Принц из Пояиса: история великой аферы

Как много известных мошенников вы знаете? Наверняка, не очень много, на то они и мошенники. Но афера этого человека стала частью истории.
Итак, был на земле такой человек, которого звали Грегор Макгрегор. Стоял 1822 год, и тогда в принципе нравы были другими. Но было и кое-что из ряда вон.
Этот человек, ранее никому неизвестный, заявляет, что он – сын банкира из шотландского городка Гленгайла. Более того, он объявляет себя сыном страны Пояис, которая расположена на берегах Черной реки в Гондурасе.
По словам Макгрегора, в этой мало того, что там было по три урожая кукурузы в год, так еще и вода могла утолить любую жажду. А на дне ручьев и рек якобы можно было найти золотые самородки. Ветви деревьев же в этой чудо-стране прям-таки ломились от обилия плодов. В лесах же было видимо-невидимо дичи.
И все было хорошо в этой экзотической и такой привлекательной для шотландцев и англичан стране, вот только как назло в нее никто не вкладывался. Предложение показалось шотландским богачам очень и очень выгодным. Тем более, как раз тогда многие из них активно инвестировали в Центральную и Южную Америку.
У Шотландии, понятное дело, не было своих колоний. Поэтому таинственный Пояис казался таким выгодным, тем более, его практически подают на блюдечке с голубой каёмочкой.
Макгрегор прекрасно разбирался в психологии людей, а ко всему прочему, был еще и неплохим маркетологом. В своих убеждениях он использовал тактику, при которой казалось, что банкиры, собственно, ничего не теряют.
Он давал интервью газетам, в которых Пояис представлялся поистине райским местом: выгоды от вкладов будут колоссальными, а переехать жить туда – вообще идеальный вариант. Ко всему прочему, он играл на мужском чувстве собственного достоинства. Мол, чтобы переехать в Пояис мало быть просто умным человеком. Нужно быть еще и храбрецом, прямо-таки настоящим мужчиной.
Свои доводы он поддерживал и книгой об этой прекрасной стране, которую написал Томас Стрейнджуэйз. Угадайте, кто на самом деле этот загадочный писатель.
В итоге Макгрегору удалось собрать денег не просто на безбедную жизнь. Ему удалось собрать 200 тысяч фунтов. На современные деньги это порядка 3,6 миллиардов фунтов.
Да и переселенцев было множество – к концу 1822 года собралось аж семь кораблей желающих увидеть далекую страну и начать там новую жизнь.
Итак, в сентябре 1822 года и в январе 1823 года первые два корабля с 250 пассажирами двинулись к далекой стране. Все были настроены оптимистично и воодушевленно. До тех пор, пока они не увидели берег.
Просто представьте себе лица людей, которым обещали современный эдем и которые увидели, что на берегу и речи не может идти о поселениях. Там была пустынная часть Гондураса.
Постепенно шотландцы начали умирать. Оттуда их спасло только чудо – мимо проходил корабль, который доставил их в Белиз. Британский флот смог остановить остальные пять кораблей, не дав им дойти до места назначения.
А Макгрегора уже и след простыл. Выяснилось, что он
втирает всякую дичь рассказывает о прелестях Пояиса во Франции. Уже здесь он успел вдохновить сотни людей на вложения и даже подготовить экспедицию.
Но вот незадача: тут документы решили проверить. Выяснилось, что такой страны, как Пояис, вообще не существует.
В итоге незадачливого предпринимателя бросили в тюрьму. Выйдя оттуда, он ненадолго вернулся в Эдинбург, но вынужден был бежать из-за народного гнева первых владельцев облигаций Пояиса.
Скончался Макгрегор в 1845 году в Каракасе. На месте райской страны, тем временем, даже сейчас пустыня.
Источник:
- 20+ самых странных предметов, которые учителя изъяли у учеников
- Когда свидание пошло не по плану: женская версия
- Аномалии Сибири: конус Колпакова
- Почему дуракам нельзя читать М.А.Булгакова. "Мастер и Маргарита". Пётр Балаев
- Самураи носили сандалии всегда, даже на войне... А почему?
Понравилось31
.
а деньги то куда делись ?