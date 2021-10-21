FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Удивительное рядом 202 поста • 32 подписчика подписаться
Главная > Сообщество Удивительное рядом 
Привычные вещи, которые удивляют своим необычным внешним видом

Привычные вещи, которые удивляют своим необычным внешним видом (19 фото)

Автор:
21 октября 2021 08:37
Сообщество : Удивительное рядом
Метки: вещи   внешний вид   забавно   необычно   подборка   удивительно   фото   
1117
19

Стоит некоторым предметам незначительно поменять свой внешний вид, как наш мозг впадает в ступор, а нам самим уже кажется, что мы оказались в параллельной вселенной!

Многие окружающие нас вещи стали настолько привычными для каждого из нас, что мы едва ли можем себе представить их как-то иначе. Если школьный автобус, то непременно жёлтого цвета, если монета, то непременно круглой формы.


На клавиатуре моего коллеги нет никаких отметок

×

Печеньки Орео из параллельного мира


Нашёл индийскую монету 1969 года весьма необычной формы


Наш холодильник должен был делать кубики льда, но вместо этого делает лёд в форме Звезды смерти


Необычные печеньки с предсказаниями


В этих печеньках скрываются плохие предсказания.


Мне дали стебель с брюссельской капустой


Я впервые вижу её в таком виде.


Прежде я никогда не видел писсуары с крышкой


Синий Пикачу


Когда устали от оранжевых конусов и захотелось разнообразия в цвете


Из-за того, что этот стоп-сигнал чёрного цвета, его сложно воспринимать серьёзно


В моём офисе кнопка пожарной тревоги не красного, а синего цвета


А вы когда-нибудь видели сиреневый гидрант?


Это классическая кола, но почему-то она в жёлтой жестяной банке


Лишь один из двух миллионов лобстеров бывает голубого цвета


У нас вырос подсолнух чёрного цвета


Я не сразу поняла, что это школьный автобус, потому что он не жёлтого цвета


Они повесили светофор вверх ногами?


Я даже растерялась из-за того, что красный цвет загорелся там, где обычно загорается зелёный.


Церковь в Южной Корее, которую выдаёт только крест

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Удивительное рядом"
Метки: вещи   внешний вид   забавно   необычно   подборка   удивительно   фото   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
1
2
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
2  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
1k
ПравдаРуб 23 минуты назад
Ссылка youtu.be


Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
ПравдаРуб 23 минуты назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Ангелина Мельникова: самая красивая гимнастка России и, возможно, будущая чемпионка (8 фото) Ангелина Мельникова: самая красивая гимнастка России и, возможно, будущая чемпионка (8 фото) Эти предметы оказались слишком большими для этого мира Эти предметы оказались слишком большими для этого мира Интересные вещицы, которые предстают перед нами в ином виде Интересные вещицы, которые предстают перед нами в ином виде Что находится внутри у разных предметов? Что находится внутри у разных предметов? 15 фотографий необычных и удивительных вещей 15 фотографий необычных и удивительных вещей Всё в мире познаётся в сравнении Всё в мире познаётся в сравнении
AccheDin

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

732472



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Что заставило Марлен Дитрих встать на колени перед Паустовским?
2
32
Что заставило Марлен Дитрих встать на колени перед Паустовским?
Как английский король погубил свой лучший военный корабль
4
49
Как английский король погубил свой лучший военный корабль
Набирающие популярность в сообществах
Секрет идеального безе
3
17
Секрет идеального безе
Прекратите это немедленно! Власти Австралии заплатят жертвам семейного насилия 3700$
0
30
Прекратите это немедленно! Власти Австралии заплатят жертвам семейного насилия 3700$
Ангелина Мельникова: самая красивая гимнастка России и, возможно, будущая чемпионка (8 фото)
Ангелина Мельникова: самая красивая гимнастка России и, возможно, будущая чемпионка (8...
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Они не продавали нам рыбов и те засохли!
0
0

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#прикол#Россия#автомобили#аварии#история#авто аварии#СССР#прикольные#фильм
#фото#факты#животные#дтп#автомир#кино#познавательно#природа#спорт#полиция
#интересно#подборка#люди#Разное#Ynews#фотографии#актеры#новости#интересное#роль

На что жалуетесь?

Вернуться