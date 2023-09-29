Юный человек с большим сердцем !

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Девушка помогает больным братьям нашим меньшим и делает для них коляски из труб ПВХ .
Делает она это безвозмездно , но люди благодарят её за это и помогают материалами или оплачивают их и работу . Есть даже заказы из за рубежа .
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Метки: доброта животные любовь милосердие
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А девочка умничка. Всё в ней прекрасно. И красота, и руки, и... Душа.