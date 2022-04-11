Ксения Собчак снова улетела в Израиль

Ксению Собчак снова заметили в аэропорту. Ксения снова собралась в Израиль, по её словам - по работе. Однако, ранее стало известно, что в начале марта ведущая улетела в Израиль вместе с сыном Платоном. И продает недвижимость в России.
В своих соцсетях Ксения Собчак сообщила, что собирается улетать в рабочую командировку в Израиль.
«Больше всего в моей работе я не люблю командировки, выпадающие на выходные. Ужасно скучаю по Платону. По прошлой неделе летала в Ригу из Москвы снимать кое-кого. 17 часов! 17 часов до Риги, Карл! Сейчас лечу опять с пересадками (рейсы есть только через Израиль и Стамбул) за классным контентом. Интервью само себя не снимет», — заключила журналистка.
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В аэропорту её заметили одну, без сына. Ранее Собчак заявляла, что у неё нет другого гражданства, кроме российского.
Однако, бывший муж близкой подруги Собчак Ксении Бородиной заявил, что ведущая уже всё сделала.
"Ксения Собчак сильно лукавила, уверяя, что ездила в марте в Израиль просто отдохнуть. Именно тогда она и обзавелась паспортом этого государства.
Сделала она это в Тель-Авиве вместе с ее матерью и по совместительству действующим сенатором, Людмилой Нарусовой. Собственно родственники дедушки Ксении Анатольевны по материнской линии (Борис Моисеевич Нарусов) и стали основанием для получения гражданства. Семья колебалась между скорым отъездом из России или длительным переводом своих российских активов в кэш.", - написал Омаров в своём Telegram.
Это заявление похоже на правду. На днях стало известно, что Ксения продала квартиру в Москве за 800 млн рублей. 4 апреля на нового владельца уже оформлена квартира с двумя машиноместами. Как раз в тот день, когда Собчак вернулась в Россию. Получается, приехала распродавать имущество. Теперь закончила и вернулась в Израиль к семье.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Вот будет шок и трепет, если и Изи начнут экспроприировать экспроприаторов.
Куда дальше рванут???? Уж не в Китай-ли???