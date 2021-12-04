16 случаев, когда природа показала себя как истинный художник

Человек фантазирует и создаёт новые формы. Но что бы он ни придумал, природа умеет делать такое, что всегда сможет его удивить. Она действует как настоящий творец, создавая удивительные формы, цвета и рисунки. Убедиться в этом несложно, если хоть раз увидеть светящиеся грибы, дерево, безумно похожее на человека, или узоры на минералах. Мы собрали для вас подборку случаев, когда природа показала себя как истинный художник.

Эта жеода похожа на океанские волны на пляже