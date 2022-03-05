Художник сделал 3D-рендеры существ, обитавших миллионы лет назад

Даеодон - млекопитающее эпохи позднего олигоцена и раннего миоцена, обитавшее около 20 миллионов лет назад на территории нынешних США. Даеодон был одним из самых крупных энтелодонтов - у него было сильное и мускулистое тело, и по размерам он был близок к современному носорогу.