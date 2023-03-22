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Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации 7388 постов • 861 подписчик подписаться
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Инстаблогершу и «исполнительницу желаний» Блиновскую проверит полиция и прокуратура

Инстаблогершу и «исполнительницу желаний» Блиновскую проверит полиция и прокуратура

Автор:
22 марта 2023 15:09
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: елена блиовская   инстаблогер   исполнение желаний   марафоны   нaлоговая   полиция   проверка   прокуратура   
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Её подозревают в неуплате налогов на миллионы рублей.

Елена Блиновская считается главным «тренером личностного роста» в России. Её доходы - десятки миллионов рублей. Блиновская проводит «марафоны»: исполнения желаний, отношений, расширения финансового сознания и предназначения.

Её последний проект: финансовый марафон «Новое измерение».

Стоимость участия - от 10 800 до миллиона рублей. За лям можно будет лично общаться с «исполнительницей желаний» и проходить курс под её руководством.

Ну или вебинар (прямой эфир в интернете) «Муж на диване»:

Советы даёт своеобразные. Например, на одном из своих марафонов она рекомендовала «лаяться с нерусскими», чтобы «не приносить домой злость и гнев».

Ну а известный предприниматель и миллиардер Андрй Ковалёв считает всю эту братию «инфоцыганами». И борется с ними изо всех сил.

Друзья, вы, конечно же, знаете, что к инфоцыганам в правовом поле особо и не придерёшься..Наши законы так устроены..поэтому они обманывают людей в «вакууме»!!

Вы, наверное, заметили, что на моих мероприятиях очень много депутатов Госдумы..И сейчас появилась возможность внести поправки в закон о защите прав потребителей, в закон об образовании, в уголовный кодекс, в гражданский кодекс, в кодекс об административных правонарушениях!!

Мне нужны точные формулировки, чтобы все эти Блиновские и Шабутдиновы гарантированно сели в тюрьму!!!

И вот сегодня стало известно, что Блиновскую проверяет полиция и прокуратура. Несколько дам подали заявления и сообщили, что она их обманула - никаких желаний не исполнила и финансовых границ не расширила. А общественные деятели попросили проверить налоговую декларацию феи и «сбывательницы мечт». У них есть подозрение, что там не всё гладко.

Насчёт заявления в полицию Блиновская сказала, что ничего не знает. А по поводу налогов сообщила:

Найти конечно при желании можно всё и у всех, но мы ведём учёт достойно.

И улетела в Японию, по её словам, «на отдых».

Чем закончится - не ясно. Но одно можно сказать наверняка: желания налоговой  и прокуратуры точно исполнятся. И без всяких марафонов.

Источник:

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Метки: елена блиовская   инстаблогер   исполнение желаний   марафоны   нaлоговая   полиция   проверка   прокуратура   
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28  комментариев
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31k
АнтонПолднев 2 часа назад
Слушайте, а мне лично это нравится. Я, бдь 40 получаю, и будь добр уплатить все налоги. Я выиграл 1000 в лотерею. Уплати. Мужчины, которых мы все привыкли дружно ругать (Сечин, Миллер и пр.) платят налоги исправно. А эти весёлые ребята зарабатывая ни на чём сотни миллионов не платят нихрена. С херали простите? Привет Альфонсо Капоне. С какого перепугу такие привелегии? По мне хоть блогер, хоть пи&ор. Ты живёшь в этой стране, соблюдай её законы. Нет? Вэлкам в страну, где налоги меньше. В Европу, или СШП. Там налоговая политика поприкольнее.
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22k
Владимир 18 минут назад
Лучше бы едросню трясли, там вообще трындец миллиарды закопаны.
А эта вся блогерня, тфу, копейки.
Тоже конечно хорошо что просрались и начали хоть немного работать.
Но до реальных дел еще как до луны раком.
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49k
Сергей Полчаса назад
странная ситуация - тех кто [мат] миллиардами даже и не трогают, даже боятся к ним подойти, а тех , кто своим трудом, своими знаниями и умениями стараются нагнуть как можно ниже и по полной. Она что ущерба стране больше нанесла чем братья-акробайтя роттенберги??? Или мама володина денег меньше на пальмовом масле [мат]? Или хозяин росгвардии меньше на собачьем корме наворовал? почему против них и им подобным тысячам казнокрадов налоговая язык в жопу засунула?
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40k
Сергей 48 минут назад
Блин, страна какая то непуганых миллионеров получается.
Спасибо СВО, наконец то деньги в бюджет понадобились!
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18k
Robin Hood 59 минут назад
Турьма центральная
Дорога дальняя
Салям малейкум темный коридор
Натягивай черный бушлат с белой биркою
Ждет тебя искупление ...
Ссылка www.youtube.com
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10k
Zемляк Час назад
Тут две мысли:
- Первая. Имеешь сверхприбыль - грех не поделиться.
- Вторая - лохов БОГАТЫХ много, надо учить.
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2k
Carex Час назад
Для исполнения желаний слишком страшная, но можно одеть мешок на голову.
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5k
alex Час назад
этой сосалке ещё и платят?
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180
Pasha Panfilov Час назад
Четыре физиономии на фото такие... Словно кто-то шарж карикатурный рисовал, а не фотографировал О_О
"Ну а известный предприниматель и миллиардер" - о, еще один успешный успех подвезли ))) Пхахаха
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449
Вася Васильев Час назад
Очень внимательно надо присмотреться... она много тратила, вот к тратам присмотреться в первую очередь.
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21k
Davy Jones 2 часа назад
Качают деньги из воздуха и при этом не платить сраные 6%, действительно цыгаге
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29k
Ego sum qui sum 2 часа назад
"расширение финансового сознания" - звучит как конский жопорасширитель
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3k
Nigilist 2 часа назад
Ссылка youtu.be
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477
Dima Udo 2 часа назад
Я ху...е...ю, люди несут миллионы, тем кто скажет как им жить дальше и к чему стремится! Так сказать расскажет про мечту!
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2
Mark 2 часа назад
Еврейка... Они по другому жить не могут.
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3k
lekha-fil 2 часа назад
В каком смысле подозревают? Т.Е. может и нет? Хрень какая-то.
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166k
☭Cheкаво☭ZOV☭ 2 часа назад
за бугрищем бы посадили за неуплату налогов..однознашно.
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4k
Феликс Дзержинский 2 часа назад
Эту курицу, давно пора упаковать лет на 25.
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583
Аристарх Севидов 2 часа назад
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7k
SandMANn 2 часа назад
Япония? "Нет, это не Рио-де-Жанейро". А налоги? Как и "кодекс мы должны чтить".

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August

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