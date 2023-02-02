19 душевных изображений, которые согреют даже в самый холодный день

Ученые доказали, что улыбка может обмануть наш мозг, заставив нас поверить, что мы счастливы. И даже если у вас было плохое настроение, оно обязательно улучшится. Вдохновляющие фотографии в этом посте - один из эффективных и быстрых способов добавить немного яркости в жизнь.

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Она очень забавно прикладывает ладошку к щеке 0 Источник:

Врачи сказали, что он попадет в спецшколу из-за аутизма. Сегодня мой сын выпускник колледжа 0 Источник:

Мои приемные сыновья. Они настаивают, что они близнецы 0 Источник:

Мама бегемотиха учит плавать своего малыша 0 Источник:

Празднуем шестнадцатилетие моего мальчика 0 Источник:

Он обожает спать у меня на плече как попугай 0 Источник:

Мой папа показывает видео своим любимым друзьям 0 Источник:

Я нашёл его в кустах четыре дня назад, теперь он счастлив 0 Источник:

Кошка сама нашла себе хозяйку

Первая встреча с племянником 0 Источник:

Папа спас маленьких ежат 0 Источник:

Знакомство Ученые доказали, что улыбка может обмануть наш мозг, заставив нас поверить, что мы счастливы. И даже если у вас было плохое настроение, оно обязательно улучшится. Вдохновляющие фотографии в этом посте - один из эффективных и быстрых способов добавить немного яркости в жизнь. 2023-02-02T21:05:41+03:00

Это Блум, ей 64 года, она совсем слепая. Я её четвертый дом, и она только начала мне доверять 0 Источник:

Папа и кот, которого он категорически не хотел 0 Источник:

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Лучшие друзья

Первое рукопожатие 0 Источник:

Счастливый козленок уснул на руках у дочки 0 Источник: