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10 интересных фактов о фильме «Пираты XX века»

10 интересных фактов о фильме «Пираты XX века» (9 фото)

Автор:
27 сентября 2021 11:18
Сообщество : Кино
Метки: Пираты XX века   актер   кино   роль   факты   фильм   фото   
1582
9
Как Николай Ерёменко уговаривал режиссёра взять его на роль, где снимали деревню туземцев и какой фильм должен был стать продолжением «Пиратов XX века».
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Метки: Пираты XX века   актер   кино   роль   факты   фильм   фото   
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1k
Oldman Час назад
"зрители ходили по несколько раз." Подтверждаю.
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7k
Сергей 22 минуты назад
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10 интересных фактов о фильме «Пираты XX века»
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65k
Cкладно звонишь. 38 минут назад
Никогда не видел этот фильм и не буду смотреть..
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4k
Vladimir 57 минут назад
Очень важно вовремя снять хороший фильм. Сейчас "Пираты" смотрятся наивно, как детское кино. Но в свое время это был фильм - огонь, и актеры классные.
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47k
Albert GER 58 минут назад
Талгат Нигматулин вообще то татарин из Киргизии.
причем тут узбеки я не понял.
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20k
hebpat Час назад
я и сейчас иногда пересматриваю
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56k
Парагвайский шпион Час назад
Никогда не забуду фурор, который навел этот фильм. Даже французское кино так не заходило! А вот "Пираты" зашли. Этот фильм, по популярности, можно сравнить только с шедевром "В зоне особого внимания". Мы с друзьями, по три раза ходили смотреть. И зал был полный.
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