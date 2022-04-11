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Собаки-герои на полях сражений ВОВ

Собаки-герои на полях сражений ВОВ (8 фото)

Автор:
11 апреля 2022 17:45
Сообщество : Животные
Метки: ВОВ   животные   звери   история   собаки   факты   
1141
8
Они на равных боролись вместе с солдатами, помогая вывозить раненых, протягивая провода для партизан, приносили себя в жертву, подрывая танки...
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Источник:

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Метки: ВОВ   животные   звери   история   собаки   факты   
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8  комментариев
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45k
Элек Мек 55 минут назад
Это фото никакого отношения к ВОВ не имеет.
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17k
Corvus Corax 11 минут назад
"В 1946 году Джульбарс стал кинозвездой, сыграв в фильме "Белый клык", по роману Джека Лондона"
Производство картины началось в последние дни Великой Отечественной войны, весной 1945 года, и заняло около полугода. Исполнителей главной роли в картине было трое. Два трёхнедельных волчонка-близнеца, которых нашли в лесу охотники, сыграли роль Белого Клыка в юном возрасте. Один из них был основным исполнителем, второй дублёром. Роль взрослого Белого Клыка исполнила 4-летняя немецкая овчарка Риджор. Собака была подобрана в одном из служебных питомников за окрас и норов, схожие с волком. Режиссёр специально выбрал животное со сложным характером, чтобы показать в кадре агрессивное поведение Белого Клыка (с)
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554
Gadova 36 минут назад
Товарищ мой лохматый,
В суровой той войне
Стране ты был солдатом
А верным Другом - мне
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467
Serega 44 минуты назад
Памятники «Собакам-подрывникам», оборонявшим Сталинград в годы Великой Отечественной Войны, Волгоград (слева). «Фронтовым собакам», Москва.
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41k
Франц Лефорт Час назад
"Чем больше понимаю я людей, тем больше я люблю свою собаку"(с)- авторство спорно.
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