Десять красивых и популярных советских актрис 1970-х

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Эти девушки подарили нам множество фильмов, которые мы смотрим и пересматриваем. Их харизма, обаяние и талант придали изюминку советскому кинематографу.
Мы очень любим кино. Советское кино - это особый вид искусства. Тогда снимали на совесть, тратя на создание фильма не столько денег, сколько душевных и физических сил. И не напрасно! Мы смотрим, пересматриваем, а некоторые фильмы даже знаем наизусть. Давайте вспомним ярких и красивых девушек, которые снимались в наших любимых картинах.
Евгения Симонова
Свою первую роль Евгения сыграла ещё будучи подростком - в драме "Десять зим за одно лето". Однако многие зрители считают ее дебютом картину "В бой идут одни старики". Леонид Быков увидел изящную и трогательную второкурсницу Щукинского театрального на пробах и мгновенно утвердил на роль. Симонова говорила, что именно его считает своим крестным отцом в профессии.
В 70-х она сыграла в таких фильмах как: "Обыкновенное чудо", "Афоня", "Под крышами Монмартра", "Школьный вальс", "Пропавшая экспедиция".
В 70-х она сыграла в таких фильмах как: "Обыкновенное чудо", "Афоня", "Под крышами Монмартра", "Школьный вальс", "Пропавшая экспедиция".
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Марина Дюжева
Марина начала свою кинокарьеру в 1974 году. Интересно, что в первых своих картинах она в титрах значится еще как Кукушкина: "Горожане", "В восемнадцать мальчишеских лет", "Повторная свадьба". А 1977 год стал по-настоящему прорывным: вышло сразу три фильма, которые принесли Дюжевой популярность - "Трактир на Пятницкой", "Мимино" и "По семейным обстоятельствам".
Галина Беляева
Она стала популярна и любима сотнями зрителей после выхода фильма Эмиля Лотяну "Мой ласковый и нежный зверь". Она тогда была еще студенткой Воронежского хореографического училища. Съемки серьезно повлияли на Беляеву: по окончании хореографического она снова пошла учиться, только теперь уже Театральное училище им. Щукина в Москве.
Второй успешной работой актрисы стал мюзикл "Ах, водевиль, водевиль".
Второй успешной работой актрисы стал мюзикл "Ах, водевиль, водевиль".
Ирина Алферова
Актриса начала свою кинокарьеру еще учась в ГИТИСе. Дебютировала Алферова в фильме "Серебряные трубы", который рассказывал об Аркадии Гайдаре. А вот известность ей принес фильм "Хождение по мукам", где она сыграла Дашу Булавина. Также можно отметить ее работы в фильмах "Осенние колокола", "Д’Артаньян и три мушкетера", "С любимыми не расставайтесь".
Наталья Андрейченко
Когда Наталья снималась в фильме "От зари до зари", она была еще студенткой Щепкинского театрального училища. Начинающая актриса тут же привлекла внимание кинематографистов. В 1976 году вышли "Колыбельная для мужчин", "Долги наши", "Степанова памятка" с ее участием.
Ну а самой известной ее работой того периода стала роль Анастасии в "Сибириаде", которая получила Гран-при на Каннском фестивале.
Ну а самой известной ее работой того периода стала роль Анастасии в "Сибириаде", которая получила Гран-при на Каннском фестивале.
Елена Проклова
Её мы можем знать по ролям в детских фильмах "Снежная королева", Звонят, откройте дверь", "Переходный возраст".
В 1973 году Проклова закончила Школу-студию МХАТ и практически сразу начала сниматься. В ее фильмографии такие картины как "Ключ без права передачи", "Единственная...", "Мимино", "Как Иванушка-дурачок за чудом ходил", "Собака на сене", "Ищи ветра..."
В 1973 году Проклова закончила Школу-студию МХАТ и практически сразу начала сниматься. В ее фильмографии такие картины как "Ключ без права передачи", "Единственная...", "Мимино", "Как Иванушка-дурачок за чудом ходил", "Собака на сене", "Ищи ветра..."
Лариса Удовиченко
Ее внешность сложно соотнести с классической красотой, однако в ней есть нечто большее - это особенный шарм, покоряющая женственность.
Впервые она появилась на экране в 1970-м году - в фильме "Счастливый Кукушкин". Потом знаменитый телефильм "И это всё о нем", оперетта "Летучая мышь", детектив "Золотая мина". Но самая, пожалуй, известная роль Удовиченко - это Манька Облигация в сериале "Место встречи изменить нельзя". Актриса сама попросила, чтобы Говорухин дал ей эту роль, хотя режиссер видел ее в роли милиционера Вари Синичкиной.
Впервые она появилась на экране в 1970-м году - в фильме "Счастливый Кукушкин". Потом знаменитый телефильм "И это всё о нем", оперетта "Летучая мышь", детектив "Золотая мина". Но самая, пожалуй, известная роль Удовиченко - это Манька Облигация в сериале "Место встречи изменить нельзя". Актриса сама попросила, чтобы Говорухин дал ей эту роль, хотя режиссер видел ее в роли милиционера Вари Синичкиной.
Елена Коренева
Девушка родилась в семье кинематографистов, но мечтала о балете. Однако не прошла конкурс в хореографическое училище. В 16 лет снялась в комедии "Вас вызывает Таймыр", поставил которую ее отец - Алексей Коренев.
После школы поступила в Щукинское театральное училище. Известность Кореневой принес фильм "Романс о влюбленных". Также можно отметить ее работу в картинах "Ася", Тот самый Мюнгхаузен", "Сибириада", "Ярославна, королева Франции".
После школы поступила в Щукинское театральное училище. Известность Кореневой принес фильм "Романс о влюбленных". Также можно отметить ее работу в картинах "Ася", Тот самый Мюнгхаузен", "Сибириада", "Ярославна, королева Франции".
Елена Цыплакова
Цыплаковой было 16 лет, когда на экраны вышел фильм "Не болит голова у дятла". Картину отметили несколькими наградами, а актриса стала получать предложения от известных кинематографистов. Когда в 1978 году она окончила ГИТИС, то в ее фильмографии были такие фильмы как "Ключ без права передачи", "Д’Артаньян и три мушкетера", "Школьный вальс", "Шаг навстречу".
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В "Горожанах" Марина Дюжева не только Кукушкина, но и не Марина, а Марийка.
П.С. Милейшая девушка вообще.