12 обманчивых постеров, на которых было показано то, чего нет в самих фильмах

Давайте посмотрим, в каких картинах на один из постеров было вынесено то, что в самом фильме мы встречаем либо в совершенно другом виде, либо вовсе не встречаем. Вот такие вот маленькие киношные коварства от создателей.
Постеры фильмов — хитрая единица продвижения кинокартин, которая часто намеренно вводит нас в заблуждение. Ради привлекательности проекта в глазах зрителей на постеры порой выносят даже те моменты, которых нет в самом фильме. И где-то это не является чем-то существенным, а скорее имеет некие дизайнерские и стилистические мотивы, но в других случаях человек может неправильно понять жанр фильма или неверно истолковать то, о чём он.
Годзилла (1998)
Слоган картины гласит «Размер имеет значение», и это звучит иронично, так как в самом фильме знаменитый ящер оказывается раза в два меньше, чем на официальном постере. Если оценивать приблизительно на глаз, то в фильме он весь как раз размером с эту ногу.
Криминальное чтиво (1994)
Замечали ли вы, что легендарный постер самого известного фильма Квентина Тарантино не является частью того, что показано в самой картине? Попробуйте вспомнить что-то подобное. Однако у вас не получится, ведь мы действительно не видим героиню Умы Турман в подобной обстановке, полностью в чёрном, да ещё и с пистолетом. Получается, что постером стала одна из промо-фотографий, которая была до съёмок самого фильма.
Власть огня (2002)
Постер фильма дразнит зрителей грандиозным зрелищем битвы человечества с невесть откуда взявшимися драконами в мировых столицах. Однако действия самого фильма происходят спустя 20 лет после случившегося драконьего апокалипсиса, когда на Земле остались лишь горстки выживших людей, которые пытаются не попасться на глаза давно победившим драконам.
Терминатор 3: Восстание машин (2003)
Практически обратная ситуация относительно предыдущего пункта. Постер намекает нам на то, что мы, наконец, увидим то самое будущее, где машины восстали, случился апокалипсис, и выжившие люди ведут партизанские войны против роботов, которые сами уже не маскируются под человека.
Однако в самом фильме мы видим повторение структуры второй части. Наше время, терминатор-Шварценеггер защищает Джона Коннора, а терминатор-злодей пытается его убить. Поэтому многим зрителям фильм не сильно понравился.
Лагерь надежды (2010)
Непримечательный американский фильм ужасов, на постере которого красуются имя и лицо Джесси Айзенберга. Но проблема в том, что в самом фильме актёр появляется максимум на 5 минут, являясь даже не второстепенным, а эпизодическим персонажем. Но надо же как-то заманивать людей в кинотеатры! А Айзенберг в те времена прогремел с фильмом «Добро пожаловать в Zомбилэнд», как можно не воспользоваться его славой во имя продвижения второсортного ужастика?
Побег из Нью-Йорка (1981)
Да, в этом ещё одном постапокалиптическом фильме царит хаос и война, однако конкретно со Статуей Свободы здесь всё в порядке.
Явление (2008)
Пустынная городская улица и дезориентированные главные герои. В городе явно что-то случилось. Невероятная интрига. Вот только в самом фильме такой сцены нет.
Хэллоуин: Воскрешение (2002)
Добавить Джейми Ли Кёртис на постер продолжения её самого известного фильма, да ещё и в самом центре — понятная идея. Вот только (спойлер!) её персонаж Лори Строуд появляется в одной из первых сцен фильма и всё — больше мы её не видим. Кроме того на постере у неё короткие волосы, как в прошлой части франшизы, однако в кадре она появляется с совершенно другой причёской.
Одинокий мужчина (2009)
Главный герой в исполнении Колина Фёрта — профессор английской литературы и гей. И во всём фильме нет ни одной сцены, где он лежит вместе с героиней Джулианны Мур. Эта сцена существует исключительно на постере.
Конг: Остров черепа (2017)
Ещё один постер, где «размер имеет значение». Разумеется, в самом фильме Конг не настолько огромен, что один его глаз соизмерим с целым вертолётом.
Неизвестный (2011)
Постер намекает нам на то, что фильм станет ещё одним эффектным боевиком с Лиамом Нисоном, вот только в самой картине его герой ни разу не держит в руках пистолет. Упс, ошибочка!
Толкин (2019)
Постер намекает на то, что мы увидим то, как знаменитый писатель Джон Рональд Руэл Толкин создаёт свой знаменитый роман-эпопею, однако в самом фильме показывается жизнь писателя ещё до создания «Хоббита».
Бонус: Бэтмен и Робин (1997)
Бонусом показываем вам не постер, а промо-фото к фильму «Бэтмен и Робин», на котором мы видим главного злодея Мистера Фриза в компании его жены, которая не появляется в фильме, и по словам самого Фриза находится в коме. Видимо, изначально создатели супергеройского фильма хотели включить её в сюжет, но передумали. Зато теперь мы знаем, что персонаж Арнольда Шварценеггера нам не врал.
Источник:
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