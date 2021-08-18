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"Трудная мишень": интересные факты и фото со съёмок

"Трудная мишень": интересные факты и фото со съёмок (8 фото)

Автор:
18 августа 2021 09:06
Сообщество : Кино
Метки: Трудная мишень   актер   жан-клод ван дамм   кино   роль   факты   фильм   фото   
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8

Жан-Клод Ван Дамм и Джон Ву познакомились в Гонконге, при съёмках фильма "Двойной удар". Ван Дамм решил, что хочет работать с Ву в Голливуде. Бельгиец вернулся в Гонконг и лично убедил режиссёра на совместную работу.

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Метки: Трудная мишень   актер   жан-клод ван дамм   кино   роль   факты   фильм   фото   
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2  комментария
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13k
Владислав Грецов Час назад
крепкий боевичок )))) смотрелся в те годы на ура
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6k
klop 42 минуты назад
Может у кого есть ссылка на режиссерскую версию
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