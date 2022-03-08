Британец борется с властями против прокладки улицы по своему двору

Маттингли обеспокоен тем, что предлагаемая дорожка в его саду повлияет на стоимость его собственности, если он попытается продать ее, и сказал, что не купил бы этот дом, если бы знал, что там будет общественная дорожка.

«Совет Дорсета продолжает изучать этот вопрос, - комментирует представитель городского совета. - Маршрут пешеходной дорожки в Чармуте был зарегистрирован на этом месте с начала 1950-х годов, просто пострадавший горожанин не знал об этом, покупая собственность. Часть официально зарегистрированного маршрута тропы, которая проходит через его сад, уже много лет физически недоступна для публики, но есть альтернативный неофициальный маршрут, которым пользуются горожане. В настоящее время мы изучаем историю дорожки, чтобы определить, где она должна пройти, и какой должна быть ширины. Как только мы получим эту информацию, мы продолжим работу с местными жителями, чтобы определить лучший путь развития событий. Мы понимаем, что это вызвало большую озабоченность на местном уровне, и держим всех в курсе, насколько это возможно, но юридический процесс, который нам предстоит пройти, может занять некоторое время. В настоящее время у совета нет планов на будущее по проведению какой-либо работы».