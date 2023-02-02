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19 душевных изображений, которые согреют даже в самый холодный день

19 душевных изображений, которые согреют даже в самый холодный день

Автор:
02 февраля 2023 21:05
Сообщество : Жизнь
Метки: День   Душевные   Изображения   Согреют   Улучшится   Холодный   настроение   
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Ученые доказали, что улыбка может обмануть наш мозг, заставив нас поверить, что мы счастливы. И даже если у вас было плохое настроение, оно обязательно улучшится. Вдохновляющие фотографии в этом посте - один из эффективных и быстрых способов добавить немного яркости в жизнь.

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Метки: День   Душевные   Изображения   Согреют   Улучшится   Холодный   настроение   
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