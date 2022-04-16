17 крайне любопытных случаев, когда что-то где-то неожиданно проросло

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Весной всё стремится к новой жизни. И иногда эта жизнь просыпается даже там, где её не ждали. Семена прорастают даже внутри помидоров, побеги вытягиваются из кормушек для птиц, тряпок и раковин.
Это выглядит необычно и любопытно, а порой даже жутковато (особенно картошка и помидоры). Представляем вам случаи, когда что-то где-то неожиданно проросло.
Лук ожил после того, как его половину нарезали кубиками
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Трава растёт сквозь гриб
Мой авокадо начал прорастать, прежде чем я смог его съесть
Побеги, прорастающие из мокрого бейсбольного мяча
Я забыл про картошку, и она проросла
В этом помидоре прямо внутри проросли все семена
Картошка проросла сквозь пакет
Моя мама повесила кормушку для птиц, и теперь зёрна начинают прорастать
Помидор с ростками
При этом он не гниёт, и на нём нет плесени.
Лук, лежавший в моём холодильнике, отрастил пышную причёску
После недавнего дождя ковёр на нашем заднем дворе начал прорастать
В тряпке, которую давно не стирали, появились ростки
После нескольких дождливых дней семена в моей кормушке проросли
Росток из помидора
А здесь пророс старый лимон
Что-то выросло из этой щётки
Помидоры выглядят особенно эффектно
Источник:
АНТИФИШКИ
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