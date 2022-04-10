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Лососёвая акула: Родственница белой акулы с Дальнего Востока. Теплокровная и живородящая роковая красотка

Лососёвая акула: Родственница белой акулы с Дальнего Востока. Теплокровная и живородящая роковая красотка (8 фото)

Автор:
10 апреля 2022 21:11
Метки: акулы   интересно   факты   
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В мире есть почти 530 видов акул, но на людей нападают от силы 4. И наша сегодняшняя героиня, лососёвая акула, — не в их числе. Но это не значит, что рыба не может навести знатного шороху! Распугать всю селедку и особо впечатлительных людей своей физиономией? Да запросто!

Мы могли бы назвать лососёвую акулу мелкой хулиганкой, но сделать это язык не поворачивается. Рыбу длиной в 3 метра мелкой ну никак не назовёшь. Да и на родственные связи грешить не получится: лососёвая акула приходится родственницей белой акуле. Той самой, которая одна из самых больших хищных акул в мире.

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Размеры у лососёвой акулы солидные, но впечатляет она не этим. Мы привыкли, что морские хищницы водятся где-то там, далеко, поближе к экватору. Но лососёвая акула рассекает по северной части Тихого океана. Перебраться к полюсам акула смогла благодаря уникальной для рыб фишке — теплокровности. Если остальные жабродышащие полностью зависят от окружающих их температур, то наша зубастая подруга может рассекать ледяные воды близь России, Аляски и Японии без последствий для здоровья. Это не полноценная теплокровность млекопитающих, но всё равно эффективный механизм выживания.

Благодаря таким способностям наша героиня стоит на вершине пищевой цепи. Как понятно из названия, чаще всего добычей становятся лосось и сельдь. Но в целом акулы могут позволить себе на завтрак кого угодно: морских млекопитающих, других хищных рыб и акулок чуть поменьше. Единственная угроза для них — человек.

За зверские аппетиты люди акулу не очень любят. Во-первых, своей охотой она мешает рыбацким судам — хищница разгоняет всю промысловую рыбу. Во-вторых, лососёвые акулы нападают уже на пойманный улов, разгрызая сети или запутываясь в них. Не удивительно, что и сама акула стала объектом рыбалки.

Спортивная рыбалка особенно популярна в Японии и на Аляске. При этом японцы ловят, в основном, самок, а американцы — самцов, так как дамы большую часть года проводят на Востоке, а парни — на Западе. Пойманную рыбу используют на все сто процентов. Мясо употребляют в пищу, из плавников варят суп, из сердца стряпают сашими. Только с одной печени можно получить до 40 литров жира! И даже шкуру не выбрасывают за борт — из неё выделывают шагрень, что издавна ценится за прочность и пластичность.

Между собой разнополые акулы встречаются в западной части Тихого океана, в районе Южных Курил и Охотского моря. Пора любви наступает поздним летом и ранней осенью. После спаривания пути родителей разойдутся — курортный роман и никаких обязательств. Мигрируя в родные воды, хищники способны проплыть свыше 3200 километров — и это только в одну сторону!

Самку ожидают долгие 9 месяцев беременности. Всё это время прямо у неё в животе будет идти война не на жизнь, а на смерть — из нескольких десятков акулят, которые появятся в утробе, выживут максимум 5 — остальных съедят более ловкие и сильные братья и сёстры ещё в животе матери. Такой феномен называется внутриутробным каннибализмом. Зато весной на свет появляются полностью дееспособные детины длиной в 80 сантиметров. Да, наши акулы живородящие рыбы!

Молодняк останется в «ясли-саде» для акул — на мелководье, куда редко заплывают крупные хищники. Мигрировать юные акулята начнут не скоро — половая зрелость у самцов наступает к 5 годам, а у самок только к 8-10 годам.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: акулы   интересно   факты   
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