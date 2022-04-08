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В этом советском фильме все роли исполнили обычные люди

В этом советском фильме все роли исполнили обычные люди (9 фото)

Автор:
08 апреля 2022 19:16
Сообщество : RealFishki
Метки: Россия   США   актеры   интересное   кино   режиссер   советское кино   факты   
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Фильм "Рейс 222" вышел в 1985 году и это было событие в советском кинематографе. Он почти документально воспроизвёл подробности скандала между СССР и США (1979 год) .
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Метки: Россия   США   актеры   интересное   кино   режиссер   советское кино   факты   
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2  комментария
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19k
Alf Час назад
Что-то я его не помню. надо посмотреть.
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123k
DeOrio 5 минут назад
Фильм крайне годный, к просмотру обязателен!
Ссылка www.youtube.com
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