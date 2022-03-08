Британец борется с властями против прокладки улицы по своему двору

768
5
Домовладелец из британского Чармута Нил Маттингли уже четыре года борется с местным муниципалитетом за право распоряжаться своей собственностью. Местные власти хотят проложить обходную дорожку для горожан через его задний двор.
Нил Маттингли из Чармута, графство Дорсет, уже много лет наблюдает за тем как бродяги регулярно ходят по тропинке вдоль его загородной недвижимости. Однако он был потрясен, когда получил письмо от своего местного совета, в котором предлагалось внести изменения в карту района, чтобы проложить пешеходную дорожку через его землю . Как говорит Маттингли, если план будет реализован, ему грозит потеря четверти своего сада, потому что ему придется поставить забор, чтобы не пускать прохожих и собак на территорию.
×
×
Любитель истории родного края, Маттингли считает, что путаница связана с картой 65-летней давности, которая была неправильно истолкована, поскольку многие карты, сделанные позже, не показывают никаких признаков пешеходной дорожки. Он также утверждает, что предполагаемый путь не нашелся при поиске, когда он купил свой дом 14 лет назад.
После того, как он и другие жители выдвинули возражения против нового плана, совет пообещал провести расследование. В настоящее время у совета нет планов проводить какие-либо работы на пути, рассказали в местной прессе, обсуждение носило сугубо предварительный характер.
После того, как он и другие жители выдвинули возражения против нового плана, совет пообещал провести расследование. В настоящее время у совета нет планов проводить какие-либо работы на пути, рассказали в местной прессе, обсуждение носило сугубо предварительный характер.
«Последние четыре года я пытался убедить городской совет внять здравому смыслу, но безуспешно. - говорит Маттингли. - Но затем я получил потрясающую поддержку со стороны многих жителей нашего города, которые считают это решение несправедливым».
Маттингли считает, что карта 1957 года, на которой совет основывает свое решение, была неправильно истолкована, поскольку многие карты, сделанные в то время и позже, не показывают никаких признаков пешеходной дорожки. «Она не указана ни в моих документах на дом, который был построен в 1922 году, ни на каких-либо картах Службы артиллерийского вооружения», — говорит он. - Никто из местных жителей не может припомнить, чтобы здесь проходила пешеходная дорожка, тем более, дорожка к западу от моего сада намного короче и регулярно используется».
Маттингли считает, что карта 1957 года, на которой совет основывает свое решение, была неправильно истолкована, поскольку многие карты, сделанные в то время и позже, не показывают никаких признаков пешеходной дорожки. «Она не указана ни в моих документах на дом, который был построен в 1922 году, ни на каких-либо картах Службы артиллерийского вооружения», — говорит он. - Никто из местных жителей не может припомнить, чтобы здесь проходила пешеходная дорожка, тем более, дорожка к западу от моего сада намного короче и регулярно используется».
Маттингли обеспокоен тем, что предлагаемая дорожка в его саду повлияет на стоимость его собственности, если он попытается продать ее, и сказал, что не купил бы этот дом, если бы знал, что там будет общественная дорожка.
«Совет Дорсета продолжает изучать этот вопрос, - комментирует представитель городского совета. - Маршрут пешеходной дорожки в Чармуте был зарегистрирован на этом месте с начала 1950-х годов, просто пострадавший горожанин не знал об этом, покупая собственность. Часть официально зарегистрированного маршрута тропы, которая проходит через его сад, уже много лет физически недоступна для публики, но есть альтернативный неофициальный маршрут, которым пользуются горожане. В настоящее время мы изучаем историю дорожки, чтобы определить, где она должна пройти, и какой должна быть ширины. Как только мы получим эту информацию, мы продолжим работу с местными жителями, чтобы определить лучший путь развития событий. Мы понимаем, что это вызвало большую озабоченность на местном уровне, и держим всех в курсе, насколько это возможно, но юридический процесс, который нам предстоит пройти, может занять некоторое время. В настоящее время у совета нет планов на будущее по проведению какой-либо работы».
«Совет Дорсета продолжает изучать этот вопрос, - комментирует представитель городского совета. - Маршрут пешеходной дорожки в Чармуте был зарегистрирован на этом месте с начала 1950-х годов, просто пострадавший горожанин не знал об этом, покупая собственность. Часть официально зарегистрированного маршрута тропы, которая проходит через его сад, уже много лет физически недоступна для публики, но есть альтернативный неофициальный маршрут, которым пользуются горожане. В настоящее время мы изучаем историю дорожки, чтобы определить, где она должна пройти, и какой должна быть ширины. Как только мы получим эту информацию, мы продолжим работу с местными жителями, чтобы определить лучший путь развития событий. Мы понимаем, что это вызвало большую озабоченность на местном уровне, и держим всех в курсе, насколько это возможно, но юридический процесс, который нам предстоит пройти, может занять некоторое время. В настоящее время у совета нет планов на будущее по проведению какой-либо работы».
Источник: — переведено специально для fishki.net
Ссылки по теме:
- Ученые нашли в Китае самый большой в мире кратер
- Victoria's Secret представила свою первую модель с синдромом Дауна
- Власти Китая утверждают, что китайцы изобрели лыжи задолго до европейцев
- Самый большой самолет в мире совершил четвертый испытательный полет
- Джонни Деппу вручили "Орден за заслуги" в Сербии
Метки: Ynews Нил Маттингли Чармут конфликт новости строительство дорог частная собственность частная территория
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
17
Понравилось17
Новости партнёров
А соседи, разумеется, поддерживают мужика, ведь муниципалитет завтра может уже на твой участок какую-нибудь карту вытащить. Беспредел!!
Походу, кто-то решил отжать себе местечко под виллу.
Сами посмотрите:
Charmouth Beach going West to Lyme Regis
17 Hammonds Mead, Charmouth, Bridport DT6 6QX, Великобритания
https://maps.app.goo.gl/AhjaxTuL17NfqsF66https://maps.app.goo.gl/AhjaxTuL17NfqsF66
От этого места метров 100 вверх и будет его участок.