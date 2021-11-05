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16 снимков, которые поражают воображение

16 снимков, которые поражают воображение (17 фото)

Автор:
05 ноября 2021 09:10
Сообщество : ФотоМир
Метки: в мире   забавно   интересно   подборка   природа   удивительно   фото   
772
17

Эти фотографии служат свидетельством интересных моментов и захватывающих событий.

В мире то и дело происходят невероятные и интересные случаи. И ведь досадно думать, что мы могли бы ничего о них не знать, если бы очевидец или участник подобной ситуации не сделал снимок с места события. В такие моменты начинаешь особенно ценить все технические возможности нашего времени, которые позволяют нам узнавать о том, что происходит вдали от нас. Ну и конечно наслаждаться впечатляющими и удивительными снимками вроде тех, что мы собрали в нашей сегодняшней подборке!


Вороне надоело лететь, и она решила прокатиться на спине у орла

×

На берег пляжа выкинуло позвоночник кита

От тяжести снега это дерево развалилось на очень симметричные части

Нашёл малыша, который похож своим окрасом на сосновую шишку

В Уэльсе родился телёнок с тремя глазами

Снимок сделал ветеринар, который признался, что ничего подобного прежде не видел в своей жизни.


Стал свидетелем редкого явления под названием «Призрак Броккена»

Это случается, когда человек стоит на большей высоте в горах, и тогда он может увидеть свою тень, отбрасываемую на облако на более низкой высоте.


Мои мама и дядя шли по пляжу и наткнулись на беспилотник

Моя жена нашла эту маленькую и красивую ящерку в нашем саду

Кажется, я нашёл тот самый обрыв, который запечатлён на обёртке этого шоколада

Этот автомат дал сбой и выдал все лакомства, что в нём находились

Заметил, что та часть моего растения, что стоит ближе к вай-фаю, просто погибает

Переставлю-ка я его, пожалуй.


Сегодня утром увидел это красивое отражение от моей входной двери

После мойки эта машина больше похожа на зеркало

Спиливал деревья на поле для гольфа и обнаружил шарик для гольфа в одном из спиленных деревьев

Сильный ветер буквально сорвал свежеуложенный асфальт и передвинул его

Наша местная библиотека переехала в помещение, где раньше располагался продуктовый магазин

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Метки: в мире   забавно   интересно   подборка   природа   удивительно   фото   
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3  комментария
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Сергей 9 минут назад
Это явление можно наблюдать из иллюминатора во время почти любого авиаперелета. Только в центре - тень от самолета.
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Андрей 37 минут назад

Красивое. Как будто рассматривает, как где-то вдали несколько мелких с лохматыми ногами идут с кольцом куда-то вдаль...
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