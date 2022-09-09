Афера сенатора Дорси

Сенатор Стивен Дорси спустил свою политическую карьеру в клозет, когда решил погреть руки на правительственных контрактах по перевозке почты на “Звездных маршрутах”. Хотя, теперь уже бывший, сенатор, доказал, что он невиновен, адвокаты и судебные издержки, съели большую часть его состояния. Поэтому Дорси удалился в свою усадьбу-ранчо в Нью-Мексико, где занялся животноводством и инвестициями в горное дело. Однако, как утверждала народная молва, экс-сенатор по-прежнему не брезговал аферами, о чем свидетельствует одна история, которую передавали из уст в уста у всех ковбойских костров от Техаса до Монтаны в 1880-х годах.

Рассказывали, что сенатор связался с какими-то очкастыми англичанами и, предоставив им информацию, что у него имеется большое стадо скота в северной части Нью-Мексико, в конце концов заключил сделку по цене 25 долларов за голову. Англичане, однако, настаивали на подсчете стада и не хотели подписывать купчую. Дорси в конце концов согласился на эту “инвентаризацию”, но сказал, что сначала нужно собрать скот.

Тогда сенатор пошел к своему бригадиру Джеку Хиллу и спросил, не знает ли он такое место, чтобы там была гора или высокий холм, которые можно обогнуть по кругу, чтобы оно было недалеко от ранчо, и чтобы там было хорошее место для подсчета. Джек сказал: “Окей, босс, у меня есть такое место”, и выбрал небольшую круглую гору с каньоном вдоль одного склона, где он разместил англичан, их бухгалтеров и сенатора Дорси.

У сенатора было около 1000 голов скота, и Джек с ковбоями разделил их на два стада в холмах, в паре миль от англичан и вне их поля зрения. Держа оба стада на расстоянии около мили друг от друга, ковбои погнали первых 500 коров в каньон, на краю которого сидел экс-сенатор со своими английскими покупателями, и вели подсчет голов, пока мимо них гнали стадо.

Едва первое стадо скрылось из виду, как показалось второе. Тем временем два или три ковбоя заставили первые 500 коров обогнуть галопом гору и снова загнали их в каньон, чтобы англичане пересчитали их по второму разу. И пока “милорды” скрипели своими карандашами в записных книжках, ковбои уже успели прогнать вокруг горы первую часть стада, чтобы его пересчитали уже в третий раз. И так круг за кругом целый день продолжалась настолько плотная, плодотворная работа, что у сенатора и англичан было лишь несколько минут, чтобы перекусить и откупорить новые бутылки.