Сколько на самом деле было лет героям известных произведений

В разные века понятие старости напрямую зависело от продолжительности жизни. Деторождение могло начинаться практически сразу после полового созревания, а лет в 40, как говорится, "пора учиться как в гроб ложиться".
Но мы читали эти произведения всё-таки в годы, когда продолжительность жизни была уже существенно увеличена, а деторождение перестало быть непременным атрибутом жизни. И в массовой культуре почему-то стали прибавлять годы персонажам книг. Но сколько им было на самом деле?
Нам всем знаком образ лежебоки, который голосом Табакова протяжно кричит "Захааааар!". Создаётся стойкое ощущение, что этому мужчине уже никак не меньше 45 и он сложно переносит этот кризис среднего возраста.
Но на деле Илье Ильичу, в начале романа, всего-то 32 года. К этому возрасту он успел и право изучить, и судопроизводство, и в Петербурге послужить, и уже уйти в отставку, чтобы практически не выходить из дома, теряя к жизни интерес.
Умирает Обломов в 40 лет...
Матушка Джульетты ("Ромео и Джульетта")
Тут довольно легко подсчитать, исходя из текста автора Уильяма, нашего, Шекспира. Леди Капулетти, разговаривая с дочерью, сообщает:
"Так вот подумай.
Меньших лет, чем ты,
Становятся в Вероне матерями,
А я тебя и раньше родила".
До этого, с помощью кормилицы, леди Капулетти выясняет, что Джульетте ещё не исполнилось 14 лет. Соответственно, самой матери главной героини примерно 27-28 лет.
Но во всех театральных постановках и фильмах леди Капулетти представляют уже возрастной матроной, пожившей жизнь. Но во времена написания пьесы люди редко доживали до 50, а дочерей стремились выдать замуж ещё детьми, чтобы успели нарожать побольше собственных детей.
Точный возраст героев романа никто не упоминается, но можно примерно посчитать, исходя из текста. Анна, в начале событий, была замужем за Карениным уже на протяжении восьми лет ("…восемь лет жизни и сын – всё это ошибка и она хочет жить сначала!")
Можно примерно посчитать, что Анну выдали замуж около 16-17 лет, как и всех девушек того времени. Стало быть, ей 24-26 лет. Алексей Каренин был её старше на 20 лет, то есть ему было 44-46 лет.
Вронского в романе называют "молодым", но это лишь говорит о том, что он был не женат и свободен. Анна же, в глазах общества, была уже зрелая матрона, но на деле разница у них была максимум 3-4 года.
Как-то так вышло, что женщинами "бальзаковского возраста" стали называть дам от 45 до 55 лет. Но роман Оноре де Бальзака, вышедший в 1842 году, назывался "Тридцатилетняя женщина". Всего-то 30!
И изначально "бальзаковская женщина" - это больше не про возраст, а про склад характера.
Главная героиня - Жюли д’Эглемон - удивительно независимая для того времени женщина, свободная в своих принципах, суждениях и проявлении чувств. Именно поведение д’Эглемон стало для многих современниц романа 30+ лет примером и стимулом.
Бальзаковский возраст - это, по сути, начало второй молодости. Сегодня он вряд ли может быть ограничен какими-то возрастными рамками, ведь отрываться можно и в 40, и в 50, а кто-то даже и в 80 ни в чём себе не отказывает.
Юная и романтическая героиня Наташенька весьма деятельно вынуждает Бориса Друбецкого сделать ей предложение. Друбецкий же поклялся вернуться к теме через четыре года.
"Тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать... - сказала она, считая по тоненьким пальчикам. - Хорошо!"
То есть Ростовой всего 13 лет и она совершеннейший ребёнок, который на полном серьёзе обсуждает тему замужества и все считают это нормой.
В начале романа (1912 год) Шолохов упоминает, что Аксинье 20 лет.
А спустя 7 книжных лет он пишет о ней вот так: "...рассматривала свое постаревшее, но все еще прекрасное лицо. В нем была все та же порочная и манящая красота, но осень жизни уже кинула блеклые краски на щеки, пожелтила веки, впряла в черные волосы редкие паутинки седины, притушила глаза. Из них уже глядела скорбная усталость".
Нет ли ощущения, что автор "Тихого Дона" малость перегнул? В 20 веке люди уже не так часто умирали, едва дотянув до сорока лет, а Аксинье было всего-то 27 лет!
Когда Эмилия Кларк прошла кастинг на роль "королевы андалов и первых людей", ей было всего 22 года. По нынешним временам, ещё довольно юный возраст.
Но вот Мартин задумывал свою "драконью королеву" намного моложе. В начале саги ей было всего-то 13 лет, а выдавали её замуж за 30-летнего Кхала Дрого - огромного и страшного мужика, с которым она даже поговорить нормально не могла.
Источник:
- Детские фильмы с недетским смыслом
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