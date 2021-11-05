16 снимков, которые поражают воображение

Эти фотографии служат свидетельством интересных моментов и захватывающих событий.
В мире то и дело происходят невероятные и интересные случаи. И ведь досадно думать, что мы могли бы ничего о них не знать, если бы очевидец или участник подобной ситуации не сделал снимок с места события. В такие моменты начинаешь особенно ценить все технические возможности нашего времени, которые позволяют нам узнавать о том, что происходит вдали от нас. Ну и конечно наслаждаться впечатляющими и удивительными снимками вроде тех, что мы собрали в нашей сегодняшней подборке!
Вороне надоело лететь, и она решила прокатиться на спине у орла
На берег пляжа выкинуло позвоночник кита
От тяжести снега это дерево развалилось на очень симметричные части
Нашёл малыша, который похож своим окрасом на сосновую шишку
В Уэльсе родился телёнок с тремя глазами
Снимок сделал ветеринар, который признался, что ничего подобного прежде не видел в своей жизни.
Стал свидетелем редкого явления под названием «Призрак Броккена»
Это случается, когда человек стоит на большей высоте в горах, и тогда он может увидеть свою тень, отбрасываемую на облако на более низкой высоте.
Мои мама и дядя шли по пляжу и наткнулись на беспилотник
Моя жена нашла эту маленькую и красивую ящерку в нашем саду
Кажется, я нашёл тот самый обрыв, который запечатлён на обёртке этого шоколада
Этот автомат дал сбой и выдал все лакомства, что в нём находились
Заметил, что та часть моего растения, что стоит ближе к вай-фаю, просто погибает
Переставлю-ка я его, пожалуй.
Сегодня утром увидел это красивое отражение от моей входной двери
После мойки эта машина больше похожа на зеркало
Спиливал деревья на поле для гольфа и обнаружил шарик для гольфа в одном из спиленных деревьев
Сильный ветер буквально сорвал свежеуложенный асфальт и передвинул его
Наша местная библиотека переехала в помещение, где раньше располагался продуктовый магазин
Источник:
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Красивое. Как будто рассматривает, как где-то вдали несколько мелких с лохматыми ногами идут с кольцом куда-то вдаль...