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Телеграм в России не заблокируют

Телеграм в России не заблокируют (3 фото)

Автор:
13 марта 2022 18:15
Сообщество : Жить в России
Метки: Telegram   Цензура   блокировка   дуров   мессенджер   силовики   
373
3

Павел Дуров договорился с силовиками, так что мессенджер никуда не денется.

Олег Матвейчев - зампред комитета по информационной политике, технологиям и связи. Он заявил, что пока мессенджер остаётся политически нейтрален. А значит никто его не тронет и не заблокирует. К тому же Дуров пошёл на компромисс и разрешил силовикам установить оборудование “чтобы была возможность смотреть за всеми опасными субъектами”.

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«Дуров нашёл компромисс с ФСБ. Не договор, не то, что он однозначно сказал “заходите, делайте что хотите в моём хозяйстве”, но удалось его убедить, что жизни людей важны и что именно через Telegram ведутся переговоры террористов.

Запросы в рамках оперативных мероприятий передаются туда, если террористы или кто-то находится на контроле. Telegram установил оборудование, чтобы была возможность смотреть за всеми опасными субъектами».

Ещё Матвейчев заметил:

«Если Telegram начнёт вести политику цензуры против России, разрешит публиковать призывы к убийству (как это сделали в Meta) — конечно, будут у него проблемы. Но зачем ему это нужно? Дуров сейчас получает огромный приток трафика, люди из Facebook и Instagram уходят в Telegram. И зачем ему совершать такую же глупость, чтоб его начали блокировать?»

Так что без нормального мессенджера не останемся.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Telegram   Цензура   блокировка   дуров   мессенджер   силовики   
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6  комментариев
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18k
babuby 14 минут назад
Установили оборудование ....

Я уверен что доступ уже давно есть. Иначе блокировали-бы его работу, и прижучили Дурова. Много на этот счёт и законов, и указов, и положений имеется. Да и сам создатель подобной сети общения, не может не понимать как могут использовать его детище преступные элементы. И я уверен что в любой иной стране так-же!
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1k
Сергей Иванов 7 минут назад
Т.е. сдал...пишите пишите...
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807
Alex 19 минут назад
то есть если не будет выкладываться инфа по войне на Украине то все с Телеграмом будет норм ?
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1k
Пошляк Стебаныч 52 минуты назад
Куда чего установили?
Ссылка www.youtube.com
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1k
poбт Час назад
так про телегу еще Путин говорил в ежегодной пк, но никто не услышал
а сейчас весь хохлосрач как раз там
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Трям Час назад
Так уже пытались. Максимум, приходилось один раз в месяц пару цифр в настройке соединения прописать
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