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Без запросов и самомнения: девушки, которые давно хотят съехать из хрущёвок

Без запросов и самомнения: девушки, которые давно хотят съехать из хрущёвок

Автор:
17 октября 2022 09:10
Метки: девушки   дом   естественность   красота   уют   фотосессия   хрущевки   
2066
21
Перед вами неизбалованные spa-салонами барышни, ожидающие своих принцев. Да, фон их фотографий простоват, но мы ведь все понимаем, что главное - это естественность во всех её проявлениях!
×

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: девушки   дом   естественность   красота   уют   фотосессия   хрущевки   
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19  комментариев
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7k
schmubu Час назад
подписи под фото, как всегда - дебильные.
а девчонки зачётные.
ах, корнет, молодость, молодость...
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31k
Teodor 53 секунды назад
"Без фотографий на фоне ковров данный пост обойтись не мог"
Без тупых подписей автора, считающего себя остроумным, этот пост обойтись не мог...
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1k
DoCk 19 минут назад
Всех бы забрал, но сомневаюсь что жена согласится
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11k
Максим 20 минут назад
Хоррши...
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11k
Ivan Полчаса назад
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11k
Андрей А Полчаса назад
Эти девушки уже стопудов -бабушки, но вот реально красавицы!
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2k
SHAGREEN 36 минут назад
Автору девки не дают?
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28k
Владимир 50 минут назад
Верните эрофишки!
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8k
МихА 58 минут назад
Яб к ним сам переехал в хрущевку
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43k
Валерий 58 минут назад
фотки начала двухтысячных
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4k
Babangdida Час назад
Некоторые очень даже ничего. Немного поменять гардероб, чуть-чуть маньеры исправить и можно на ужин сводить.
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Richard

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