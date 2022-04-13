20 любительских снимков, сделанные в СССР в 70-е годы

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Просто интересные фотографии.
1.
В Анапе. Неизвестный автор, 1 июля 1972 - 1 сентября 1972 года, Краснодарский край, г. Анапа, из архива Владимира Дружинина.
2.
Автобусная станция. С. Тарасенко, 1970 - 1975 год, г. Лиски, Воронежской обл., ул. Транспортная, из архива Олега Тарасенко.
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3.
Свадьба. Неизвестный автор, 1970 - 1977 год, Калининская обл., Бежецкий р-н, дер. Чудинково, из архива Ольги Евгеньевны Шитовой-Беловой.
4.
Атакует Слава Гуров. Павел Сухарев, 10 сентября 1977 года, г. Москва, ул. Новохохловская, 93, из архива Павла Сергеевича Сухарева.
7.
Первомайская демонстрация. С. Тарасенко, 1 мая 1973 года, Воронежская обл., г. Лиски, из архива Олега Тарасенко.
8.
Гонки на велосипедах. Неизвестный автор, 1975 - 1978 год, Московская обл., г. Электросталь, из архива Ольги Обь.
9.
Выездная торговая точка. Сергей Сухарев, сентябрь 1977 года, г. Москва, из архива Павла Сергеевича Сухарева.
11.
Моя семья. Владимир Осипов, 15 июля 1977 года, Башкирская АССР, г. Уфа, из архива Елены Владимировны Мирзоян.
13.
Полоскание белья. Неизвестный автор, 1975 - 1978 год, Калининская обл., дер. Берниково, из архива Дениса Тюленева.
14.
Пока класс собирает металлолом. Павел Сухарев, октябрь 1977 года, г. Москва, Перовское шоссе, 8, из архива Павла Сергеевича Сухарева.
15.
Петр Второв и Николай Дроздов на приеме в Ашхабаде. Неизвестный автор, 4 октября 1978 года, Туркменская ССР, г. Ашхабад, из архива Ивана Петровича Второва.
16.
Без названия. Юрий Зак, ноябрь - декабрь 1978 года, г. Москва, ул. Горького, из архива Юрия Зака.
17.
Юрий Вячеславович Куликов на субботнике в Центральном военном клиническом госпитале имени П. В. Мандрыка. Неизвестный автор, 17 апреля 1971 год, г. Москва, Большая Оленья ул., д. 8А, из архива Николая Екимова.
18.
Осенняя прогулка. Неизвестный автор, 1974 год, г. Ленинград, из архива Ольги Евгеньевны Шитовой-Беловой.
19.
«Площадь 1905 года». Данил Малей, январь 1970 года, г. Свердловск, пр-т Ленина, из архива Эдварда Малея.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Метки: СССР история люди страна фотографии
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