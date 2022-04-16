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Первому «Человеку-пауку» Сэма Рэйми 20 лет: как изменились актеры культовой трилогии?

Первому «Человеку-пауку» Сэма Рэйми 20 лет: как изменились актеры культовой трилогии? (23 фото)

Автор:
16 апреля 2022 10:32
Сообщество : Кино
Метки: Сэм Рэйми   Тоби Магуайер   актеры кино   как изменились актёры   кино человек паук   трилогия   человек- паук   
15943
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В этом году «Человек-паук» Сэма Рэйми празднует свой 20-летний юбилей. Трилогия этого режиссера по праву стала культовой, подарив зрителю запоминающихся комиксовых героев на экране.

Как же изменились главные действующие лица с 2002 года по сегодняшний день?

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Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Сэм Рэйми   Тоби Магуайер   актеры кино   как изменились актёры   кино человек паук   трилогия   человек- паук   
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29  комментариев
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19k
babuby 2 дня назад
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Александр День назад
Такое чувство, что их съемочная группа нашла где-то фонтан вечной молодости. Но испить из него дали не всем, только мужикам... Ну и самой старшей Тете Мэй. Кирстен Данст от фонтана отогнали, только пару капель на нее и попало, а Брайс Даллас Ховард в этот день вообще на работу не пришла=))
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6k
Анонимный Трезвенник 2 дня назад
Человек-паук не боится никого, кроме человека-тапка
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2k
Feathery 2 дня назад
Кирстен хороша!

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4k
Михаил 2 дня назад
В последнем фильме, Тоби снова вернулся к роли паука
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10k
Максим 2 дня назад
Тоби красавчик) помимо актёрства он еще и знатный шулер)
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3k
Parus59 2 дня назад
Экранизация картинок для детей даунов, неспособных к чтению. Тут даже на слезу некоторых фанатов пробивает в комментах. Кто вы племя незнакомое? Где вас упустили? Почему вам нравится параноидально-шизофренический бред пиндостанского кинопрома? Человек Паук, Бэтман, человек Муха, человек Муравей, Супермен и прочая нечисть, что вы в них нашли? Или вы все жертвы 90-х? Недостаток питания, внимания и образования? Мне вас жалко, бедолаги! Настоящее кино прошло мимо вас.
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61k
Опиум для народа 2 дня назад
Настоящий паук достаёт паутину вовсе не из лапки.)
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487
Vboss 2 дня назад
Самый крутой фильм был... герои подбирались прям по комиксу на котором выросли... я даже удивлялся как точно попали с актерами... а все что было потом такая дичь ...
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8k
alex9845 2 дня назад
И только Тётушка Мей как огурчик)
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295
Дмитрий Быков alex9845 2 дня назад
Она вообще не изменилась.
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668
Murych 2 дня назад
Здравствуй, Питер!
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Комментарий удален. Причина: порнография
1k
2k
Aleksandr M. 2 дня назад
Злой Челопук - зачетный отрывок)) "Дай молочка..."

Ссылка www.youtube.com
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4k
Ewgeny 2 дня назад
А о чем эти "фильмы"?
Фильмы, снятые по рисункам для тех, кто читать не умеет... Мда.
Можете не комментировать, отвечать не буду. Если вы это защищаете, то... Фиг с вами.
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1k
сергей ремизов 2 дня назад
Блин ,какой же я старый.
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Антибиотик
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