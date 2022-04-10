Лососёвая акула: Родственница белой акулы с Дальнего Востока. Теплокровная и живородящая роковая красотка

Спортивная рыбалка особенно популярна в Японии и на Аляске. При этом японцы ловят, в основном, самок, а американцы — самцов, так как дамы большую часть года проводят на Востоке, а парни — на Западе. Пойманную рыбу используют на все сто процентов. Мясо употребляют в пищу, из плавников варят суп, из сердца стряпают сашими. Только с одной печени можно получить до 40 литров жира! И даже шкуру не выбрасывают за борт — из неё выделывают шагрень, что издавна ценится за прочность и пластичность.