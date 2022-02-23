Пенсионерка ждала лекарство от депрессии, а попала в полицию по делу о контрабанде

1469
3
Женщина из Петропавловска-Камчатского попросила сестру переслать ей лекарство из Кореи, которое можно купить только по рецепту.
Пожилая кореянка Ким Сум Хи, живущая на Камчатке и страдающая от депрессии, попросила своего супруга забрать посылку на почте. Но к делу подключилась полиция. Из Южной Кореи было отправлено целых 360 таблеток, но к международной транспортировке препарат оказался запрещен, так как это психотропное вещество.
Ничего не подозревающий 72-летний муж пенсионерки пошел на почту за посылкой, но сотрудница отделения отказалась ее выдавать. А полиция возбудила уголовное дело по статье "Контрабанда наркотических веществ", за что может грозить или срок от семи лет или штраф до миллиона рублей.
Источник:
Ссылки по теме:
- Зарегистрирована вакцина "Спутник Лайт"
- Вернуть ли смертную казнь для педофилов?
- Женщину из Перми посадили за интим с подростком
- Сотрудники "Почты России" отказались "впаривать" товары пенсионерам
- Украина закрывает границы с Россией и Беларусью
14
Понравилось14
Новости партнёров
2) я только недавно был в Ю. Корее. Там без рецепта сильные лекарства в аптеке не продают. (мне нужно было болеутоляющее)
Нужно было у них брать.
И маски, и карантины, и прививки некоторые по 8(!!!) раз себе делали, и самоизоляция, и социальная дистанция...
Чего только не выдумывали, а результат - только хуже.
Так и с наркоманией.
Чем больше с ней борются, тем её больше.
Может, снять все ограничения, тогда наркоманы быстрее самоустранятся.
Лечение-то их всё равно неэффективно.
Правда, введение в стране декриминализации наркотиков ударит по полиции и уголовному миру, которые с этого дела кормятся.
- переходить дорогу на красный цвет,
- педофилию и скотоложество,
- продажу алкоголя независимо от возраста, и пр.
Разрешить желающим переходить дорогу на красный сигнал светофора, а водителям разрешить сбивать "желающих переходить" безо всякого уголовного преследования.
Нет, штрафы, конечно, нужно оставить.
Небольшие, чтобы водители сильно не увлекались этим делом.
Думаю, что через неделю всё само-собой устаканится.
С прочими непотребствами тоже можно дать послабление, но разрешить самосуд прямо на месте преступления.
диллеры ищут любой способ переправить в Россию наркоту.