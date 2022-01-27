Интересные факты и секреты, позволяющие взглянуть на фильмы и актеров по-другому

Фильмы после просмотра всегда оставляют какое-либо впечатление. Однако они вызывают куда больше эмоций, когда вдруг становятся известные интересные факты и секреты о какой-то сцене, актере или проекте в целом. Именно о них и поговорим.
Роль Росомахи в серии фильмов «Люди Иск» стала безусловным триумфом для Хью Джекмана. Несмотря на то, что актер идеально смотрелся в этом амплуа, оказалось, что он не знал о существовании этих животных, поэтому при подготовке к съемкам ошибочно изучал повадки волков.
Все, кто смотрел хоть какую-то часть «Звездных воинов» прекрасно знают, сколько в этой вселенной откровенно стремных персонажей. Например, над дизайном адмирала Акбара из 6-го эпизода смеялась даже вся съемочная группа.
Но режиссер Ричард Маркуэнд наотрез отказался его убирать, объяснив свое решение по-филосовски. По его мнению, детям полезно знать, что не все хорошие личности – выдающиеся красавцы, и не все плохие люди – уродливы.
В фильме «Человек-паук: Возвращение домой» роль злодея Стервятника досталась Майклу Китону, некогда игравшему Бэтмена. Видимо, актера не давал покоя этот факт, раз во время съемок сцен с драками он шептал Тому Холланду «Я – Бэтмен». Последний рассказал об этом в одном из интервью.
Перейдем к фильмам Квентина Тарантино. Как известно, в «Джанго освобожденный» очень много сцен с лошадьми, что неудивительно для вестерна. Однако Джейми Фокс предпочел отказаться от посторонних животных, отдав предпочтение своей личной лошади по кличке Гепард.
В этом же фильме Леонардо Ди Каприо предстал в образе уверенно рабовладельца, однако актер испытывал дискомфорт во время съемок одной из сцен из-за необходимости слишком часто произносить слово «нигер». Однако Самюэл Джексон вернул его в чувства, заявив, что для них «это просто ещё один вторник».
Кстати, фильм «Бесславные ублюдки» мог вообще не увидеть свет из-за того, что Тарантино не мог найти актера, подходящего на роль охотника за евреями Ганса Ланда. Но за неделю до отмены съемок, к счастью для режиссера, на прослушивание пришёл талантливый Кристоф Вальц.
Использование компьютерной графики в фильмах – обычное дело. Порой её используют даже там, где, казалось бы, можно обойтись без неё. Например, в первой части Джона Уика на компьютере сделали собачьи экскременты. И стоил этот "спецэффект" $5 тыс.
А в фильме «Чарли и шоколадная фабрика» сделали наоборот: там, где логичнее было бы использовать графику, всё сняли по-настоящему. Речь идёт о сцене, где 40 белок раскалывают орехи и бросают их на конвейер. Тим Бертон решил снимать настоящих белок, которых специально для этого обучали 19 недель.
Многие актеры ради своих ролей часами сидят в креслах гримеров, испытывая стресс. Особенно досталось Джиму Керри, которого гримировали по 8,5 часов для фильма «Гринч – похититель Рождества». Его даже специально готовил специалист ЦРУ в области пыток, который заявил, что столь длительный процесс нанесения грима сравним с погребением заживо. Он посоветовал актёру слушать Bee Gees, а окружающих попросил время от времени неожиданно давать Керри пощёчины. В общей сложности за время съёмок картины на грим главного героя было потрачено 35 дней. Джим Керри успокаивал себя, приговаривая: "Это всё ради детей, это всё ради детей".
Известная компания Warner Bros, спродюсировавшая «Один дома», допустила серьезный финансовый просчет, отказавшись от производства картины после того, как её первоначальный бюджет вырос на 5 млн долларов. Зато выиграл взявшийся за него 20th Century Fox, ведь фильм принес кассу в 476,7 млн долларов. Долгое время фильм считался самой кассовой комедией всех времён. В 2011 году этот рекорд побила вторая часть "Мальчишника в Вегасе".
Мартин Скорсезе во время съемок картины «Алиса здесь больше не живет» проявил удивительную проницательность. Для создания одной из сцен ему потребовалось 19 дублей, однако похвалы удостоилась только 6-летняя статистка. Она съела 19 рожков мороженого, по одному на каждый дубль. После удачной попытки он сказал, что девочка станет актрисой, потому что съела 19 мороженых и не заболела и не пожаловалась.
Этой девочкой была Лора Дерн, на съёмки к Скорсезе её взяла мама Дайан Ладд, игравшая в «Алисе» роль второго плана. А Лора Дерн действительно стала популярной актрисой, пятикратной лауреаткой «Золотого глобуса» и обладательницей «Оскара».
И закончим проницательностью Джорджа Миллера – создателя «Безумного Макса». Свой последний фильм «Дорога ярости» он доверил монтировать своей супруге Маргарет Сиксел, аргументировав это тем, что если он сам возьмется за монтаж, то картина ничем не будет отличаться от большинства боевиков.
Как итог, фильм удостоился «Оскара» за лучший монтаж.
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