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Тель-Авив не резиновый! Бывший муж Собчак Максим Виторган был замечен в Израиле

Тель-Авив не резиновый! Бывший муж Собчак Максим Виторган был замечен в Израиле (2 фото + 2 видео)

Автор:
13 апреля 2022 08:48
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Израиль   виторган   гражданство   интересное   собчак   тель-авив   фото   шоу бизнес   
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Многие российские знаменитости приняли решение покинуть страну и всех почему-то тянет в Израиль. Только вчера в аэропорту заметили Собчак, которая улетала в Тель-Авив, а сегодня там уже заметили её бывшего мужа - Максима Виторгана. Там им мёдом намазано?

Не так давно в Тель-Авиве заметили Моргенштерна, который оформлял гражданство и заполнял бумаги. Ранее туда с семьёй уехала Ксения Собчак. Правда, блондинка уверяла, что летает туда по работе, но перевезла туда мать и маленького сына.

Теперь на улицах Тель-Авива встретили бывшего мужа Ксении. Виторган степенно прогуливался по городу.

По информации Telegram-канала «Голос Израиля», после прогулки Виторган вместе со своей дочерью от первого брака посетил ресторан «Старик и море».

В этот же день на улицах Израиля встретили и Ксению Собчак.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Израиль   виторган   гражданство   интересное   собчак   тель-авив   фото   шоу бизнес   
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7  комментариев
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513
Виктор Глущенко Полчаса назад
Сидорган посетил септик у моря . Да и пусть там обитает вся эта свора . запретить им въезд накуй .
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110
Игорь Ш 3 минуты назад
Сумели... Бабла накосить, всех обмануть, вывезти, уехать... Пусть попробуют прожить... без Родины, без совести, без будущего...
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2k
Sergius SPb 4 минуты назад
Виторганы евреи, вы первый раз об этом слышите?
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896
олег 10 минут назад
Вот увидите.
Израиль обдерёт этих как липку ,поедут с пустыми карманами взад ,опять в патриоты записываться.
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37k
Aleksandr 13 минут назад
Туда "гусской элите" и дорога...надеюсь никто из них не вернется...
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5k
Бу 24 минуты назад
Нах постить про этих гнид?(
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