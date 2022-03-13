Телеграм в России не заблокируют

Павел Дуров договорился с силовиками, так что мессенджер никуда не денется.
Олег Матвейчев - зампред комитета по информационной политике, технологиям и связи. Он заявил, что пока мессенджер остаётся политически нейтрален. А значит никто его не тронет и не заблокирует. К тому же Дуров пошёл на компромисс и разрешил силовикам установить оборудование “чтобы была возможность смотреть за всеми опасными субъектами”.
«Дуров нашёл компромисс с ФСБ. Не договор, не то, что он однозначно сказал “заходите, делайте что хотите в моём хозяйстве”, но удалось его убедить, что жизни людей важны и что именно через Telegram ведутся переговоры террористов.
Запросы в рамках оперативных мероприятий передаются туда, если террористы или кто-то находится на контроле. Telegram установил оборудование, чтобы была возможность смотреть за всеми опасными субъектами».
Ещё Матвейчев заметил:
«Если Telegram начнёт вести политику цензуры против России, разрешит публиковать призывы к убийству (как это сделали в Meta) — конечно, будут у него проблемы. Но зачем ему это нужно? Дуров сейчас получает огромный приток трафика, люди из Facebook и Instagram уходят в Telegram. И зачем ему совершать такую же глупость, чтоб его начали блокировать?»
Так что без нормального мессенджера не останемся.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Я уверен что доступ уже давно есть. Иначе блокировали-бы его работу, и прижучили Дурова. Много на этот счёт и законов, и указов, и положений имеется. Да и сам создатель подобной сети общения, не может не понимать как могут использовать его детище преступные элементы. И я уверен что в любой иной стране так-же!