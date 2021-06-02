В Сбербанке описали схему работы мошеннических колл-центров

Согласно презентации Кузнецова, сотрудники одного такого колл-центра совершают от трех до семи тысяч звонков в день, а в месяц аферисты вполне способны заработать около 1 миллиона долларов. И это при том, что дозвониться до жертвы удается лишь в половине случаев, а обманная схема срабатывает только на 1% от всех звонков.





Зарплата мошенников, в зависимости от их эффективности, колеблется от $70 до $3000 в месяц. В одной смене работает примерно 20 человек.