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Прохожие заметили трёх тощих кошек, которые собирали объедки

Прохожие заметили трёх тощих кошек, которые собирали объедки (15 фото)

Автор:
13 апреля 2022 20:33
Сообщество : Животные
Метки: Жизнь   животные   истории   истории спасения   история спасения   коты   котята   кошки   фото   
267
15
Одна женщина заметила этих трёх истощённых кошек на улице. Сначала она увидела одну, а затем на дорогу выбежали еще две. Было холодно, беднягам было трудно найти хоть какую-то еду, и они отчаянно мяукали, видя прохожих.
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Источник:

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Метки: Жизнь   животные   истории   истории спасения   история спасения   коты   котята   кошки   фото   
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7  комментариев
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4k
karamba 56 минут назад
Три упыря.
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7k
Serjio 37 минут назад
Больше выложить эти сопли не куда? Люди сами, бесконтрольно позволяют размножатся и подыхать. Затем (спасают) заполняя все и вся душещипательными историями. Мусор
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6k
Борис Карабанов 37 минут назад
"Как я перевёл старушку через дорогу"
(Роман в четырёх частях)
ПРОЛОГ
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17k
Dr.CrAzY 53 минуты назад
тройное счастье в дом пришло!
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13k
Александр 54 минуты назад
Жизнь у котеек наладилась)
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