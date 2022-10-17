Без запросов и самомнения: девушки, которые давно хотят съехать из хрущёвок

Перед вами неизбалованные spa-салонами барышни, ожидающие своих принцев. Да, фон их фотографий простоват, но мы ведь все понимаем, что главное - это естественность во всех её проявлениях!

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1. В начале отопительного сезона всегда в квартирах холодные полы. Из-за этого, видимо, девушки и ходят по дому в обуви 0 Источник:

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4. Тот случай, когда фон - дело десятое 0 Источник:

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6. Встречайте, перед вами самые уютные фотографии на Фишках 0 Источник:

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10. Без фотографий на фоне ковров данный пост обойтись не мог 0 Источник:

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15. Их еще называют леопардессами 0 Источник:

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17. Вы как, уже влюбились? 0 Источник:

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