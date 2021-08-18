"Трудная мишень": интересные факты и фото со съёмок

Жан-Клод Ван Дамм и Джон Ву познакомились в Гонконге, при съёмках фильма "Двойной удар". Ван Дамм решил, что хочет работать с Ву в Голливуде. Бельгиец вернулся в Гонконг и лично убедил режиссёра на совместную работу.
Джон Ву в Голливуде столкнулся с множеством непривычных для него ограничений. Азиатское кино было куда свободнее.
Голливуд тоже отнёсся к Ву с недоверием и привлёк к съёмкам Сэма Рэйми. Так, на всякий случай.
На главную роль в "Трудной мишени", первоначально, рассматривали кандидатуру Курта Рассела. Актёру сценарий тоже понравился и своё согласие он дал. Но вот приступить к съёмкам, Рассел мог только через пару лет. Ждать не стали и пригласили Ван Дамма.
Роль главного антагониста досталась Лэнсу Хенриксену. С его персонажем режиссёр поступил очень демократично. Джон Ву дал Хенриксену общий вектор для развития персонажа и далее, в импровизацию актёра не вмешивался.
Занятные кадры с Лэнсом попали в финальную версию монтажа. На актёре загорелось пальто, чего в сценарии не было. Хенриксен останавливаться не стал и сцену доиграл до конца. Джону Ву кадры с горящим пальто понравились и он решил их не переснимать.
А вот к первоначальному сценарию Джон Ву так терпим не был. Когда Ву был утверждён в качестве режиссёра, он изменил в сценарии почти все экшн-сцены.
Ван Дамм хоть и поддерживал внесение изменений в сценарий, в целом, но и вносил свои правки. Так, например, из "Трудной мишени", на этапе монтажа, пропала сцена с погоней на катерах.
Джону Ву, вероятно, сцена эта нравилась, т.к. в дальнейшем, подобное мы увидим в его фильме "Без лица".
Режиссёрская версия "Трудной мишени" составляла 127 минут, на экране же мы видим фильм продолжительностью в 97 минут. Сокращен фильм был по двум основным причинам.
Ван Дамму не понравилось, что персонаж Лэнс Хенриксена, занимает столько же экранного времени, сколько и его персонаж. Бельгийский актёр считал, что если уж зрители идут на фильм с Ван Даммом, то они должны видеть именно его. Недостатка эго у этого актёра никогда не наблюдалось.
Ван Дамм забрал себе исходники и закрылся в комнате на два дня. После этого, актёр представил свою версию монтажа.
Вторая причина, по которой лента была сильно урезана - возрастной рейтинг. Создатели трудной мишени претендовали на рейтинг "R", но комиссия упорно выдавала "NC-17". Возвращать фильм на монтаж приходилось 7 раз, пока желанный рейтинг не был получен.
Окупились все страдания, когда "Трудная мишень" вышла на экраны. При бюджете в 15 миллионов долларов, в который режиссёр уложился впритык, фильм собрал в мире более 74 миллионов.
Источник:
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