FISHKINET
X Трансляция: события на Украине в реальном времени
добавить
пост
Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации 5697 постов • 719 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации 
Ксения Собчак снова улетела в Израиль

Ксения Собчак снова улетела в Израиль (1 фото + 1 видео)

Автор:
11 апреля 2022 10:04
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Израиль   Россия   знаменитости   интересное   мнение   собчак   уехали   шоу бизнес   
590
1
1

Ксению Собчак снова заметили в аэропорту. Ксения снова собралась в Израиль, по её словам - по работе. Однако, ранее стало известно, что в начале марта ведущая улетела в Израиль вместе с сыном Платоном. И продает недвижимость в России.

В своих соцсетях Ксения Собчак сообщила, что собирается улетать в рабочую командировку в Израиль.

«Больше всего в моей работе я не люблю командировки, выпадающие на выходные. Ужасно скучаю по Платону. По прошлой неделе летала в Ригу из Москвы снимать кое-кого. 17 часов! 17 часов до Риги, Карл! Сейчас лечу опять с пересадками (рейсы есть только через Израиль и Стамбул) за классным контентом. Интервью само себя не снимет», — заключила журналистка.

×
×

В аэропорту её заметили одну, без сына. Ранее Собчак заявляла, что у неё нет другого гражданства, кроме российского.

Однако, бывший муж близкой подруги Собчак Ксении Бородиной заявил, что ведущая уже всё сделала.

"Ксения Собчак сильно лукавила, уверяя, что ездила в марте в Израиль просто отдохнуть. Именно тогда она и обзавелась паспортом этого государства.

Сделала она это в Тель-Авиве вместе с ее матерью и по совместительству действующим сенатором, Людмилой Нарусовой. Собственно родственники дедушки Ксении Анатольевны по материнской линии (Борис Моисеевич Нарусов) и стали основанием для получения гражданства. Семья колебалась между скорым отъездом из России или длительным переводом своих российских активов в кэш.", - написал Омаров в своём Telegram.

Это заявление похоже на правду. На днях стало известно, что Ксения продала квартиру в Москве за 800 млн рублей. 4 апреля на нового владельца уже оформлена квартира с двумя машиноместами. Как раз в тот день, когда Собчак вернулась в Россию. Получается, приехала распродавать имущество. Теперь закончила и вернулась в Израиль к семье.

Источник:

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации"
Метки: Израиль   Россия   знаменитости   интересное   мнение   собчак   уехали   шоу бизнес   
0
17
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
17  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
13k
Kucher 2 часа назад
Хотел написать, чтоб и мамашу свою мерзкую прихватила, а потом до конца дочитал. А кстати! Нарусова действующий сенатор. Разве сенаторы могут иметь иностранное гражданство? Нахрен всю эту поганую семейку! Евреям сочувствую, что к ним вот эдакое приехало. Но назад подержанных профурсеток не принимаем.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
11k
Джон Уик 40 секунд назад
Это видео не из Израиля точно.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
58k
Парагвайский шпион 12 минут назад
Пускай вся либеральная шушера уезжает. Они этого ждали давно. Счета, недвижимость и все на территориях ИНЫХ стран. Они готовились. Вот пусть и едут НА%УЙ.Если их еще и гражданства лишат, вообще хорошо будет.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
Sergey 24 минуты назад
какая радость слышать каждый день, что какая-нибудь шмара уезжать из России!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
20k
sssss3 Полчаса назад
последний оплот "гусской интелигэнции" Израиль, в других странах тупо грабят "гусскую элитку".
Вот будет шок и трепет, если и Изи начнут экспроприировать экспроприаторов.
Куда дальше рванут???? Уж не в Китай-ли???
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
REDFOXY 36 минут назад
Да когда же она насовсем свалит?Воздух чище будет...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
792
Шурман 40 минут назад
Просто интересно как так быстро можно было получить гражданство , экзамен по языку не сдавала и тд , опять занесла кому то ? все сдавали язык что бы нормальные синие корочки иметь .
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
кот базилий 42 минуты назад
Какое горе для нас - улетела... Да и член с ней и попутного ветра в зад.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Veprь в напряге 56 минут назад
Ну не в кайф мне лицемерная свистелка из лживой семейки. Плесень на гнилье.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Бу Час назад
Лошадиная ТП
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
krivsan Час назад
на автобус денег нету,а тут в "землю обетованную" как на дачу
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
17k
Наталья Час назад
Честно говоря, абсолютно не интересно.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
12k
K7OO Час назад
А посидеть на дорожку?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
118
Uganda K7OO Час назад
в казенном доме или на кукане?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
pinbalist 2 часа назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
WhiteRat

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

46581



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Сходить в "мишленовский" ресторан
3
102
Сходить в "мишленовский" ресторан
Хиросимский «сувенир»: почему Сталин распорядился направить разведчиков ГРУ в Японию сразу после взрыва?
2
37
Хиросимский «сувенир»: почему Сталин распорядился направить разведчиков ГРУ в Японию...
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Лучшая цитата
0
1

Лучшие демотиваторы
Меня зовут Барсик и я....не тыгдыкаю
0
0

Перейти в раздел
Популярные теги
#интересно#история#Россия#картинки#прикол#в мире#сарказм#подборка#картины#шоу бизнес
#фото#мир#люди#фотографии#Приколы#страна#США#забавно#настроение#интересное
#Юмор#Украина#животные#факты#СССР#комментарии#познавательно#искусство#позитив#кот
Бизнес, несмотря ни на что. Турбаза “Ситинский Берег” Бизнес, несмотря ни на что. Турбаза “Ситинский Берег” "Это оно! Это не человек!": Распутина сравнила Моргенштерна с Сатаной "Это оно! Это не человек!": Распутина сравнила Моргенштерна с Сатаной "Как мы всё это терпим?": Макаревич заявил, что "с трудом терпит" жизнь в России "Как мы всё это терпим?": Макаревич заявил, что "с трудом терпит" жизнь в России Наталья Орейро заявила, что получает российское гражданство после шутки Урганта Наталья Орейро заявила, что получает российское гражданство после шутки Урганта 10 российских знаменитостей, в чьей ориентации сомневаются не только поклонники 10 российских знаменитостей, в чьей ориентации сомневаются не только поклонники Киркоров и пьяная именинница: как Блиновская отметила своё 40-летие Киркоров и пьяная именинница: как Блиновская отметила своё 40-летие

На что жалуетесь?

Вернуться