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16 случаев, когда природа показала себя как истинный художник

16 случаев, когда природа показала себя как истинный художник (17 фото)

Автор:
04 декабря 2021 09:11
Сообщество : ФотоМир
Метки: красота   подборка   природа   у мире   удивительно   фото   
299
17

Она действует как настоящий творец, создавая удивительные формы, цвета и рисунки.

Человек фантазирует и создаёт новые формы. Но что бы он ни придумал, природа умеет делать такое, что всегда сможет его удивить. Она действует как настоящий творец, создавая удивительные формы, цвета и рисунки. Убедиться в этом несложно, если хоть раз увидеть светящиеся грибы, дерево, безумно похожее на человека, или узоры на минералах. Мы собрали для вас подборку случаев, когда природа показала себя как истинный художник.


Эта жеода похожа на океанские волны на пляже

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Нашёл эту «даму с вуалью» сегодня утром во время прогулки недалеко от Сеула, Южная Корея

Лобстер с точным разделением цвета

У деревьев есть глаза

Аметистовые грибы Elaeomyxa Cerifera

Ледяной узор на окне

Маисовый полоз-альбинос с рисунком туза черви на голове

Биолюминесцентные грибы на дереве

Облако-шар

Осенний градиент

Психотрия Элата, растение, которое более известно как «горячие губки»

Побег папоротника в утренней росе

Павлиноглазка цекропия

Ледяные образования в Словении, которые появились из-за сильного ветра

Двухцветный тюльпан

Дерево превратилось в человека или человек в дерево?

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Метки: красота   подборка   природа   у мире   удивительно   фото   
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Сергей Борисов Полчаса назад
В природе всё красиво. Только человеку мало и придумывает себе всякие украшения.
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20k
Ego sum qui sum 11 минут назад
Природа творит такое, что человекам и не снилось
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1k
vit34 Полчаса назад
Эйва)
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