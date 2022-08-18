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Типичные проблемы женщин

Типичные проблемы женщин

Автор:
18 августа 2022 16:20
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   девушки   женщины   подслушано   прикол   странное   
4658
15
Может показаться, что женщины живут в каком-то ином мире, где действуют отличные от земных законы логики и здравого смысла... А потом оказывается, что так оно и есть...
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Источник:

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Метки: Юмор   девушки   женщины   подслушано   прикол   странное   
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12  комментариев
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19k
homerchik 2 часа назад
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9k
Пётр 17 минут назад
Основная проблема, это тупость и снисходительное отношение общества к женщине без мозгов...Если мужчина дурак, то это беда, трагедия и крах, а если женщина дура, то ничего страшного, подумаешь...
Ссылка coub.com
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19k
nobody® 40 минут назад
Комментарий к фото
Искусственный интеллект - это когда блондинка перекрасилась
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3k
Дмитрий ! Час назад
Нарушаешь, если вызываешь рвотный рефлекс.
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6k
Diesel Час назад
Здесь в вопросе большой подвох... Смотря кому сломать - ей или себе))
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