Привычные вещи, которые удивляют своим необычным внешним видом

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Стоит некоторым предметам незначительно поменять свой внешний вид, как наш мозг впадает в ступор, а нам самим уже кажется, что мы оказались в параллельной вселенной!
Многие окружающие нас вещи стали настолько привычными для каждого из нас, что мы едва ли можем себе представить их как-то иначе. Если школьный автобус, то непременно жёлтого цвета, если монета, то непременно круглой формы.
На клавиатуре моего коллеги нет никаких отметок
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Печеньки Орео из параллельного мира
Нашёл индийскую монету 1969 года весьма необычной формы
Наш холодильник должен был делать кубики льда, но вместо этого делает лёд в форме Звезды смерти
Необычные печеньки с предсказаниями
В этих печеньках скрываются плохие предсказания.
Мне дали стебель с брюссельской капустой
Я впервые вижу её в таком виде.
Прежде я никогда не видел писсуары с крышкой
Синий Пикачу
Когда устали от оранжевых конусов и захотелось разнообразия в цвете
Из-за того, что этот стоп-сигнал чёрного цвета, его сложно воспринимать серьёзно
В моём офисе кнопка пожарной тревоги не красного, а синего цвета
А вы когда-нибудь видели сиреневый гидрант?
Это классическая кола, но почему-то она в жёлтой жестяной банке
Лишь один из двух миллионов лобстеров бывает голубого цвета
У нас вырос подсолнух чёрного цвета
Я не сразу поняла, что это школьный автобус, потому что он не жёлтого цвета
Они повесили светофор вверх ногами?
Я даже растерялась из-за того, что красный цвет загорелся там, где обычно загорается зелёный.
Церковь в Южной Корее, которую выдаёт только крест
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