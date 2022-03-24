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Фильму «Война» 20 лет: что стало с актерами атмосферной картины Балабанова о чеченской войне?

Фильму «Война» 20 лет: что стало с актерами атмосферной картины Балабанова о чеченской войне? (11 фото)

Автор:
24 марта 2022 23:06
Сообщество : Кино
Метки: 20 лет   балабанов   война балабанов   война бодров   война чадов   как изменились актёры   фильм война   
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В 2002 году состоялась премьера фильма «Война» Алексея Балабанова, посвященного Второй чеченской войне. И вот, 14 марта картина отметила свой 20-летний юбилей. Что же сегодня стало с актерами, блестяще всю атмосферу и жестокость тех событий?

Для Алексея Чадова, исполнившего роль сержанта Ивана Ермакова, этот фильм стал, по сути, звездным билетом, ведь 20-летний актер сразу урвал награду международного кинофестиваля, проходившего в Канаде. С тех пор он снялся в более чем 50 картинах, среди которых, например,  «Ночной дозор» и «9-ая рота».

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В 2020 году Чадов решил попробовать себя в роли сценариста и режиссера, взявшись за съемку фильма «Своя война», где 40-летний актер сам же и играл. После этого актер изредка появлялся в сторонних проектах.

Американку Маргарет Майклсон сыграла Ингеборга Дапкунайте, которая сама же попросила роль у Балабанова. На съемках она обнаженная залезала в холодный горный поток, чем шокировала американского актера, исполнившего роль её жениха. Правда, она пыталась его успокоить, заявляя, что в России все картина снимаются в жестких условиях.

Позже она появлялась в ещё одном проекте этого режиссера под названием «Морфий». Стоит отметить, что актриса довольно часто снималась в провокационных картинах вроде «Матильды» или «Красного воробья». В последнее время она занималась озвучкой. Например, её голос можно услышать в роли искусственного интеллекта в последних фильмах «Человек-паук».

Её жениха Джона Бойла сыграл британец Иэн Келли, который на тот момент был известным актером у себя на родине. Мало того, что он не знал русский язык, так ещё и был крайне удивлен съемочными условиями. Позже британский актер появился в «Адмирале», а спустя год засветился в «Гарри Поттере». Периодически Бойл всё также появляется на экранах, попутно занималась написанием книг об исторических личностях.

Георгий Гургулия, сыгравший командира чеченских боевиков, снимался и до «Войны», но именно Балабанов сделал его востребованным актером. Позже он появлялся в таких картинах как «Прогулка в Карабах» и «Бабло». Кроме того, у него есть весьма успешная рекламная компания, не раз получавшая международные награды за свои ролики.

Ну и, конечно, стоит вспомнить про Сергея Бодрова в роли капитана Медведева, для которого этот фильм стал практически последним. Позже он появился в «Медвежьем поцелуе», снятом его отцом, но картина вышла уже после гибели знаменитого актера. К сожалению, работу самого Бодрова-младшего под названием «Связной» зритель так и не увидел, однако все наверняка помнят его фильм «Сестры».

Но больше всего, конечно, его помнили, и будут помнить по культовой роли Данилы Багрова в дилогии «Брат».

Нравится ли вам фильм «Война»? И какие другие работы Балабанова вам также пришлись по душе?

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: 20 лет   балабанов   война балабанов   война бодров   война чадов   как изменились актёры   фильм война   
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kastrat_kalzia Час назад
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Антибиотик
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