Телеграм в России не заблокируют

«Дуров нашёл компромисс с ФСБ. Не договор, не то, что он однозначно сказал “заходите, делайте что хотите в моём хозяйстве”, но удалось его убедить, что жизни людей важны и что именно через Telegram ведутся переговоры террористов.

Запросы в рамках оперативных мероприятий передаются туда, если террористы или кто-то находится на контроле. Telegram установил оборудование, чтобы была возможность смотреть за всеми опасными субъектами».