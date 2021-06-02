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В Сбербанке описали схему работы мошеннических колл-центров

В Сбербанке описали схему работы мошеннических колл-центров (3 фото)

Автор:
02 июня 2021 17:35
Сообщество : Банки и финансы
Метки: аферисты   безопасность   колл-центр   сбербанк   схема работы   
2335
3

А также рассказали, сколько зарабатывают аферисты.

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Метки: аферисты   безопасность   колл-центр   сбербанк   схема работы   
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11  комментариев
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10k
Павел Бреусов 2 часа назад
А всего-то надо выключить все номера на неустановленных лиц, и не предоставлять IP-телефонию шарашкиным конторам, но это же деньги, которые не дозаработают наши "кристально честные" ОПераторы Сотовой Сети, они же ОПСОСы.
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7k
Barachek_Obachek Полчаса назад
Мне правда со Сбера позвонили, послал накуй, показалось что мошенники. Хотя какая разница
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4k
Дарвин и аморальная премия 44 минуты назад
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3k
Горожанин Час назад
Главный бич - это продажные сотрудники самого Сбера. И Греф - идиот и откровенный социальный расист.
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782
Кристофер Робин 2 часа назад
Фиксируют данную информацию..
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8k
Andrei 2 часа назад
"...дозвониться... удается лишь в половине случаев, а схема срабатывает на 1% от всех звонков..."
"...мошенники совершили более 15 миллионов звонков, а Сбербанк в этом же году получил более 3,7 миллионов жалоб..."

Что-то не бьётся. 3,7 - это 25% от 15.
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3k
★Lucifer★ 3 часа назад
Ни о чём.
Набор общих фраз.
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2k
LekS 3 часа назад
Ну да, мне теперь не служба безопасности звонит, а ФСБ. Говорят ржать будешь в отделении, дальше не слушаю, кидаю трубку
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