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Сколько на самом деле было лет героям известных произведений

Сколько на самом деле было лет героям известных произведений

Автор:
03 мая 2024 19:19
Сообщество : Факты
Метки: Анна Каренина   зарубежная литература   интересное   кино   литература   мифы   русская литература   факты   
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В разные века понятие старости напрямую зависело от продолжительности жизни. Деторождение могло начинаться практически сразу после полового созревания, а лет в 40, как говорится, "пора учиться как в гроб ложиться".

Но мы читали эти произведения всё-таки в годы, когда продолжительность жизни была уже существенно увеличена, а деторождение перестало быть непременным атрибутом жизни. И в массовой культуре почему-то стали прибавлять годы персонажам книг. Но сколько им было на самом деле?

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Нам всем знаком образ лежебоки, который голосом Табакова протяжно кричит "Захааааар!". Создаётся стойкое ощущение, что этому мужчине уже никак не меньше 45 и он сложно переносит этот кризис среднего возраста.
Но на деле Илье Ильичу, в начале романа, всего-то 32 года. К этому возрасту он успел и право изучить, и судопроизводство, и в Петербурге послужить, и уже уйти в отставку, чтобы практически не выходить из дома, теряя к жизни интерес.
Умирает Обломов в 40 лет...

Тут довольно легко подсчитать, исходя из текста автора Уильяма, нашего, Шекспира. Леди Капулетти, разговаривая с дочерью, сообщает:

"Так вот подумай.

Меньших лет, чем ты,

Становятся в Вероне матерями,

А я тебя и раньше родила".
До этого, с помощью кормилицы, леди Капулетти выясняет, что Джульетте ещё не исполнилось 14 лет. Соответственно, самой матери главной героини примерно 27-28 лет.
Но во всех театральных постановках и фильмах леди Капулетти представляют уже возрастной матроной, пожившей жизнь. Но во времена написания пьесы люди редко доживали до 50, а дочерей стремились выдать замуж ещё детьми, чтобы успели нарожать побольше собственных детей.

Точный возраст героев романа никто не упоминается, но можно примерно посчитать, исходя из текста. Анна, в начале событий, была замужем за Карениным уже на протяжении восьми лет ("…восемь лет жизни и сын – всё это ошибка и она хочет жить сначала!")

Можно примерно посчитать, что Анну выдали замуж около 16-17 лет, как и всех девушек того времени. Стало быть, ей 24-26 лет. Алексей Каренин был её старше на 20 лет, то есть ему было 44-46 лет.
Вронского в романе называют "молодым", но это лишь говорит о том, что он был не женат и свободен. Анна же, в глазах общества, была уже зрелая матрона, но на деле разница у них была максимум 3-4 года.

Как-то так вышло, что женщинами "бальзаковского возраста" стали называть дам от 45 до 55 лет. Но роман Оноре де Бальзака, вышедший в 1842 году, назывался "Тридцатилетняя женщина". Всего-то 30!
И изначально "бальзаковская женщина" - это больше не про возраст, а про склад характера.
Главная героиня - Жюли д’Эглемон - удивительно независимая для того времени женщина, свободная в своих принципах, суждениях и проявлении чувств. Именно поведение д’Эглемон стало для многих современниц романа 30+ лет примером и стимулом.
Бальзаковский возраст - это, по сути, начало второй молодости. Сегодня он вряд ли может быть ограничен какими-то возрастными рамками, ведь отрываться можно и в 40, и в 50, а кто-то даже и в 80 ни в чём себе не отказывает.

Юная и романтическая героиня Наташенька весьма деятельно вынуждает Бориса Друбецкого сделать ей предложение. Друбецкий же поклялся вернуться к теме через четыре года.

"Тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать... - сказала она, считая по тоненьким пальчикам. - Хорошо!"
То есть Ростовой всего 13 лет и она совершеннейший ребёнок, который на полном серьёзе обсуждает тему замужества и все считают это нормой.

В начале романа (1912 год) Шолохов упоминает, что Аксинье 20 лет.
А спустя 7 книжных лет он пишет о ней вот так: "...рассматривала свое постаревшее, но все еще прекрасное лицо. В нем была все та же порочная и манящая красота, но осень жизни уже кинула блеклые краски на щеки, пожелтила веки, впряла в черные волосы редкие паутинки седины, притушила глаза. Из них уже глядела скорбная усталость".
Нет ли ощущения, что автор "Тихого Дона" малость перегнул? В 20 веке люди уже не так часто умирали, едва дотянув до сорока лет, а Аксинье было всего-то 27 лет!

Когда Эмилия Кларк прошла кастинг на роль "королевы андалов и первых людей", ей было всего 22 года. По нынешним временам, ещё довольно юный возраст.
Но вот Мартин задумывал свою "драконью королеву" намного моложе. В начале саги ей было всего-то 13 лет, а выдавали её замуж за 30-летнего Кхала Дрого - огромного и страшного мужика, с которым она даже поговорить нормально не могла.

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Метки: Анна Каренина   зарубежная литература   интересное   кино   литература   мифы   русская литература   факты   
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9  комментариев
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L.Nemo 55 минут назад
К чёрту героев произведений. Скажи лучше,сколько лет этому баяну!
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Bill 46 минут назад
А ей столько было?
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Андрей Иванов 54 минуты назад
Раньше люди не только умирали в 40 лет. В 40 лет они умирали от старости. Дряхлымы. Изменился не только возраст укладки в ящик, изменился (немного) генотип, улучшилась медицина, улучшились условия жизни. Поэтому игра более "старыми" актёрами более молодых ролей оправдана. Они примерно так и выглядели и чувствовали себя.
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minimalism
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