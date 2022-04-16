Первому «Человеку-пауку» Сэма Рэйми 20 лет: как изменились актеры культовой трилогии?

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В этом году «Человек-паук» Сэма Рэйми празднует свой 20-летний юбилей. Трилогия этого режиссера по праву стала культовой, подарив зрителю запоминающихся комиксовых героев на экране.
Как же изменились главные действующие лица с 2002 года по сегодняшний день?
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Ну и закончим Дядей Беном, с которого всё началось. В 2011 году в возрасте 88 лет Клиффа Робертсона не стало.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Метки: Сэм Рэйми Тоби Магуайер актеры кино как изменились актёры кино человек паук трилогия человек- паук
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Фильмы, снятые по рисункам для тех, кто читать не умеет... Мда.
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