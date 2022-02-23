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Пенсионерка ждала лекарство от депрессии, а попала в полицию по делу о контрабанде

Пенсионерка ждала лекарство от депрессии, а попала в полицию по делу о контрабанде (3 фото)

Автор:
23 февраля 2022 18:41
Сообщество : Жить в России
Метки: Россия   депрессия   медицина   новости   пенсионеры   полиция   суд   
1469
3
Женщина из Петропавловска-Камчатского попросила сестру переслать ей лекарство из Кореи, которое можно купить только по рецепту.

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Метки: Россия   депрессия   медицина   новости   пенсионеры   полиция   суд   
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32  комментария
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13k
Bill 3 часа назад
1) название лекарства?
2) я только недавно был в Ю. Корее. Там без рецепта сильные лекарства в аптеке не продают. (мне нужно было болеутоляющее)
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2k
Alex König 15 минут назад
Нечего монополию МВД нарушать.
Нужно было у них брать.
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13k
info-kozirev Полчаса назад
Заипись,сами лекарств нужных не производят,но когда люди заказывают из других стран,заводят дела (уже не первое кстати),ну выделите вы лекарственные препараты в отдельную категорию,дайте людям лечиться то.
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980
Chaim Kushnir Полчаса назад
у меня тут в лесу рядом с домой "свидетели закладки" лекарства от депрессии ежедневно ищут.
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21k
Альберт 2 часа назад
Сколько запретов было с ковидом:
И маски, и карантины, и прививки некоторые по 8(!!!) раз себе делали, и самоизоляция, и социальная дистанция...
Чего только не выдумывали, а результат - только хуже.

Так и с наркоманией.
Чем больше с ней борются, тем её больше.
Может, снять все ограничения, тогда наркоманы быстрее самоустранятся.
Лечение-то их всё равно неэффективно.

Правда, введение в стране декриминализации наркотиков ударит по полиции и уголовному миру, которые с этого дела кормятся.
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889
Алексей 3 часа назад
Как я понимаю от депрессии пенсионерка уже избавлена? Полицейские - лучшие психиатры и психоаналитики.
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13k
Ligov 3 часа назад
Понимать надо, это же не чемоданы кое с чем для мида из Аргентины...
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1k
Старичок 3 часа назад
360 таблеток, походу депрессия с корею.
диллеры ищут любой способ переправить в Россию наркоту.
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1k
Али 3 часа назад
Незнание законов не освобождает от ответственности. Судя по тексту поста это и есть не что иное, как контрабанда. За заголовок поста - жирный минус!
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1k
Максим Максимов 3 часа назад
как же наши право"охранители" резво действуют, когда дело касается не наркодилеров, а простых людей, прям зависть гложет
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