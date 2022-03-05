Десять красивых и популярных советских актрис 1970-х

Ее внешность сложно соотнести с классической красотой, однако в ней есть нечто большее - это особенный шарм, покоряющая женственность.

Впервые она появилась на экране в 1970-м году - в фильме "Счастливый Кукушкин". Потом знаменитый телефильм "И это всё о нем", оперетта "Летучая мышь", детектив "Золотая мина". Но самая, пожалуй, известная роль Удовиченко - это Манька Облигация в сериале "Место встречи изменить нельзя". Актриса сама попросила, чтобы Говорухин дал ей эту роль, хотя режиссер видел ее в роли милиционера Вари Синичкиной.