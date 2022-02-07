Принц из Пояиса: история великой аферы

Итак, в сентябре 1822 года и в январе 1823 года первые два корабля с 250 пассажирами двинулись к далекой стране. Все были настроены оптимистично и воодушевленно. До тех пор, пока они не увидели берег.

Просто представьте себе лица людей, которым обещали современный эдем и которые увидели, что на берегу и речи не может идти о поселениях. Там была пустынная часть Гондураса.

Постепенно шотландцы начали умирать. Оттуда их спасло только чудо – мимо проходил корабль, который доставил их в Белиз. Британский флот смог остановить остальные пять кораблей, не дав им дойти до места назначения.

А Макгрегора уже и след простыл. Выяснилось, что он втирает всякую дичь рассказывает о прелестях Пояиса во Франции. Уже здесь он успел вдохновить сотни людей на вложения и даже подготовить экспедицию.

Но вот незадача: тут документы решили проверить. Выяснилось, что такой страны, как Пояис, вообще не существует.

В итоге незадачливого предпринимателя бросили в тюрьму. Выйдя оттуда, он ненадолго вернулся в Эдинбург, но вынужден был бежать из-за народного гнева первых владельцев облигаций Пояиса.

Скончался Макгрегор в 1845 году в Каракасе. На месте райской страны, тем временем, даже сейчас пустыня.