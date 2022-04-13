Тель-Авив не резиновый! Бывший муж Собчак Максим Виторган был замечен в Израиле

Не так давно в Тель-Авиве заметили Моргенштерна, который оформлял гражданство и заполнял бумаги. Ранее туда с семьёй уехала Ксения Собчак. Правда, блондинка уверяла, что летает туда по работе, но перевезла туда мать и маленького сына.

Теперь на улицах Тель-Авива встретили бывшего мужа Ксении. Виторган степенно прогуливался по городу.