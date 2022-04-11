Собаки-герои на полях сражений ВОВ

Во время Второй мировой войны Дик нашёл больше 12 тысяч мин, он разминировал Лисичанск, Сталинград, Прагу и другие города. На центральной улице Луги, в подвале полностью сгоревшего дома, он обнаружил мину замедленного действия.

Но самый, наверное, известный его подвиг - это фугас с часовым механизмом, весом в 2,5 тонны, который Дик нашёл за час до взрыва в фундаменте Павловского дворца.

Когда война была окончена Дик вернулся к своему хозяину. У него было множество ранений, но это не мешало ему несколько раз стать победителем выставок.

Отважный Дик дожил до самой глубокой старости и был похоронен с воинскими почестями.