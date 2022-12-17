275
1
Меня, как ветеринара, вызвали осмотреть 13-летнюю собаку по кличке Батута. Семья ожидала чуда. Я обследовал пса и понял, что он умирает. Я ничего не мог сделать...
Батута был окружен своей семьёй.
Маленький сынишка хозяев пса казался таким спокойным, напоследок обнимая собаку.
Я задумался, понимает ли он, что происходит.
Через несколько минут пёс спокойно уснул, чтобы больше никогда не проснуться.
Ребёнок, казалось, принял это без труда.
Я слышал, как мама задавалась вопросом: почему жизнь собак короче человеческой?
И тут мальчик сказал:
- Я знаю, почему.
Его дальнейшие слова изменили мой взгляд на жизнь.
Он сказал:
- Люди приходят в мир, чтобы научиться жить хорошо, любить других все время и быть хорошим человеком. А собаки уже рождаются, умея всё это делать, им не нужно жить так долго, как нам.
Маленький сынишка хозяев пса казался таким спокойным, напоследок обнимая собаку.
Я задумался, понимает ли он, что происходит.
Через несколько минут пёс спокойно уснул, чтобы больше никогда не проснуться.
Ребёнок, казалось, принял это без труда.
Я слышал, как мама задавалась вопросом: почему жизнь собак короче человеческой?
И тут мальчик сказал:
- Я знаю, почему.
Его дальнейшие слова изменили мой взгляд на жизнь.
Он сказал:
- Люди приходят в мир, чтобы научиться жить хорошо, любить других все время и быть хорошим человеком. А собаки уже рождаются, умея всё это делать, им не нужно жить так долго, как нам.
Мораль истории:
Если бы собака была нашим учителем, мы бы узнали такие вещи, как:
* когда близкие приходят домой, всегда бегите их встречать.
* никогда не упускайте возможность выйти погулять.
* позвольте себе ощущение свежего воздуха и ветра на лице.
* не упускайте шанса вздремнуть.
* хорошо растягивайтесь перед тем, как вставать.
* не забывайте радоваться ежедневно.
* не кусайте, если можно ограничиться рычанием.
* в очень жаркую погоду пейте много воды и ложитесь под тенью большого дерева.
* когда вы счастливы, не скрывайте это.
* наслаждайтесь простыми вещами.
* будьте верными.
* никогда не притворяйтесь тем, кем не являетесь.
* если то, что вам нужно, «похоронено», ищите, упорно, пока не найдёте.
* и никогда не забывайте, что когда у вашего человека плохой день, сидите тихо и будьте рядом. Сделайте так, чтобы он почувствовал, что вы рядом.
* когда близкие приходят домой, всегда бегите их встречать.
* никогда не упускайте возможность выйти погулять.
* позвольте себе ощущение свежего воздуха и ветра на лице.
* не упускайте шанса вздремнуть.
* хорошо растягивайтесь перед тем, как вставать.
* не забывайте радоваться ежедневно.
* не кусайте, если можно ограничиться рычанием.
* в очень жаркую погоду пейте много воды и ложитесь под тенью большого дерева.
* когда вы счастливы, не скрывайте это.
* наслаждайтесь простыми вещами.
* будьте верными.
* никогда не притворяйтесь тем, кем не являетесь.
* если то, что вам нужно, «похоронено», ищите, упорно, пока не найдёте.
* и никогда не забывайте, что когда у вашего человека плохой день, сидите тихо и будьте рядом. Сделайте так, чтобы он почувствовал, что вы рядом.
Ссылки по теме:
- Такие разные эмоции домашних животных, оказавшихся у ветеринара
- Пес, который сыграл Бима, повторил его судьбу
- Ученые доказали: собаки с рождения "запрограммированы" на общение с человеком
- Маленькие демоны или милашки? 10 любопытных фактов о чихуахуа
- 14 известных пород собак, которые оказались очень древними
Новости партнёров
*радуйтесь молодости - грызите всё, до чего можете дотянуться и что можно разгрызть (то, что нельзя разгрызть, тоже грызите).
*не комплексуйте, не стесняйте себя излишними рамками - окропите свой слюной своё место проживания и всех своих близких.
*не ограничивайте себя рамками ложной вежливости - тяпните соседа как следует за ляжку, если он попытается поругать вас за какашку на его газоне.
*жизнь так коротка, а потому не надо себя сдерживать, когда видите на улице сучку в период течки.
Вобчем- не потейте и не кусайте....