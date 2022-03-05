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Десять красивых и популярных советских актрис 1970-х

Десять красивых и популярных советских актрис 1970-х (11 фото)

Автор:
05 марта 2022 17:34
Сообщество : RealFishki
Метки: актрисы   девушки   интересное   кино   советское кино   фото   
2901
11
Эти девушки подарили нам множество фильмов, которые мы смотрим и пересматриваем. Их харизма, обаяние и талант придали изюминку советскому кинематографу.
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Метки: актрисы   девушки   интересное   кино   советское кино   фото   

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18  комментариев
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37k
kalinser 4 часа назад
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Ashabad 24 минуты назад
Ссылка www.youtube.com
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10k
An4aR Полчаса назад
В постановке «Юнона и Авось» Ирина Алфёрова исполняет роль одной из испанских дам (за заднем плане в левой части кадра рядом с губернатором Калифорнии).
Ссылка youtu.be
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17k
ЦСКА Полчаса назад
Я помню, пока Тома юбки снимала, в СССР ни один инфаркт приключился....А она зараза, последнюю не сняла! Но тему сисек раскрыла! Для 1975 года-это было круто!
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14k
hunter Полчаса назад
Тома была роскошной стервой в таборе
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2k
Autumn2015 Час назад
А как же Наталья Кустинская, Наталья Варлей, Ольга Остроумова, Анастасия и Марианна Вертинские, Людмила Чурсина, Наталья Трубникова ?
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25k
Ashabad 2 часа назад
Ссылка www.youtube.com
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25k
Ashabad 2 часа назад
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14k
Статуя 2 часа назад
Интересно, что в первых своих картинах она в титрах значится еще как Кукушкина: "Горожане"
----------------
В "Горожанах" Марина Дюжева не только Кукушкина, но и не Марина, а Марийка.

П.С. Милейшая девушка вообще.


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53k
alertol 2 часа назад
Облигация или Аблигация ?
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8k
Микита 2 часа назад
Где Купченко???
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236
Santa Dies 2 часа назад
Ирину Купченко забыли
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67
Tupen 2 часа назад
Вкусы у всех разные. И укусы тоже.
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4k
Тамара 3 часа назад
Елена Соловей.
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14k
Вася 3 часа назад
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17k
Александр Сучков 3 часа назад
я не думаю, я уверен- ДА!
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