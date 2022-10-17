Без запросов и самомнения: девушки, которые давно хотят съехать из хрущёвок

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Перед вами неизбалованные spa-салонами барышни, ожидающие своих принцев. Да, фон их фотографий простоват, но мы ведь все понимаем, что главное - это естественность во всех её проявлениях!
1. В начале отопительного сезона всегда в квартирах холодные полы. Из-за этого, видимо, девушки и ходят по дому в обуви
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Источник:
АНТИФИШКИ
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Метки: девушки дом естественность красота уют фотосессия хрущевки
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