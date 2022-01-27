Как изменились актеры из первых сезонов «Улицы разбитых фонарей»

Зрители запомнили Анастасию Мельникову не только за её обаяние, но и потому что она была единственной девушкой-милиционером в этой компании. Правда, роль Абдуловой не открыла ей двери в большое кино, поскольку к моменту выхода она уже была востребованной актрисой. Правда, сейчас её появление на экранах уже не такое частое явление.