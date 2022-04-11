Ксения Собчак снова улетела в Израиль

Однако, бывший муж близкой подруги Собчак Ксении Бородиной заявил, что ведущая уже всё сделала.

"Ксения Собчак сильно лукавила, уверяя, что ездила в марте в Израиль просто отдохнуть. Именно тогда она и обзавелась паспортом этого государства.

Сделала она это в Тель-Авиве вместе с ее матерью и по совместительству действующим сенатором, Людмилой Нарусовой. Собственно родственники дедушки Ксении Анатольевны по материнской линии (Борис Моисеевич Нарусов) и стали основанием для получения гражданства. Семья колебалась между скорым отъездом из России или длительным переводом своих российских активов в кэш.", - написал Омаров в своём Telegram.