Главный злодей фильма «ТАСС уполномочен заявить»: как сложилась жизнь человека, ставшего его прототипом?

Из Огородника было принято решение сделать двойного агента. Перетрухин вызвал его на неформальную встречу в бассейн «Чайка». В операции под кодовым названием «Чайка» принимало участие несколько групп агентов. Одни изображали приятелей Перетрухина, другие – случайных посетителей, третьи расположились в фойе здания.

Огородника отвлекли сеансом массажа и сделали слепок с ключей от его квартиры. Тот вскоре должен был уехать в отпуск. И за время отсутствия сотрудникам КГБ необходимо было обыскать квартиру и найти доказательства предательства. Но подготовленный Огородник оставил дома метки, по которым можно было понять, был ли во время его отсутствия дома кто-то посторонний. Поэтому установили прослушку и видеонаблюдение.

На видео наблюдатели увидели, как мужчина извлёк из фонарика батарейки, которые выступали в качестве тайника. К нему незамедлительно прибыли сотрудники для изъятия плёнки. Огороднику предъявили обвинения в шпионаже. Спустя час после начала допроса он признался и предложил сотрудничать.

Раскрытый Трианон начал писать заявление. Долго думал, подбирая слова, раскачивался на стуле из стороны в сторону. Он отвлёк внимание оставшегося с ним сотрудника (остальные уехали вскрывать тайники в гараже) и вскрыл ручку, в колпачке которой был яд. Спустя сутки Александр скончался в больнице Склифосовского.

Есть и альтернативная версия смерти Трианона. Якобы он не покончил с собой, а был ликвидирован КГБ во время ареста. Её подтверждением выступает отсутствие наказания в отношении группы, провалившей операцию, а также фото и видео в квартире в момент задержания и во время допросов.