке. А с бумажкой он уже открыл свой магазин. Вместе с коллегой, "врачом-электротехником", он за $25 продавал мужчинам "заряженное немецкое лекарство" (простую воду с красителем).



Бринкли постоянно приходилось менять города, чтобы не угодить за решётку за врачевание без лицензии и за мошенничество. Удача, упорство и ещё один диплом одного очень сомнительного, но всё же настоящего института, помогли горе-врачу в 1918 году открыть свою небольшую клинику. В этой клинике он пересаживал мужчинам (на самом деле просто зашивал в мошонке) козлиные яички. Этот бред имел только отрицательный эффект, но реклама утверждала, что Бринкли творит чудеса. Бринкли обладал очень скудными сведениями об анатомии человека, поэтому некоторые его пациенты умирали. Но каким-то чудом он стал самым популярным врачом в США. Деньги лились рекой, он баллотировался в губернаторы, вёл радиопередачу. К счастью, зло и невежество было наказано. Бринкли был завален исками, признан банкротом и шарлатаном. В 1942 году он лёг в свою клинику, где умер от сердечной недостаточности.