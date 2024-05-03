Сколько на самом деле было лет героям известных произведений

Точный возраст героев романа никто не упоминается, но можно примерно посчитать, исходя из текста. Анна, в начале событий, была замужем за Карениным уже на протяжении восьми лет ("…восемь лет жизни и сын – всё это ошибка и она хочет жить сначала!")

Можно примерно посчитать, что Анну выдали замуж около 16-17 лет, как и всех девушек того времени. Стало быть, ей 24-26 лет. Алексей Каренин был её старше на 20 лет, то есть ему было 44-46 лет.

Вронского в романе называют "молодым", но это лишь говорит о том, что он был не женат и свободен. Анна же, в глазах общества, была уже зрелая матрона, но на деле разница у них была максимум 3-4 года.