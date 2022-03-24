Фильму «Война» 20 лет: что стало с актерами атмосферной картины Балабанова о чеченской войне?

Её жениха Джона Бойла сыграл британец Иэн Келли, который на тот момент был известным актером у себя на родине. Мало того, что он не знал русский язык, так ещё и был крайне удивлен съемочными условиями. Позже британский актер появился в «Адмирале», а спустя год засветился в «Гарри Поттере». Периодически Бойл всё также появляется на экранах, попутно занималась написанием книг об исторических личностях.