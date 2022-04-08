Рэпер Моргенштерн был замечен в Тель-Авиве за оформлением гражданства Израиля

В момент заполнения бумаг вместе с Моргенштерном его жены не было. По сообщению Telegram-канала «Голос Израиля», артист был на получении нового паспорта и заполнении бумаг. Рэпер сидит на стульчике вместе с обычными людьми и что-то пишет. Узнать его можно по татуировкам, причёске и лимитированным кроссовкам.