19 душевных изображений, которые согреют даже в самый холодный день

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Ученые доказали, что улыбка может обмануть наш мозг, заставив нас поверить, что мы счастливы. И даже если у вас было плохое настроение, оно обязательно улучшится. Вдохновляющие фотографии в этом посте - один из эффективных и быстрых способов добавить немного яркости в жизнь.
Врачи сказали, что он попадет в спецшколу из-за аутизма. Сегодня мой сын выпускник колледжа
Кошка сама нашла себе хозяйку
Знакомство
Это Блум, ей 64 года, она совсем слепая. Я её четвертый дом, и она только начала мне доверять
Лучшие друзья
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