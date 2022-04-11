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В столице курьер задавил насмерть собаку и напал на женщину

В столице курьер задавил насмерть собаку и напал на женщину (3 фото)

Автор:
11 апреля 2022 19:12
Сообщество : Жить в России
Метки: Россия   агрессия   конфликт   курьер   новости   собака   
700
3
В полицию обратилась девушка и написала заявление, что около остановки "1-й Неопалимовский переулок" курьер-велосипедист убил её чихуахуа.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Россия   агрессия   конфликт   курьер   новости   собака   
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13  комментариев
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11k
Кыся Час назад
Надо бы заголовок исправить. Сбил нечто, напоминающее собаку. Жаль, что про курьера ничего не написано. А то было бы вообще круто - Нечто, напоминающее человека, сбило нечто напоминающее собаку.
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47
Александр Потёмкин 15 минут назад
Я не любитель собак габаритами меньше чем мне "по колено", да и манера их выгулки оставляет желать лучшего..., но вот "жратво-курьеры" действительно задолбали...
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20k
sanchesS80 19 минут назад
"после того, как женщина попыталась остановить"
Так получается женщина на него напала.
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6k
Ковыль Перистый Полчаса назад
Если собака такая крошечная (у нас котенок четырехмесячный крупнее взрослого чихуахуа), надо как-то поосторожнее быть в людных местах. А то ведь на нее и наступить могут. Короткий поводок или на руки. Но я часто выжу как так выгуливают в людных местах на длинном поводке или вообще без поводка.
P.S.: Агрессивных велосипедистов, велосипедистов, нарушающих ПДД, ненавижу.
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7k
Михаил 58 минут назад
Напал на ЖЕНЩИНУ, а заявление пишет ДЕВУШКА.
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23k
ПаганецЪ Час назад
Это не собака. Это чиуауа. В переводе с языка мексиканских индейцев "уберите это, пока мой кот его не съел".
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A Час назад
Вроде весь этот контингент обещал отчалить на родину??? Обманули?
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Галочка, которая умерла

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