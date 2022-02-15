Привет из детства: советские игрушки с лягушками

Как правило, дети всех возрастов очень любят игры с водой, и конечно же, советская легкая промышленность не могла не учитывать эту особенность детского развития, и выпускала немало игрушек и игровых комплектов, пригодных для "водных процедур".
Правда, некоторые из этих игрушек бывали довольно странными и потому редко использовались по прямому назначению. Так, например, игровой комплект под прозаическим названием "Водоем", предназначенный для детей в возрасте от 3 до 7 лет (ближе к середине 80-х на коробках стали писать новые возрастные ограничения: от 2 до 5 лет), похоже, был больше рассчитан на обладателей флегматичного характера.
Ведь любые детские игры с водой - это, как правило, активные действия , брызги во все стороны, цунами, сражения флотилий и прочие бурные радости. Но игра "Водоем" настраивала больше на некое восточное созерцание скромного водоема с его обитателями, которым было доступно одно-единственное немудренное развлечение...
Игровая медитация
Игра представляла собой подставку с выемкой в форме пруда, которую нужно было наполнить водой. Чтобы можно было украсить водоем, в комплекте шли листочек кувшинки и коряга, а роль обитателей пруда выполняли резиновые фигурки лягушонка, черепахи, рака, ящерицы (тритона) и головастика - эти фигурки, кстати, и были самыми ценными в игре.
Игровые комплекты могли различаться по цвету и на некоторых коробках ящерица именовалась именно тритоном, что было ближе к "водяной" тематике игры. Но все это было второстепенно по сравнению с предложенными производителем правилами игры.
Детям в возрасте от 3 до 7 лет предлагалось запускать фигурки с малюсенькой горки, образованной рельефом бассейна, а еще сажать их на листик кувшинки, который может удержать на плаву любую из перечисленных зверушек )) Получался такой медитативный, созерцательный игровой процесс :)
Нужно заметить, что те дети, которым повезло жить неподалеку от настоящего водоема, нередко натаскивали из него ряску, водоросли, камешки, чтобы в игровой мини-версии оборудовать "почти настоящий" пруд, в который селили уже настоящих головастиков - эта игра была во много раз интереснее того, что предлагал производитель.
Ну и конечно же, нередко "Водоем" использовался во многих мальчишечьих военных играх, выступая в роли окопа или замаскированной ловушки - это тоже было намного интереснее, чем спускать лягушат с горки ))
Еще одно удобство этой игры заключалось в том, что зверушки были полыми и представляли собой отличную матрицу для отливки фигурок из расплавленного свинца. А если потом такую фигурку еще покрасить бронзовой краской, то эта красота могла выступать в роли местной "валюты" или ценного приза в каких-нибудь междворовых состязаниях.
Лягушки-диверсанты
Более динамичной и интересной была похожая игра под названием "Веселые лягушата". Там тоже имелся "водоем", который по сути своей был мишенью, а попадать в эту мишень нужно было прыгающими лягушатами. В комплект входили разноцветные фигурки лягушат, у которых имелись прямоугольные хвостики-выступы. Путем нажатия на этот "хвостик" фигурка отправлялась в полет по почти непредсказуемой траектории, что только придавало азарта этой игре.
Водоем-мишень можно было как наполнять водой, так и оставлять пустым, но, конечно же, веселее всего было играть, когда брызги летели во все стороны )) И конечно же, как это часто бывало с большинством игрушек, когда детям надоедало играть по предложенным правилам, подключалась фантазия и творческое мышление.
Разноцветные лягушата, например, нередко оказывались активными участниками военных сражений. Феноменальная прыгучесть позволяла им играть роль диверсантов, внося своими неожиданными прыжками сумятицу в стан врага. Также удобно было использовать "прыгучий десант" и как разрушителя вражеских укреплений и песочных крепостей, правда, от активных боев лягушата часто лишались хрупких конечностей...
Источник:
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