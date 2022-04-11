Собаки-герои на полях сражений ВОВ

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Они на равных боролись вместе с солдатами, помогая вывозить раненых, протягивая провода для партизан, приносили себя в жертву, подрывая танки...
В те страшные годы собаки не только боролись с немецкими войсками, голодали и мёрзли в окопах, но были для многих способом сохранить душевные силы и и рассудок.
68 000 собак в 168 отрядах сражались за победу в Великой Отечественной войне.
68 000 собак в 168 отрядах сражались за победу в Великой Отечественной войне.
Шотландский колли Дик
Во время Второй мировой войны Дик нашёл больше 12 тысяч мин, он разминировал Лисичанск, Сталинград, Прагу и другие города. На центральной улице Луги, в подвале полностью сгоревшего дома, он обнаружил мину замедленного действия.
Но самый, наверное, известный его подвиг - это фугас с часовым механизмом, весом в 2,5 тонны, который Дик нашёл за час до взрыва в фундаменте Павловского дворца.
Когда война была окончена Дик вернулся к своему хозяину. У него было множество ранений, но это не мешало ему несколько раз стать победителем выставок.
Отважный Дик дожил до самой глубокой старости и был похоронен с воинскими почестями.
Но самый, наверное, известный его подвиг - это фугас с часовым механизмом, весом в 2,5 тонны, который Дик нашёл за час до взрыва в фундаменте Павловского дворца.
Когда война была окончена Дик вернулся к своему хозяину. У него было множество ранений, но это не мешало ему несколько раз стать победителем выставок.
Отважный Дик дожил до самой глубокой старости и был похоронен с воинскими почестями.
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Овчарка-сторож Агай
Сторожевые псы работали в боевом охранении, сидя в засадах для обнаружения врага. И ночью, и днём, и в холод, и в ненастье. Они одним только натянутым поводком и поворотом тела показывали русским солдатам направление, где притаилась опасность.
Агай, за время своей службы, 12 раз своим лаем останавливал немецких солдат, которые пытались разными путями подобраться к боевым позициям русской армии.
Агай, за время своей службы, 12 раз своим лаем останавливал немецких солдат, которые пытались разными путями подобраться к боевым позициям русской армии.
Разведчик Джек
Именно благодаря ему русские солдаты смогли взять в плен почти 20 вражеских военных, один из которых был офицер из неприступной крепости Глогау.
Разведчик Кисагулов смог проникнуть в прекрасно охраняемую крепость и уйти из неё с пленным только благодаря Джеку.
Разведчик Кисагулов смог проникнуть в прекрасно охраняемую крепость и уйти из неё с пленным только благодаря Джеку.
Овчарка Дина
Она вошла в историю, как участница "рельсовой войны" в Белоруссии. Дина стала первой в Красной Армии собакой-диверсантом.
19 августа 1943 года овчарка уничтожила немецкий эшелон на перегоне Полоцк - Дрисса: она вылетела на рельсы перед поездом, на котором ехали в отпуск гитлеровские офицеры, положила на на пути вьюк с зарядами, выдернула зубами чеку капсюля-воспламенителя и успела скрыться в лесу до того, как прогремел взрыв.
Было уничтожено 10 вагонов, выведена из строя большая часть железной дороги. Позже Дина дважды принимала участие в разминировании Полоцка. А во время одной из операций в немецком госпитале Дина нашла спрятанную в матрасе мину.
19 августа 1943 года овчарка уничтожила немецкий эшелон на перегоне Полоцк - Дрисса: она вылетела на рельсы перед поездом, на котором ехали в отпуск гитлеровские офицеры, положила на на пути вьюк с зарядами, выдернула зубами чеку капсюля-воспламенителя и успела скрыться в лесу до того, как прогремел взрыв.
Было уничтожено 10 вагонов, выведена из строя большая часть железной дороги. Позже Дина дважды принимала участие в разминировании Полоцка. А во время одной из операций в немецком госпитале Дина нашла спрятанную в матрасе мину.
Собака-санитар Мухтар
Как и остальные собаки-санитары, Мухтар должен был подносить к раненым сумки с перевязочными средствами. Но он прославился тем, что вынес с поля боя больше 400 покалеченных и раненых солдат.
Среди них был и его хозяин-проводник ефрейтор Зорин, которого во время боя контузило от прогремевшей рядом бомбы. Мухтар вынес на себе хозяина и таким образом спас ему жизнь.
Среди них был и его хозяин-проводник ефрейтор Зорин, которого во время боя контузило от прогремевшей рядом бомбы. Мухтар вынес на себе хозяина и таким образом спас ему жизнь.
Джульбарс
Пёс-легенда. Он во время службы в 14 штурмовой инженерно-сапёрной бригаде (сентябрь 1944 - август 1945 года) нашёл 7468 мин и больше 150 снарядов на территории Австрии, Венгрии, Чехословакии и Румынии. Джульбарс разминировал пражские замки, дворцы над Дунаем, венские соборы.
21 марта 1945 года Джульбарс был награждён медалью "За боевые заслуги", а 14 июня 1945 шёл на торжественном параде по Красной площади. В конце войны он получил несколько ранений и самостоятельно идти не мог. Джульбарса, с перебинтованными лапами, нёс на своеобразном лотке командир 37-го отдельного батальона разминирования, подполковник и главный кинолог страны Александр Мазовер.
В 1946 году Джульбарс стал кинозвездой, сыграв в фильме "Белый клык", по роману Джека Лондона.
21 марта 1945 года Джульбарс был награждён медалью "За боевые заслуги", а 14 июня 1945 шёл на торжественном параде по Красной площади. В конце войны он получил несколько ранений и самостоятельно идти не мог. Джульбарса, с перебинтованными лапами, нёс на своеобразном лотке командир 37-го отдельного батальона разминирования, подполковник и главный кинолог страны Александр Мазовер.
В 1946 году Джульбарс стал кинозвездой, сыграв в фильме "Белый клык", по роману Джека Лондона.
Источник:
АНТИФИШКИ
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