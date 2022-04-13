Прохожие заметили трёх тощих кошек, которые собирали объедки

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Одна женщина заметила этих трёх истощённых кошек на улице. Сначала она увидела одну, а затем на дорогу выбежали еще две. Было холодно, беднягам было трудно найти хоть какую-то еду, и они отчаянно мяукали, видя прохожих.
Не так давно семья выгуливала собаку недалеко от своего дома в США, и внезапно к ним подбежала кошка. Исхудавшая бедняга очень хотела есть, и отчаянно просила еды. Как только женщина по имени Меган потянулась за едой, из кустов вышла вторая кошка, а затем - третья. Три котейки начали выпрашивать покушать, и женщина поняла - что-то здесь не так.
Было видно, что кошки недавно были домашними, но очень исхудали. Меган поспрашивала о них у соседей, и узнала, что этих кошек оставили на улице пару месяцев назад. Их хозяева не смогли заботиться о животных, и переехав в другой район, оставили их на произвол судьбы. С тех пор беднягам было некуда пойти.
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Женщина осмотрела кошек и ужаснулась: они все были истощенными, сплошь покрытыми блохами, с выпавшей шерстью, но несмотря на это, оставались добрыми и ласковыми. На улице было холодно, и семья не смогла оставить кошек одних - они решили помочь.
"Мы привезли кошек домой, и сделали всё необходимое для их комфорта и восстановления. После нескольких часов общения с ними, я точно поняла, что это - домашние кошки, которых кто-то выбросил на улицу. Я разозлилась и не могла отделаться от этой мысли: кто мог выбросить таких красавцев, как ненужный мусор?" - рассказывает Меган.
После нескольких дней в заботе и любви котейки расслабились и почувствовали себя в полной безопасности. Они с каждым днем становились крепче и здоровее, много играли и просили ласки. Через пару недель кошки восстановились, а опекунша, тем временем, опубликовала их фото и историю в соцсетях. Прошло немного времени, и эта история тронула одну женщину..
Женщина с мужем давно искали кошку, но история этих троих очень её тронула. Она решила подать заявку, чтобы приютить всех трёх кошек - и когда время пришло, её одобрили. Чтобы забрать котеек, семья прилетела на самолете из другого штата, и в тот день они успешно забрали новых членов семьи.
Сейчас все трое счастливы, окружены заботой и любовью, и наслаждаются каждым днём своей новой жизни. "Они испытали немало человеческой жестокости и трудностей, и жили зимой на холодных улицах. Но теперь у них есть семья," - говорит опекунша кошек.
Источник:
АНТИФИШКИ
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