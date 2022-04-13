Прохожие заметили трёх тощих кошек, которые собирали объедки

Было видно, что кошки недавно были домашними, но очень исхудали. Меган поспрашивала о них у соседей, и узнала, что этих кошек оставили на улице пару месяцев назад. Их хозяева не смогли заботиться о животных, и переехав в другой район, оставили их на произвол судьбы. С тех пор беднягам было некуда пойти.