Художник сделал 3D-рендеры существ, обитавших миллионы лет назад

Стегоцерас
Гуаньлун
Барбурофелис
Велоцираптор
Доригнатус
Пирораптор
Смилодон
Амбулоцет
Трицератопс
Археоптерикс
Птеродактиль
Иностранцевия
Брахиозавр
Пситтакозавр
Пахицефалозавр
Гигантский короткомордый медведь
Сумчатый саблезубый тигр
Паразауролоф
Титанис
Хилотерии
Скутеллозавр
Майюнгазавр
Гигантопитек
Европехара
Мимурапельта
Деодон
Аардоникс
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Не был он хищником. Рога хищнику не нужны. Ты еще скажи, что буйволы хищники...