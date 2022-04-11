В столице курьер задавил насмерть собаку и напал на женщину

А не так давно, уже в Подмосковье, курьер задел велосипедом несколько человек, в том числе женщину, которую, это, конечно же, возмутило и начался конфликт. В ответ на хамство курьера женщина толкнула его, а он достал нож и нанёс женщине несколько ударов в области ног, рук и груди.