Интересные факты и секреты, позволяющие взглянуть на фильмы и актеров по-другому

Но режиссер Ричард Маркуэнд наотрез отказался его убирать, объяснив свое решение по-филосовски. По его мнению, детям полезно знать, что не все хорошие личности – выдающиеся красавцы, и не все плохие люди – уродливы.

В фильме «Человек-паук: Возвращение домой» роль злодея Стервятника досталась Майклу Китону, некогда игравшему Бэтмена. Видимо, актера не давал покоя этот факт, раз во время съемок сцен с драками он шептал Тому Холланду «Я – Бэтмен». Последний рассказал об этом в одном из интервью.