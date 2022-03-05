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Художник сделал 3D-рендеры существ, обитавших миллионы лет назад

Художник сделал 3D-рендеры существ, обитавших миллионы лет назад (30 фото)

Автор:
05 марта 2022 20:40
Сообщество : Животные
Метки: динозавры   древние животные   животные   история   природа   факты   фото   художник   
178
30
Всегда интересно посмотреть на существ, которые жили на нашей планете миллионы лет назад. Художники изображали этих существ с начала 19 века, ориентируясь по находкам археологов и останкам. В наши дни, с помощью компьютеров, художники и археологи могут получить более детальное представление о динозаврах и других существах. Художник под ником paleorex показывает, как могли выглядеть разные доисторические животные, делая их 3D-рендеры.
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Метки: динозавры   древние животные   животные   история   природа   факты   фото   художник   

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4  комментария
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1k
krokodilov 42 минуты назад
Трицератопс травоядный динозавр
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110
Михаил Минуту назад
Это модное нынче "открытие британских учёных": перья у динозавров. С какого фига, эволюционно как они у них появились? Бред.
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17k
Corvus Corax 7 минут назад
"Трицератопс - один из самых смертоносных хищников"

Не был он хищником. Рога хищнику не нужны. Ты еще скажи, что буйволы хищники...
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801k
NAZARETH 23 минуты назад
А нельзя было придумать более простые названия? На некоторых язык сломал... Пост классный!!!
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