10 интересных фактов о фильме «Пираты XX века»

Сыгравшего главную роль Николая Ерёменко режиссёр сначала даже пробовать не хотел — за актёром тянулся шлейф романтических героев, и Дуров не представлял его в боевике. На роль механика Сергея он хотел взять малоизвестного литовского актёра Костаса Марининаса, но для Ерёменко «Пираты XX века» были как раз шансом вырваться из лирического образа, который он не хотел упускать. Ерёменко убеждал режиссёра, что тут важна не столько актёрская, сколько спортивная подготовка, а плавает и дерётся он гораздо лучше. В качестве последнего аргумента актёр подошёл к Дурову и предложил пощупать бицепсы…



Вместе с Ерёменко снимался его друг и однокурсник Талгат Нигматулин, который был просто находкой для фильма — актёр серьёзно занимался карате, а его коронным номером были удары в прыжке, которые очень эффектно выглядели в кадре. После роли пирата Салеха Нигматулин моментально стал звездой, а в Узбекистане — почти что культовой фигурой. С ним заводили дружбу люди из партийной верхушки, цеховики и тёмные личности, которым был очень нужен человек с такой спортивной подготовкой, да ещё и знаменитый. Именно из-за интереса таких людей жизнь Талгата Нигматулина трагически оборвалась спустя шесть лет после премьеры.