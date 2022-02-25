12 обманчивых постеров, на которых было показано то, чего нет в самих фильмах

Практически обратная ситуация относительно предыдущего пункта. Постер намекает нам на то, что мы, наконец, увидим то самое будущее, где машины восстали, случился апокалипсис, и выжившие люди ведут партизанские войны против роботов, которые сами уже не маскируются под человека.

Однако в самом фильме мы видим повторение структуры второй части. Наше время, терминатор-Шварценеггер защищает Джона Коннора, а терминатор-злодей пытается его убить. Поэтому многим зрителям фильм не сильно понравился.

Лагерь надежды (2010)