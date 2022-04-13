Главный злодей фильма «ТАСС уполномочен заявить»: как сложилась жизнь человека, ставшего его прототипом?

День начала показа шпионского сериала был выбран не случайно, ведь именно эта дата совпадала с церемонией открытия Олимпийских игр 1984 года в Лос-Анджелесе, в которых советские спортсмены не принимали участия.
В основу фильма автор – Юлиан Семёнов положил реальные события пятилетней давности. Поразительно, но въедливый и дотошный сценарист сумел даже сохранить настоящее имя агента – Трианон.
В разгар холодной войны малейший перевес в ту или иную сторону грозил ядерной войной. В Женеве проходили сложные переговоры между СССР и США, задачей которых было ограничение стратегических вооружений – ОСВ-2. Поведение американских коллег – жёсткое и даже агрессивное показалась советским дипломатам странным: они словно наперёд знали, о чём пойдет речь.
Существование шпионов было вполне допустимо. И Андропову, руководившему КГБ, удалось убедить Брежнева в целесообразности создания спецподразделения контрразведки. И как раз в этот момент от «крота» в ЦРУ поступила информация об утечке. Информация была предельно скупой: агент под кодовым именем Трианон – советский дипломат. Завербован, предположительно, в Боготе примерно год назад.
Кандидатуры на роль шпиона
За сотрудниками колумбийского посольства организовали слежку. Больше других на роль шпионов подошли 4 человека: Андрей Федотов, Александр Огородник, Николай Бобин и супруга Бобина – Ирина. Вскоре источник дал дополнительную информацию: предатель – сотрудник МИД. Женщина уже не работала там на тот момент, поэтому выбыла из списка.
За мужчинами продолжили следить, уделяя внимание даже малозначительным деталям из жизни подозреваемых.
Перед очередным раундом переговоров по вопросу ОСВ-2 в столицу прибыл Генри Киссинджер – госсекретарь США. Все передвижения чиновника и его сопровождения тщательно контролировались и записывались. Это дало и толчок в раскрытии шпиона.
Трианон делал фото секретной документации, адресованной Брежневу, и перенаправлял их Киссинджеру. Доступ к ней был только у двоих – Бобина и Огородника. В процессе у последнего стали проявляться черты так называемой вербовочной основы, повышающие вероятность вербовки человека.
В деле оперативной разработки Александра было указано, что он в разводе и тяготеет к прекрасному полу, что проявляется в многочисленных беспорядочных связях.
Он состоял в интимной связи даже с множеством жён своих коллег по МИД. Выяснилось, что осенью 1973 года Огородник свёл знакомство с некой Пилар Баркала. Боготинский резидент выяснил, что предложение на должность в ЦА МИД Огородник получил спустя несколько месяцев после возвращения из Колумбии. Хотя не должен был, поскольку не относился к категории дипломатов высшего ранга.
Было установлено, что Баркала – агент ЦРУ. И их скоротечный романчик был с высокой долей вероятности подстроен ЦРУшниками, чтобы иметь возможность шантажировать Огородника.
Поскольку работать Огороднику предстояло за рубежом, то его вызвали на беседу в КГБ. Разговор закончился предложением о сотрудничестве или, проще говоря, вербовкой. В его обязанности вменялось сообщать прикреплённым кураторам обо всём, что происходит в ведомстве.
Когда стало ясно, что Трианон – это Александр, его вызвал к себе куратор Игорь Перетрухин. После беседы Огородник попросил сделать звонок. Пока шпион говорил по телефону, Перетрухин велел помощнику «вести» машину подозреваемого.
«Волга» ехала по Краснопресненской набережной и, что странно, неоднократно останавливалась в местах ничем не примечательных – без красивых видов и достопримечательностей. КГБешники сравнили остановки с маршрутом американской делегации Киссинджера, в составе которой были и агенты ЦРУ. И всё совпало. На остановках были обнаружены тайники для обмена данными и деньгами.
Из Огородника было принято решение сделать двойного агента. Перетрухин вызвал его на неформальную встречу в бассейн «Чайка». В операции под кодовым названием «Чайка» принимало участие несколько групп агентов. Одни изображали приятелей Перетрухина, другие – случайных посетителей, третьи расположились в фойе здания.
Огородника отвлекли сеансом массажа и сделали слепок с ключей от его квартиры. Тот вскоре должен был уехать в отпуск. И за время отсутствия сотрудникам КГБ необходимо было обыскать квартиру и найти доказательства предательства. Но подготовленный Огородник оставил дома метки, по которым можно было понять, был ли во время его отсутствия дома кто-то посторонний. Поэтому установили прослушку и видеонаблюдение.
На видео наблюдатели увидели, как мужчина извлёк из фонарика батарейки, которые выступали в качестве тайника. К нему незамедлительно прибыли сотрудники для изъятия плёнки. Огороднику предъявили обвинения в шпионаже. Спустя час после начала допроса он признался и предложил сотрудничать.
Раскрытый Трианон начал писать заявление. Долго думал, подбирая слова, раскачивался на стуле из стороны в сторону. Он отвлёк внимание оставшегося с ним сотрудника (остальные уехали вскрывать тайники в гараже) и вскрыл ручку, в колпачке которой был яд. Спустя сутки Александр скончался в больнице Склифосовского.
Есть и альтернативная версия смерти Трианона. Якобы он не покончил с собой, а был ликвидирован КГБ во время ареста. Её подтверждением выступает отсутствие наказания в отношении группы, провалившей операцию, а также фото и видео в квартире в момент задержания и во время допросов.
Источник:
АНТИФИШКИ
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