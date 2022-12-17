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Рассказ ветеринара

Рассказ ветеринара

Автор:
17 декабря 2022 13:19
Метки: Ветеринар   животные   мораль   сделай сам   собаки   факты   
275
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Меня, как ветеринара, вызвали осмотреть 13-летнюю собаку по кличке Батута. Семья ожидала чуда. Я обследовал пса и понял, что он умирает. Я ничего не мог сделать...
Батута был окружен своей семьёй.

Маленький сынишка хозяев пса казался таким спокойным, напоследок обнимая собаку.

Я задумался, понимает ли он, что происходит.

Через несколько минут пёс спокойно уснул, чтобы больше никогда не проснуться.

Ребёнок, казалось, принял это без труда.

Я слышал, как мама задавалась вопросом: почему жизнь собак короче человеческой?

И тут мальчик сказал:

- Я знаю, почему.

Его дальнейшие слова изменили мой взгляд на жизнь.

Он сказал:

- Люди приходят в мир, чтобы научиться жить хорошо, любить других все время и быть хорошим человеком. А собаки уже рождаются, умея всё это делать, им не нужно жить так долго, как нам.

Мораль истории:

Если бы собака была нашим учителем, мы бы узнали такие вещи, как:

* когда близкие приходят домой, всегда бегите их встречать.

* никогда не упускайте возможность выйти погулять.

* позвольте себе ощущение свежего воздуха и ветра на лице.

* не упускайте шанса вздремнуть.

* хорошо растягивайтесь перед тем, как вставать.

* не забывайте радоваться ежедневно.

* не кусайте, если можно ограничиться рычанием.

* в очень жаркую погоду пейте много воды и ложитесь под тенью большого дерева.

* когда вы счастливы, не скрывайте это.

* наслаждайтесь простыми вещами.

* будьте верными.

* никогда не притворяйтесь тем, кем не являетесь.

* если то, что вам нужно, «похоронено», ищите, упорно, пока не найдёте.

* и никогда не забывайте, что когда у вашего человека плохой день, сидите тихо и будьте рядом. Сделайте так, чтобы он почувствовал, что вы рядом.
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Метки: Ветеринар   животные   мораль   сделай сам   собаки   факты   
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5  комментариев
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55k
alertol 4 часа назад
Конечно розовые сопли, но доля науки в этой истории есть, люди действительно достигают зрелости позже чем собаки. Люди не один год учатся быть людьми, когда собаки могут достигнуть самостоятельности за месяцы.
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8k
Борис Карабанов 4 часа назад
*никогда не потейте.
*радуйтесь молодости - грызите всё, до чего можете дотянуться и что можно разгрызть (то, что нельзя разгрызть, тоже грызите).
*не комплексуйте, не стесняйте себя излишними рамками - окропите свой слюной своё место проживания и всех своих близких.
*не ограничивайте себя рамками ложной вежливости - тяпните соседа как следует за ляжку, если он попытается поругать вас за какашку на его газоне.
*жизнь так коротка, а потому не надо себя сдерживать, когда видите на улице сучку в период течки.
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