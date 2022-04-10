"Метеорит раздора"

Для миссис Ходжес такой вариант обещал обернуться весьма выгодным делом. Приобрести метеорит с интересной историей захотели бы, вероятно, многие...Однако все оказалось не так просто: права на метеорит заявила не только пострадавшая Энн, но и Берди Гай, домовладелица, у которой семья снимала жилье. Свои претензии та обосновывала одним разумным аргументом: раз метеорит попал в ее дом, значит ей он и принадлежит.

Судебные тяжбы длились и длились. Остроты конфликту придавал соседский пример: другой фрагмент метеорита был обнаружен в то же время неким фермером по имени Джулиус Маккинни, который на волне поднявшейся шумихи успел продать свою находку и выручить за нее столько, что хватило купить дом и машину. У Ходжесов же дело не ладилось: наконец, они сумели договориться с домовладелицей - та отказывалась от любых претензий в обмен на 500 долларов.