Афера сенатора Дорси

Сумел продать англичанам 1000 коров как 15 000, но чуть не сошел с ума...
Сенатор Стивен Дорси спустил свою политическую карьеру в клозет, когда решил погреть руки на правительственных контрактах по перевозке почты на “Звездных маршрутах”. Хотя, теперь уже бывший, сенатор, доказал, что он невиновен, адвокаты и судебные издержки, съели большую часть его состояния. Поэтому Дорси удалился в свою усадьбу-ранчо в Нью-Мексико, где занялся животноводством и инвестициями в горное дело. Однако, как утверждала народная молва, экс-сенатор по-прежнему не брезговал аферами, о чем свидетельствует одна история, которую передавали из уст в уста у всех ковбойских костров от Техаса до Монтаны в 1880-х годах.
Рассказывали, что сенатор связался с какими-то очкастыми англичанами и, предоставив им информацию, что у него имеется большое стадо скота в северной части Нью-Мексико, в конце концов заключил сделку по цене 25 долларов за голову. Англичане, однако, настаивали на подсчете стада и не хотели подписывать купчую. Дорси в конце концов согласился на эту “инвентаризацию”, но сказал, что сначала нужно собрать скот.
Тогда сенатор пошел к своему бригадиру Джеку Хиллу и спросил, не знает ли он такое место, чтобы там была гора или высокий холм, которые можно обогнуть по кругу, чтобы оно было недалеко от ранчо, и чтобы там было хорошее место для подсчета. Джек сказал: “Окей, босс, у меня есть такое место”, и выбрал небольшую круглую гору с каньоном вдоль одного склона, где он разместил англичан, их бухгалтеров и сенатора Дорси.
У сенатора было около 1000 голов скота, и Джек с ковбоями разделил их на два стада в холмах, в паре миль от англичан и вне их поля зрения. Держа оба стада на расстоянии около мили друг от друга, ковбои погнали первых 500 коров в каньон, на краю которого сидел экс-сенатор со своими английскими покупателями, и вели подсчет голов, пока мимо них гнали стадо.
Едва первое стадо скрылось из виду, как показалось второе. Тем временем два или три ковбоя заставили первые 500 коров обогнуть галопом гору и снова загнали их в каньон, чтобы англичане пересчитали их по второму разу. И пока “милорды” скрипели своими карандашами в записных книжках, ковбои уже успели прогнать вокруг горы первую часть стада, чтобы его пересчитали уже в третий раз. И так круг за кругом целый день продолжалась настолько плотная, плодотворная работа, что у сенатора и англичан было лишь несколько минут, чтобы перекусить и откупорить новые бутылки.
В полдень бригадир сказал англичанам, что у мистера Дорси в холмах находится огромное стадо, от которого они “отрезают” небольшие группы по 500 голов и пригоняют для подсчета. Каждая корова в тот день прошла тридцать миль, и многие из них начали падать и ложиться на землю. Это обстоятельство не сильно расстроило экс-сенатора, если бы не одна приметная скотина.
Это был старый бык со светло-желтой шкурой, обрезанным хвостом, лопоухий и хромой. Когда он в 15-ый раз продефилировал мимо толпы учетчиков, английский Милорд покрепче ввинтил свой монокль в глазницу и выразил удивление: “Поразительно, здесь больше светло желтых, лопоухих, куцехвостых и хромых скотин, чем я когда-либо видел”. Один из прихлебателей Милорда, которого уже тошнило от жары и мельтишащих коров, ответил: “Точно так, милорд, но вот этой скотины мы еще не видели”.
Сенатор подслушал этот интересный разговор и, отведя бригадира в сторону, сказал ему, что, когда они снова перегонят часть коров на другую сторону горы, нужно отрезать этого старого желтого негодяя от стада и больше к нему не подходить. Джек сделал, как было велено, и прогнал приметного быка подальше в холмы. Но у “Старого желтого” что-то сломалось в голове и он уже не мог сойти с многократно пройденного маршрута.
Когда хромой Старина Бак, как прозвали его ковбои, показался из-за поворота каньона, у англичан от изумления повыпадали из глаз монокли, а сенатор Дорси посмотрел на старого Джека Хилла с укором и огорчением. В следующий раз ковбои прогнали Старину Бака еще дальше, но через полчаса верхушки рогов упрямой скотины появились из-за вершины ближайшего холма и бык снова встал на проторенную тропу.
Сенатор объявил, что осталось пересчитать последнее стадо, и дал сигнал Джеку, чтобы тот объехал вокруг горы и приказал ковбоям прекратить коровью карусель. После того, как все расселись по экипажам и лошадям и отправились в сторону ранчо, Дорси бросил прощальный взгляд на каньон, который принес ему около 400 тыс. долларов, и последнее, что он увидел, был Старина Бак, выходящий из-за поворота. Он брел как в трансе, его мотыляло из стороны в сторону, хромал, хрипел, но упрямо шел вокруг горы.
Ковбои рассказывали, что в ту ночь сенатор страшно стонал во сне. Когда его разбудили, спросить не болен ли он, Дорси, весь в холодном поту, сообщил, что ему приснился ужасный кошмар. Ему казалось, что его привязали к желтому, куцехвостому, лопоухому, хромому быку и эта скотина тащит его за собой по каньону вокруг горы, день за днем, ночь за ночью, под палящим солнцем и холодным светом луны, а толпы безмозглых англичан и болтливых ковбоев смотрят на все это и не делают попытки помочь.
Сенатор настоял, чтобы ему тут же оседлали лошадь, и он отправился глубокой ночью к злосчастному каньону. Когда Дорси в сопровождении пары ковбоев прибыл на место, некоторое время стояла полная тишина, но вскоре услышали, как нечто спускается в каньон, а потом увидели в ярком лунном свете Старого Бака, который медленно и неумолимо шел по тропе, то и дело останавливаясь, чтобы передохнуть. .
Через неделю после этого один ковбой сообщил, что нашел Старину Бака мертвым на его хорошо утоптанной тропе. С тех пор никто никогда не ездит в ту сторону лунными ночами, так как многие ковбои уверяли, что призрак хромого быка все еще бродит по каньону лунными ночами.
Что касается экс-сенатора Стивена Дорси, то его махинации и аферы не принесли ему богатства. В 1890 году он был вынужден продать свое ранчо и все свои доли в горной промышленности и рудниках, и отправился в Калифорнию, где и умер в 1916 году.
Примечание. Звездные маршруты - маршруты по доставке почты через западные штаты и территории, их почтовый индекс начинался с четырех "звезд" "****", отсюда и название.
Источник:
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
- Неоправданный риск: изобретали, чью жизнь прервали их же «гениальные» детища
- Почему и для чего: немного историй о привычных повседневных вещах
- Несуществующая Финляндия, защитный кофеин и другие увлекательные факты обо всём на свете