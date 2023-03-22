Инстаблогершу и «исполнительницу желаний» Блиновскую проверит полиция и прокуратура

Ну а известный предприниматель и миллиардер Андрй Ковалёв считает всю эту братию «инфоцыганами». И борется с ними изо всех сил.

Друзья, вы, конечно же, знаете, что к инфоцыганам в правовом поле особо и не придерёшься..Наши законы так устроены..поэтому они обманывают людей в «вакууме»!!

Вы, наверное, заметили, что на моих мероприятиях очень много депутатов Госдумы..И сейчас появилась возможность внести поправки в закон о защите прав потребителей, в закон об образовании, в уголовный кодекс, в гражданский кодекс, в кодекс об административных правонарушениях!!

Мне нужны точные формулировки, чтобы все эти Блиновские и Шабутдиновы гарантированно сели в тюрьму!!!