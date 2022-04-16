FISHKINET
X Трансляция: события на Украине в реальном времени
добавить
пост
Сообщество ФотоМир 6831 пост • 761 подписчик подписаться
Главная > Сообщество ФотоМир 
17 крайне любопытных случаев, когда что-то где-то неожиданно проросло

17 крайне любопытных случаев, когда что-то где-то неожиданно проросло (18 фото)

Автор:
16 апреля 2022 07:55
Сообщество : ФотоМир
Метки: выросло   забавно   подборка   природа   удивительно   фото   
368
18

Весной всё стремится к новой жизни. И иногда эта жизнь просыпается даже там, где её не ждали. Семена прорастают даже внутри помидоров, побеги вытягиваются из кормушек для птиц, тряпок и раковин.

Это выглядит необычно и любопытно, а порой даже жутковато (особенно картошка и помидоры). Представляем вам случаи, когда что-то где-то неожиданно проросло.


Лук ожил после того, как его половину нарезали кубиками

×
×

Трава растёт сквозь гриб

Мой авокадо начал прорастать, прежде чем я смог его съесть

Побеги, прорастающие из мокрого бейсбольного мяча

Я забыл про картошку, и она проросла

В этом помидоре прямо внутри проросли все семена

Картошка проросла сквозь пакет

Моя мама повесила кормушку для птиц, и теперь зёрна начинают прорастать

Помидор с ростками

При этом он не гниёт, и на нём нет плесени.


Лук, лежавший в моём холодильнике, отрастил пышную причёску

После недавнего дождя ковёр на нашем заднем дворе начал прорастать

В тряпке, которую давно не стирали, появились ростки

После нескольких дождливых дней семена в моей кормушке проросли

Росток из помидора

А здесь пророс старый лимон

Что-то выросло из этой щётки

Помидоры выглядят особенно эффектно

Источник:

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "ФотоМир"
Метки: выросло   забавно   подборка   природа   удивительно   фото   
0
1
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
1  комментарий
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
30k
Snork Snorkoff 6 минут назад
Лук картошка и помидор конечно охренеть какие любопытные.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Button
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

1285560



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Нет материала твёрже бетония
1
34
Нет материала твёрже бетония
Пост о женской логике, собранный мужчиной
3
103
Пост о женской логике, собранный мужчиной
Набирающие популярность в сообществах
Как 3D-печать поможет решить вопрос с импортозамещением
0
17
Как 3D-печать поможет решить вопрос с импортозамещением
Если жизнь без "Таймса". Россиянам закрыли доступ к популярным шрифтам
0
26
Если жизнь без "Таймса". Россиянам закрыли доступ к популярным шрифтам
Бизнес, несмотря ни на что. Фермерская еда
Бизнес, несмотря ни на что. Фермерская еда
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Жизненно
0
0

Лучшие демотиваторы
Зачатие вегана
0
10

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#животные#люди#факты#кино#мир#СССР#забавно#неожиданно#Реакция
#прикол#интересно#в мире#история#фотографии#Россия#США#фейл#Приколы#природа
#фото#Ватермарк#интересное#подборка#собака#Еда#Разное#коты#Спорт#неудача
Бизнес, несмотря ни на что. Фермерская еда Бизнес, несмотря ни на что. Фермерская еда 22 фото, которые доказывают, что мы живем внутри симуляции 22 фото, которые доказывают, что мы живем внутри симуляции Смешные и харизматичные птицы Смешные и харизматичные птицы 16 случаев, когда природа показала себя как истинный художник 16 случаев, когда природа показала себя как истинный художник Необычные вещи и явления, за которыми и ходить далеко не надо Необычные вещи и явления, за которыми и ходить далеко не надо 16 случаев, когда погода напомнила людям, кто здесь настоящий хозяин 16 случаев, когда погода напомнила людям, кто здесь настоящий хозяин

На что жалуетесь?

Вернуться