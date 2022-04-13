Тель-Авив не резиновый! Бывший муж Собчак Максим Виторган был замечен в Израиле

Многие российские знаменитости приняли решение покинуть страну и всех почему-то тянет в Израиль. Только вчера в аэропорту заметили Собчак, которая улетала в Тель-Авив, а сегодня там уже заметили её бывшего мужа - Максима Виторгана. Там им мёдом намазано?
Не так давно в Тель-Авиве заметили Моргенштерна, который оформлял гражданство и заполнял бумаги. Ранее туда с семьёй уехала Ксения Собчак. Правда, блондинка уверяла, что летает туда по работе, но перевезла туда мать и маленького сына.
Теперь на улицах Тель-Авива встретили бывшего мужа Ксении. Виторган степенно прогуливался по городу.
По информации Telegram-канала «Голос Израиля», после прогулки Виторган вместе со своей дочерью от первого брака посетил ресторан «Старик и море».
В этот же день на улицах Израиля встретили и Ксению Собчак.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Израиль обдерёт этих как липку ,поедут с пустыми карманами взад ,опять в патриоты записываться.