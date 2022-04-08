Рэпер Моргенштерн был замечен в Тель-Авиве за оформлением гражданства Израиля

24-летнего шоумена Алишера Моргенштерна заметили сидящего на стульчике и заполняющего бумаги на получение гражданства Израиля. Не так давно он вместе с женой свинтил из России в Дубаи, где провёл последний месяц.
В момент заполнения бумаг вместе с Моргенштерном его жены не было. По сообщению Telegram-канала «Голос Израиля», артист был на получении нового паспорта и заполнении бумаг. Рэпер сидит на стульчике вместе с обычными людьми и что-то пишет. Узнать его можно по татуировкам, причёске и лимитированным кроссовкам.
Этими же кроссовками он хвастался на своей странице в соцсетях.
Моргенштерн уехал в Дубаи после обвинений СК РФ в торговле запрещенными веществами. Теперь Алишер, судя по всему, решил переехать в Израиль. Возлюбленная Моргенштерна осталась в Дубае.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Евреи еще со всемен Христа в храмах барыжили всем и вся, а что сейчас?
Высадите меня с этой планеты!
Погода? Налогообложение? Какие-то преференции при перемещении по миру?
Лояльное отношение к русским и их там много?
Ведь у многих есть недвижка в США и Европе, однако выбирают Израиль.
Да,думаю что все вышеизложенное в пользу переселения в Израиль.
Те, у кого в роду не было евреев могут получить гражданство, если: Выучить Тору, пройти экзамен у раввина, сделать обрезание, принять иудаизм. Если женщина выйдет замуж за израильтянина – получит гражданство Израиля. Натурализоваться. Для этого необходимо приобрести недвижимость в Израиле, выучить иврит, получить вид на жительство, отказаться от существующего гражданства, прожить в стране 3 года.