В столице курьер задавил насмерть собаку и напал на женщину

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В полицию обратилась девушка и написала заявление, что около остановки "1-й Неопалимовский переулок" курьер-велосипедист убил её чихуахуа.
С собакой в момент инцидента гуляла мама владелицы. Курьер сбил насмерть животное, а после того, как женщина попыталась остановить его, распылил перцовый газ прямо ей в глаза.
Сейчас по данному заявлению проводится проверка, однако стоит отметить, что езда столичных курьеров на велосипедах оставляет желать лучшего: жалобы на их агрессивную езду поступают уже давно.
Источник:
АНТИФИШКИ
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да, я тоже не поклонница именно этой породы, но кому-то они нравятся и для кого-то они любимые питомцы, смерть которых - настоящее горе.
И если чихуахуа приносят кому-то радость и счастье, значит они выполняют свою главную собачью функцию.
Так получается женщина на него напала.
P.S.: Агрессивных велосипедистов, велосипедистов, нарушающих ПДД, ненавижу.