FISHKINET
X Трансляция: события на Украине в реальном времени
добавить
пост
Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации 5687 постов • 719 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации 
Рэпер Моргенштерн был замечен в Тель-Авиве за оформлением гражданства Израиля

Рэпер Моргенштерн был замечен в Тель-Авиве за оформлением гражданства Израиля (3 фото)

Автор:
08 апреля 2022 08:50
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: #моргенштерн   Алишер   Израиль   Россия   гражданство   интересное   фото   
1392
3

24-летнего шоумена Алишера Моргенштерна заметили сидящего на стульчике и заполняющего бумаги на получение гражданства Израиля. Не так давно он вместе с женой свинтил из России в Дубаи, где провёл последний месяц.

В момент заполнения бумаг вместе с Моргенштерном его жены не было. По сообщению Telegram-канала «Голос Израиля», артист был на получении нового паспорта и заполнении бумаг. Рэпер сидит на стульчике вместе с обычными людьми и что-то пишет. Узнать его можно по татуировкам, причёске и лимитированным кроссовкам.

×
×

Этими же кроссовками он хвастался на своей странице в соцсетях.

Моргенштерн уехал в Дубаи после обвинений СК РФ в торговле запрещенными веществами. Теперь Алишер, судя по всему, решил переехать в Израиль. Возлюбленная Моргенштерна осталась в Дубае.

Источник:

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации"
Метки: #моргенштерн   Алишер   Израиль   Россия   гражданство   интересное   фото   
0
20
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
20  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
3k
Andy 2 часа назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
4k
A Полчаса назад
Это прям сказка какая-то!!!! Весь биологический мусор сам вывозится из нашей страны!!!! За одно только переживаю, что бы это обратно не приехало
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Бомбардир 48 минут назад
Обрезание предусмотрено?...под корень, что бы не размножался.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
Андрей А 49 минут назад
Ну а че, все друзья уже там
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
233k
Rusbond 55 минут назад
Какая отличная новость. Спасибо Путину, он одним делом сделал два и Донбасс защищает и нашу страну от генетического мусора очистил. Любо!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
31k
Aleks 55 минут назад
Алишер Усманов гражданин Израиля... Потомственный еврей в 10том поколении...
Евреи еще со всемен Христа в храмах барыжили всем и вся, а что сейчас?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
105
Игорь Ш 58 минут назад
Зачем он нужен народу Израиля? Он же дурачок!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Дмитрий Круглов 59 минут назад
Какая отвратительная рожа!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
51k
Дворняга Час назад
Человек по имени Алишер хочет стать гражданином Израиля?! «Али» в переводе с арабского означает «высокий», «возвышенный». Вторая составляющая имени «шер» в переводе с фарси значит «лев или тигр». Лев символизирует силу и власть. Имя Алишер означает, таким образом, Лев Али (сподвижника Мухаммеда).

Высадите меня с этой планеты!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Тамара Час назад
Я только одного не пойму - гражданство Израиля так легко получить? Его раздают всем желающим?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 6 ответов
103
Джонни Тамара 46 минут назад
достаточно чтоб у тебя из предков кто-то был еврей и кусочек писюна обрезать
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
сеньор Леонсио 2 часа назад
Повезло дебилу,что не успел себе свастику на роже набить,после трех шестерок.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Victor 2 часа назад
"где провёл последний месяц." и на этом надо было закончить
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
WhiteRat

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

46393



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
«Панихида в Колонном зале, портрет в чёрной рамке»: что говорил Жириновский о своих похоронах
1
112
«Панихида в Колонном зале, портрет в чёрной рамке»: что говорил Жириновский о своих...
"Гардина Литвинова" и другие: пародии блогера Юрия Истерики на звезд и знаменитостей
4
59
"Гардина Литвинова" и другие: пародии блогера Юрия Истерики на звезд и знаменитостей
Набирающие популярность в сообществах
От брака по расчёту к взаимной любви
0
1
От брака по расчёту к взаимной любви
Роскошь, престиж, практичность: авто каких марок выбирали первые лица государства?
1
8
Роскошь, престиж, практичность: авто каких марок выбирали первые лица государства?
Интересный аналог привычных бумажных визиток (2 фото + 1 видео)
Интересный аналог привычных бумажных визиток (2 фото + 1 видео)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Хорошо помог
0
0

Лучшие демотиваторы
Он даже и не догадывается
4
2

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#прикол#факты#Россия#автомир#картинки#подборка#фейл#шоу бизнес#собака
#животные#фото#интересное#автомобили#аварии#СССР#мир#кино#авто аварии#неудача
#интересно#Ватермарк#история#люди#дтп#США#в мире#милота#Разное#жириновский
Что стало с актерами легендарного "Маски-шоу" спустя годы (44 фото) Что стало с актерами легендарного "Маски-шоу" спустя годы (44 фото) Актёр Владимир Машков попросил дочь покинуть Америку ради Родины, но та отказалась Актёр Владимир Машков попросил дочь покинуть Америку ради Родины, но та отказалась Как выглядели заводы в царской России Как выглядели заводы в царской России "Скатертью дорожка": поклонники "проводили" Брежневу в Польшу "Скатертью дорожка": поклонники "проводили" Брежневу в Польшу Дом на берегу пруда за 300 тысяч евро: как Чулпан Хаматова устроилась в Латвии Дом на берегу пруда за 300 тысяч евро: как Чулпан Хаматова устроилась в Латвии "Сейчас надо всем нам нести позитив": Виктория Боня улетает в Америку "Сейчас надо всем нам нести позитив": Виктория Боня улетает в Америку

На что жалуетесь?

Вернуться