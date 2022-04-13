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20 любительских снимков, сделанные в СССР в 70-е годы

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Автор:
13 апреля 2022 22:01
Метки: СССР   история   люди   страна   фотографии   
314
20
Просто интересные фотографии.
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Источник:

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Метки: СССР   история   люди   страна   фотографии   
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2  комментария
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Палыч 55 минут назад
История СССР. Литва, 1980-е . Раввин с калмычкой спрашивают у местных, как пройти в синагогу.
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