В этом советском фильме все роли исполнили обычные люди

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Фильм "Рейс 222" вышел в 1985 году и это было событие в советском кинематографе. Он почти документально воспроизвёл подробности скандала между СССР и США (1979 год) .
Такое не комментировалось властью и советские граждане могли узнать о происходящем только из "Голоса Америки" и аналогичных передач.
Все роли в этом фильме сыграли непрофессиональные актёры. Помощники режиссёра и ассистенты по актёрам находили людей в магазинах, в парках, на заводах и так далее. Это сделали специально, чтобы придать художественному фильме больше документальности, ведь он рассказывал о реальных событиях.
Все роли в этом фильме сыграли непрофессиональные актёры. Помощники режиссёра и ассистенты по актёрам находили людей в магазинах, в парках, на заводах и так далее. Это сделали специально, чтобы придать художественному фильме больше документальности, ведь он рассказывал о реальных событиях.
Международный скандал, описанный в картине был связан с бегством из страны артиста балета, известнейшего солиста Большого театра Александра Годунова. Фильм хронологически точно описывал инцидент, произошедший в августе 1979 года в аэропорту Нью-Йорка.
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Режиссёром фильма был Сергей Герасимович Микаэлян. История достаточно известная, а если вдруг вы её не знаете, то вот отличный повод посмотреть фильм.
США заинтересовались картиной, на что и был расчет. Другие западные страны тоже хотели его увидеть. Чтобы исключить возможные судебные преследования картины в иностранных судах (ведь он был снят без разрешения главных прототипов), солиста балета в фильме сделали "известным спортсменом", а его жену - фигуристкой (настоящая жена Годунова была балериной).
Ну а во всем остальном, вплоть до второстепенных персонажей, картина практически в почасовом хронометраже описывает ту историю.
Целью фильма было донести до западных и советских зрителей суть случившегося, ведь слухи ходили самые разные. В советских газетах-то ничего не писали, а вот западные упражнялись в самых разных домыслах и слухах.
Целью фильма было донести до западных и советских зрителей суть случившегося, ведь слухи ходили самые разные. В советских газетах-то ничего не писали, а вот западные упражнялись в самых разных домыслах и слухах.
Главную роль исполнила медицинская лаборантка кардиологического центра Лариса Полякова. Также в "актёрский" состав вошли: водитель грузовика, доцент института физкультуры, лесоруб, работник охраны мебельной фабрики, инженер стройтреста. Ещё там были переводчица, два продавца, один экскурсовод и многие другие. Их отбирали по внешним данным и наличию минимальных актёрских способностей.
Многие из тех, кого отобрали по фото, не прошли кинопробы. Они впадали в ступор, не могли вымолвить ни слова, буквально цепенели, как только звучала команда "мотор!".
Понятно, что "Рейс 222" дался режиссёру нелегко, с таким-то актёрским составом. Но картина была сделана и даже оказалась на третьем месте в прокате в 1986 году. Её обошли только "Двойной капкан" и "Одиночное плаванье".
По количеству непрофессиональных актёров фильм стал по-настоящему уникальным в СССР. В России что-то подобное удалось Геннадию Сидорову, который снял в 2003 году фильм "Старухи". Главную героиню и двое других главных персонажей сыграли профессиональные актёры, а ещё двадцать человек, что были в кадре - это были жители настоящей деревни.
"Рейс 222" это уникальный фильм и, возможно, во всём мире у него нет аналогов.
"Рейс 222" это уникальный фильм и, возможно, во всём мире у него нет аналогов.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Метки: Россия США актеры интересное кино режиссер советское кино факты
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