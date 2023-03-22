Инстаблогершу и «исполнительницу желаний» Блиновскую проверит полиция и прокуратура

Её подозревают в неуплате налогов на миллионы рублей.
Елена Блиновская считается главным «тренером личностного роста» в России. Её доходы - десятки миллионов рублей. Блиновская проводит «марафоны»: исполнения желаний, отношений, расширения финансового сознания и предназначения.
Её последний проект: финансовый марафон «Новое измерение».
Стоимость участия - от 10 800 до миллиона рублей. За лям можно будет лично общаться с «исполнительницей желаний» и проходить курс под её руководством.
Ну или вебинар (прямой эфир в интернете) «Муж на диване»:
Советы даёт своеобразные. Например, на одном из своих марафонов она рекомендовала «лаяться с нерусскими», чтобы «не приносить домой злость и гнев».
Источник:
Ну а известный предприниматель и миллиардер Андрй Ковалёв считает всю эту братию «инфоцыганами». И борется с ними изо всех сил.
Друзья, вы, конечно же, знаете, что к инфоцыганам в правовом поле особо и не придерёшься..Наши законы так устроены..поэтому они обманывают людей в «вакууме»!!
Вы, наверное, заметили, что на моих мероприятиях очень много депутатов Госдумы..И сейчас появилась возможность внести поправки в закон о защите прав потребителей, в закон об образовании, в уголовный кодекс, в гражданский кодекс, в кодекс об административных правонарушениях!!
Мне нужны точные формулировки, чтобы все эти Блиновские и Шабутдиновы гарантированно сели в тюрьму!!!
Источник:
И вот сегодня стало известно, что Блиновскую проверяет полиция и прокуратура. Несколько дам подали заявления и сообщили, что она их обманула - никаких желаний не исполнила и финансовых границ не расширила. А общественные деятели попросили проверить налоговую декларацию феи и «сбывательницы мечт». У них есть подозрение, что там не всё гладко.
Насчёт заявления в полицию Блиновская сказала, что ничего не знает. А по поводу налогов сообщила:
Найти конечно при желании можно всё и у всех, но мы ведём учёт достойно.
И улетела в Японию, по её словам, «на отдых».
Чем закончится - не ясно. Но одно можно сказать наверняка: желания налоговой и прокуратуры точно исполнятся. И без всяких марафонов.
Источник:
- Общественники пожаловались на депутата, устроившего реконструкцию Курской битвы
- «Учитель года»: педагог из Питера «психанул» и швырнул 11-летнего школьника на пол
- "Будешь на костылях ходить!": папаша в Адыгее отомстил за сына, обиженного из-за мармеладок
- В Нижнем Новгороде гопники избили 14-летнего подростка из-за того, что им не понравилась его причёска
- В Уфе юный певец так достал своими криками соседей, что они заявили на него в полицию
А эта вся блогерня, тфу, копейки.
Тоже конечно хорошо что просрались и начали хоть немного работать.
Но до реальных дел еще как до луны раком.
Спасибо СВО, наконец то деньги в бюджет понадобились!
Дорога дальняя
Салям малейкум темный коридор
Натягивай черный бушлат с белой биркою
Ждет тебя искупление ...
- Первая. Имеешь сверхприбыль - грех не поделиться.
- Вторая - лохов БОГАТЫХ много, надо учить.
"Ну а известный предприниматель и миллиардер" - о, еще один успешный успех подвезли ))) Пхахаха