Пенсионерка ждала лекарство от депрессии, а попала в полицию по делу о контрабанде

Ничего не подозревающий 72-летний муж пенсионерки пошел на почту за посылкой, но сотрудница отделения отказалась ее выдавать. А полиция возбудила уголовное дело по статье "Контрабанда наркотических веществ", за что может грозить или срок от семи лет или штраф до миллиона рублей.