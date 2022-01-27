Как изменились актеры из первых сезонов «Улицы разбитых фонарей»

Премьерный показ сериала «Улицы разбитых фонарей» стартовал 4 января 1998 года. Нынче ему исполнилось аж 24 года, правда, с ТВ экранов он не сходил только до 2019-го. Но за это время проект успел стать рекордсменом по количеству эфирного времени.
Не будем говорить о качестве последних сезонов, но первые серии точно запали в душу многим российским зрителям и оставили в памяти запоминающиеся образы актеров. Но как изменились и чем сейчас занимаются те, за кем следили многие в нашей стране?
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Начнём с самого яркого персонажа, а именно Дукалиса, роль которого исполнил Сергей Селин. «Улицы разбитых фонарей» принесли ему славу, а популярности добавили такие проекты как «Убойная сила» и «Опера». Актер по-прежнему продолжает сниматься в различных проектах, однако чаще он появляется в эпизодических ролях, больше напоминающих камео.
Михаил Трухин, сыгравший Волкова, был известен и до сериала, поскольку играл в петербургском театре «На Литейном». Сейчас он по-прежнему входит в труппу МХТ им. А.П. Чехова, а также продолжает карьеру на ТВ. Например, недавно он появился в новом сезоне «Сватов».
Ещё одним популярным персонажем, наравне с Дукалисом, был Казанова, он же Владимир Казанцев, роль которого досталась Александру Лыкову, продолжающему и сегодня расти как актер. Довольно часто его можно встретить в сериалах с весьма неплохими рейтингами.
Алексей Нилов радикально изменился в сравнении со своим персонажем Лариным, однако его «ментовское» амплуа по-прежнему сохранилось. Сейчас он продолжает сниматься в сериалах, посвященных правоохранителям.
Если есть те, кто не знает майора Соловца, сыгранного Александром Половцевым, то его точно видели в рекламе соков «Моя семья». Ну, и как не запомнить его фразу, ставшую крылатой, про «налей и отойди». К слову, актер и сегодня активно продолжает сниматься в разноплановых фильмах и сериалах.
Зрители запомнили Анастасию Мельникову не только за её обаяние, но и потому что она была единственной девушкой-милиционером в этой компании. Правда, роль Абдуловой не открыла ей двери в большое кино, поскольку к моменту выхода она уже была востребованной актрисой. Правда, сейчас её появление на экранах уже не такое частое явление.
Юрий Кузнецов, известный по сериалу как Мухомор, уже на тот момент был известным актером. Взять хотя бы его роль немца в культовом «Брате» за год до выхода сериала. За свою жизнь он уже снялся в 154 проектах, и продолжает это делать дальше.
Борис Чердынцев – единственный актер, сыгравший самого себя. Он настоял на сохранении своего имени и дольше всех оставался в сериале. Периодически он появлялся в эпизодических ролях в других проектах, однако сегодня он уже нигде не снимается.
Ну и закончим осведомителем Альбертом Померанцевым, талантливо сыгранным Виктором Бычковым. Как и Кузнецов он уже был известен зрителю до выхода сериала. Ни для кого не секрет, что он снимался в «Особенностях национальной охоты/рыбалки».
Изначально он пришёл на кастинг на одну из главных ролей, однако режиссер отдал предпочтение начинающим актерам. Но это не помешало Бычкову сыграть с обаянием и запомниться зрителю. Сейчас он активно продолжает сниматься. Например, ему досталась забавная роль в сериале «Жуки».
А в каких проектах вам запомнились эти актеры до или после «Улицы разбитых фонарей»?
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