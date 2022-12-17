Если бы собака была нашим учителем, мы бы узнали такие вещи, как:



* когда близкие приходят домой, всегда бегите их встречать.



* никогда не упускайте возможность выйти погулять.



* позвольте себе ощущение свежего воздуха и ветра на лице.



* не упускайте шанса вздремнуть.



* хорошо растягивайтесь перед тем, как вставать.



* не забывайте радоваться ежедневно.



* не кусайте, если можно ограничиться рычанием.



* в очень жаркую погоду пейте много воды и ложитесь под тенью большого дерева.



* когда вы счастливы, не скрывайте это.



* наслаждайтесь простыми вещами.



* будьте верными.



* никогда не притворяйтесь тем, кем не являетесь.



* если то, что вам нужно, «похоронено», ищите, упорно, пока не найдёте.



* и никогда не забывайте, что когда у вашего человека плохой день, сидите тихо и будьте рядом. Сделайте так, чтобы он почувствовал, что вы рядом.