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Юный человек с большим сердцем !

Юный человек с большим сердцем !

Автор:
29 сентября 2023 16:52
Метки: доброта   животные   любовь   милосердие   
358
1
1

Девушка помогает больным братьям нашим меньшим и делает для них коляски из труб ПВХ .

Делает она это безвозмездно , но люди благодарят её за это и помогают материалами или оплачивают их и работу . Есть даже заказы из за рубежа .

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Метки: доброта   животные   любовь   милосердие   
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6  комментариев
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16k
ss 2 часа назад
Интересно, какая мразота заминусила?!...

А девочка умничка. Всё в ней прекрасно. И красота, и руки, и... Душа.
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87
agg Полчаса назад
Как ей можно помочь?
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16k
Majul 55 минут назад
Умница! Дай боги всего самого наилучшего девчонке!
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76k
Viktor 59 минут назад
Молодчина!
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16k
banzai7 2 часа назад
Девка - молодец. Я уж не говорю, что нашла очень интересное и недорогое решение.
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Типа граф
Высокий , стройный , нихрена не упитанный мужчина ,не женат ,детей нет.
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