Типичные проблемы женщин

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Может показаться, что женщины живут в каком-то ином мире, где действуют отличные от земных законы логики и здравого смысла... А потом оказывается, что так оно и есть...
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Источник:
АНТИФИШКИ
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