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"Метеорит раздора"

"Метеорит раздора" (5 фото)

Автор:
10 апреля 2022 10:05
Сообщество : Истории
Метки: интересно   история   люди   метеорит   факты   фото   
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Толпа все росла и росла: слухи распространялись стремительно. Впрочем, никто не мог с уверенностью сказать, что произошло. У дома Ходжесов дежурила полиция, врачи, репортеры...Слишком много людей для тихого и небогатого на события района. Каково же было всеобщее удивление, когда причина, наконец, стала известна: в миссис Ходжес попал метеорит!

Обычным осенним днем 1954 года Энн Элизабет Ходжес прилегла отдохнуть. Домашние дела были переделаны, обед приготовлен, а значит, до прихода мужа с работы, оставалось немного времени, чтобы вздремнуть. Однако планам Энн не дано было осуществиться: внезапно раздался грохот, а за ним последовал страшный удар...

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На крик миссис Ходжес прибежала ее мать. Растерянные женщины не могли понять, что случилось. Дыра, пробитая в потолке, позволяла предположить: с неба упало нечто большое и тяжелое. Подозрительный предмет определили быстро: отрикошетивший от радиоприемника странный темный камень ударил Энн в бедро, оставив болезненный след. Пожалуй, история могла бы быть гораздо трагичнее, если бы траектория падения "камня" была иной: весил он почти 4 килограмма!

В панике женщины позвонили в полицию и пожарную охрану, и вскоре вся округа была оповещена о том, что в доме Ходжесов что-то неладно. Загадочности слухам добавляли и нашедшиеся очевидцы, утверждавшие: с высоты летел огненный шар!

Когда глава семьи, Юджин Ходжес, вернулся с работы, он обнаружил непривычное столпотворение: чрезвычайно напуганная супруга, взволнованная теща, соседи, полиция, медслужба и даже спешно прибывший местный мэр. Главную причину ажиотажа - темный камень - и вовсе изъяли представители военно-воздушных сил. Конспирологические теории не подтвердились: ученые быстро выяснили, что "подарок небес" оказался метеоритом.

Для миссис Ходжес такой вариант обещал обернуться весьма выгодным делом. Приобрести метеорит с интересной историей захотели бы, вероятно, многие...Однако все оказалось не так просто: права на метеорит заявила не только пострадавшая Энн, но и Берди Гай, домовладелица, у которой семья снимала жилье. Свои претензии та обосновывала одним разумным аргументом: раз метеорит попал в ее дом, значит ей он и принадлежит.

Судебные тяжбы длились и длились. Остроты конфликту придавал соседский пример: другой фрагмент метеорита был обнаружен в то же время неким фермером по имени Джулиус Маккинни, который на волне поднявшейся шумихи успел продать свою находку и выручить за нее столько, что хватило купить дом и машину. У Ходжесов же дело не ладилось: наконец, они сумели договориться с домовладелицей - та отказывалась от любых претензий в обмен на 500 долларов.

Казалось, препятствия преодолены, и на пути Энн к деньгам больше ничего не стояло. Тем не менее, дело с продажей не сладилось: с момента падения метеорита прошло почти два года и интерес к нему существенно снизился. Никто не жаждал покупать метеорит и, совершенно отчаявшись, миссис Ходжес отдала его Музею естествоведения, попросив взамен лишь оплатить ее расходы на адвоката.

Проблемы вокруг метеорита - внезапно обрушившаяся на Энн слава, обернувшаяся интервью и участием в ток-шок, суды, сложности с продажей, забвение - привели к семейному разладу. В 1964 году она развелась с мужем. С той поры здоровье ее неуклонно ухудшалось, и спустя 8 лет, в 1972, Энн Ходжес скончалась в результате развившейся почечной недостаточности. Ей было всего 52 года.



Источник:

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Метки: интересно   история   люди   метеорит   факты   фото   
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