В этом советском фильме все роли исполнили обычные люди

По количеству непрофессиональных актёров фильм стал по-настоящему уникальным в СССР. В России что-то подобное удалось Геннадию Сидорову, который снял в 2003 году фильм "Старухи". Главную героиню и двое других главных персонажей сыграли профессиональные актёры, а ещё двадцать человек, что были в кадре - это были жители настоящей деревни.

"Рейс 222" это уникальный фильм и, возможно, во всём мире у него нет аналогов.