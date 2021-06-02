В Сбербанке описали схему работы мошеннических колл-центров

А также рассказали, сколько зарабатывают аферисты.
Заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов провел сегодня в Санкт-Петербургском горном университете презентацию об "угрозе номер один в сфере клиентской безопасности". Главным бичом крупнейшего банка, по его словам, являются аферисты, представляющиеся сотрудниками финансовой организации, которые обманным путем заполучают деньги клиентов.
Согласно презентации Кузнецова, сотрудники одного такого колл-центра совершают от трех до семи тысяч звонков в день, а в месяц аферисты вполне способны заработать около 1 миллиона долларов. И это при том, что дозвониться до жертвы удается лишь в половине случаев, а обманная схема срабатывает только на 1% от всех звонков.
Зарплата мошенников, в зависимости от их эффективности, колеблется от $70 до $3000 в месяц. В одной смене работает примерно 20 человек.
В 2020 году мошенники совершили более 15 миллионов звонков, а Сбербанк в этом же году получил более 3,7 миллионов жалоб на аферистов. Всего в прошлом году, по данным Сбера, количество телефонных мошенничеств выросло на 72%.
Но зампред правления Сбера уверяет, что сегодня клиенты крупнейшего в стране банка защищены, лучше, чем вчера.
Я, пожалуй, впервые после некоего анализа могу сказать, что клиенты "Сбера" сегодня больше защищены, и мы за последние полтора месяца зафиксировали резкое снижение телефонного мошенничества в адрес клиентов "Сбера" - до 30%
Источник:
- Московская пенсионерка сбросила мошенникам миллион рублей с балкона
- Погибший на ринге сумоист заставил задуматься о безопасности спортсменов
- Аферисты придумали новую схему обмана россиян с участием карты "Магнит"
- Бандит написал записку о бомбе в банке, но денег не получил
- Американский хакер взломал мошенников из колл-центра в Индии и записал их реакцию на видео
Понравилось17
"...мошенники совершили более 15 миллионов звонков, а Сбербанк в этом же году получил более 3,7 миллионов жалоб..."
Что-то не бьётся. 3,7 - это 25% от 15.
Набор общих фраз.
Как перечисляли их на "помойные чета", так и перечисляют.
Как обналичивали в банкоматах, так и обналичивают.
ПАТАМУШТА как торговали базами данных клиентов Сбера, так и торгуют.
Ибо звонят мошенники, зная ФИО, и номер счета.
Уверенно и красиво.