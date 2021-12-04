16 случаев, когда природа показала себя как истинный художник

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Она действует как настоящий творец, создавая удивительные формы, цвета и рисунки.
Человек фантазирует и создаёт новые формы. Но что бы он ни придумал, природа умеет делать такое, что всегда сможет его удивить. Она действует как настоящий творец, создавая удивительные формы, цвета и рисунки. Убедиться в этом несложно, если хоть раз увидеть светящиеся грибы, дерево, безумно похожее на человека, или узоры на минералах. Мы собрали для вас подборку случаев, когда природа показала себя как истинный художник.
Эта жеода похожа на океанские волны на пляже
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Нашёл эту «даму с вуалью» сегодня утром во время прогулки недалеко от Сеула, Южная Корея
Лобстер с точным разделением цвета
У деревьев есть глаза
Аметистовые грибы Elaeomyxa Cerifera
Ледяной узор на окне
Маисовый полоз-альбинос с рисунком туза черви на голове
Биолюминесцентные грибы на дереве
Облако-шар
Осенний градиент
Психотрия Элата, растение, которое более известно как «горячие губки»
Побег папоротника в утренней росе
Павлиноглазка цекропия
Ледяные образования в Словении, которые появились из-за сильного ветра
Двухцветный тюльпан
Дерево превратилось в человека или человек в дерево?
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