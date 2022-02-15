Привет из детства: советские игрушки с лягушками

Нужно заметить, что те дети, которым повезло жить неподалеку от настоящего водоема, нередко натаскивали из него ряску, водоросли, камешки, чтобы в игровой мини-версии оборудовать "почти настоящий" пруд, в который селили уже настоящих головастиков - эта игра была во много раз интереснее того, что предлагал производитель.

Ну и конечно же, нередко "Водоем" использовался во многих мальчишечьих военных играх, выступая в роли окопа или замаскированной ловушки - это тоже было намного интереснее, чем спускать лягушат с горки ))

Еще одно удобство этой игры заключалось в том, что зверушки были полыми и представляли собой отличную матрицу для отливки фигурок из расплавленного свинца. А если потом такую фигурку еще покрасить бронзовой краской, то эта красота могла выступать в роли местной "валюты" или ценного приза в каких-нибудь междворовых состязаниях.