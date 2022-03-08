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Британец борется с властями против прокладки улицы по своему двору

Британец борется с властями против прокладки улицы по своему двору (5 фото)

Автор:
08 марта 2022 08:30
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Ynews   Нил Маттингли   Чармут   конфликт   новости   строительство дорог   частная собственность   частная территория   
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Домовладелец из британского Чармута Нил Маттингли уже четыре года борется с местным муниципалитетом за право распоряжаться своей собственностью. Местные власти хотят проложить обходную дорожку для горожан через его задний двор.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Ynews   Нил Маттингли   Чармут   конфликт   новости   строительство дорог   частная собственность   частная территория   

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6  комментариев
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9k
Клёст 3 часа назад
Предполагаемая пешеходная дорожка не может повлиять, а уже влияет на стоимость участка в сторону удешевления - территориально оспариваемый как никак)
А соседи, разумеется, поддерживают мужика, ведь муниципалитет завтра может уже на твой участок какую-нибудь карту вытащить. Беспредел!!
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11k
Кыся 19 минут назад
Нашел я на карте это место. Нах там дорожка, вообще не понимаю, ей разве что собака Баскервиллей будет пользоваться. Там тупо идти некуда, участок почти на берегу, за ним ничего нет. Рядом бухаловка-обжираловка, парковка и пляж, но к ним ведет нормальная автодорога, а вдоль участка грунтовка полупешеходная есть, хотя даже и она нафиг не нужна, там идти особо некуда и незачем.

Походу, кто-то решил отжать себе местечко под виллу.
Сами посмотрите:
Charmouth Beach going West to Lyme Regis
17 Hammonds Mead, Charmouth, Bridport DT6 6QX, Великобритания
https://maps.app.goo.gl/AhjaxTuL17NfqsF66https://maps.app.goo.gl/AhjaxTuL17NfqsF66

От этого места метров 100 вверх и будет его участок.
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6k
citrus1 Час назад
Ну ну , многие же так верят в незыблимость частной собственности на вожделенном западе, считают это само собой разумеющимся фактом, попробуй ещё отмахаться от юридического наката
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496
Шурман citrus1 Час назад
Мы дом купили , сейчас в стадии постройки , землю тоже купили за 100 штук евро , так вот ты типа купил этот участок земли а на деле он все равно принадлежит государству и королю
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496
Шурман 2 часа назад
Через наш двор раньше ходили все кому не лень , начиная от тех кто хочет срезать путь до автобусной остановки и кончая тех кто приезжает на машине ставит ее у нас в дворе и идет на остановку . Решили на собрании все просто , поставили калитку , поставили шлагбаум с датчиками в машинах . Все прекратилось . Кстати и собачники почему то приходили гулять по нашей лесополосе и газонам это тоже прекратилось .
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3k
Babangdida 2 часа назад
BLM прийде - порядок наведе!
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