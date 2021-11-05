16 снимков, которые поражают воображение

В мире то и дело происходят невероятные и интересные случаи. И ведь досадно думать, что мы могли бы ничего о них не знать, если бы очевидец или участник подобной ситуации не сделал снимок с места события. В такие моменты начинаешь особенно ценить все технические возможности нашего времени, которые позволяют нам узнавать о том, что происходит вдали от нас. Ну и конечно наслаждаться впечатляющими и удивительными снимками вроде тех, что мы собрали в нашей сегодняшней подборке!

Вороне надоело лететь, и она решила прокатиться на спине у орла