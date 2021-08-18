"Трудная мишень": интересные факты и фото со съёмок

Голливуд тоже отнёсся к Ву с недоверием и привлёк к съёмкам Сэма Рэйми. Так, на всякий случай.

На главную роль в "Трудной мишени", первоначально, рассматривали кандидатуру Курта Рассела. Актёру сценарий тоже понравился и своё согласие он дал. Но вот приступить к съёмкам, Рассел мог только через пару лет. Ждать не стали и пригласили Ван Дамма.