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Мошенники обманули племянника Сталина на 16 миллионов рублей

Мошенники обманули племянника Сталина на 16 миллионов рублей (2 фото)

Автор:
09 февраля 2022 13:13
Сообщество : Мошенничество
Метки: Алиллуев   Москва   мошенничество   обманули   полиция   сталин   
1431
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Леонид Аллилуев поверил мошенникам, и на протяжении нескольких месяцев переводил им крупные денежные суммы. Кстати, это уже не первый случай обмана пожилого мужчины. Ранее он уже становился жертвой мошенников.

Когда речь заходит о мошенниках, то в числе их жертв оказываются даже те, кого, казалось бы, обмануть попросту невозможно. Чего же было ожидать от 93-летнего пенсионера?

Эта история началась еще в сентябре. Развод на деньги шел по привычной схеме. Мужчине позвонили и представились "сотрудником Центробанка", после чего Аллилуев узнал, что ему якобы необходимо срочно обновить счет.


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Пенсионер поверил звонившему и без лишних вопросов перечислил на новый счет один миллион рублей. А дальше на протяжении нескольких месяцев повторял эту операцию, лишившись, таким образом, 16 миллионов. Лишь недавно Аллилуев понял, что его, кажется, обманули и обратился в полицию.

В прошлом году Аллилуев уже попадал в поле зрения мошенников. В марте 2021 года его обманули на два миллиона рублей. Этого аферистам оказалось недостаточно и они продолжили "обрабатывать жертву", предложив отдать деньги "сотруднику полиции" для передачи на безопасный вклад. Тогда пенсионер заподозрил неладное, обратился в полицию.


Сотрудники правоохранительных органов устроили засаду и женщину-курьера тогда задержали. Суд приговорил ее к 3,5 года колонии.


Но, как видим, Аллилуева в покое не оставили. Почему пенсионер поверил мошенникам и в этот раз, остается загадкой.


Леонид Аллилуев - племянник второй супруги Иосифа Сталина. Леонид Станиславович окончил Московский инженерно-строительный институт по специальности «гидротехника», всю жизнь работал по специальности. Он участвовал в проектировании нескольких гидростанций, трудился в институте «Гидропроект» в Москве. Говорит, что деньги, которые сейчас у него бессовестно крадут, зарабатывал всю жизнь. А мошенники - люди опытные, заговорить стариков им было легко.


Кстати, сообщников той самой мошенницы, которая выполняла роль курьера в 2021 году, так и не нашли. Возможно, это именно они снова вышли на племянника жены Сталина. Удастся ли следователям разыскать мошенников, покажет время.



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Метки: Алиллуев   Москва   мошенничество   обманули   полиция   сталин   
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27  комментариев
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1k
DanzelBanzel 3 часа назад
Откуда столько бабла,с которым он так легко расстаётся
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9k
antonium 56 минут назад
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26k
Батончик с маком 2 часа назад
Вот они где, денежки экспроприированные дядей.
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3k
Дарвин и аморальная премия 2 часа назад
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−6
хлебосол 2 часа назад
яблоко от яблони....тупые
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7k
JeanLuk 2 часа назад
Из каждого утюга про мошенников говорят и до сих пор умудряются попадаться, ну вот как так-то?
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−59
Племянник Путина 2 часа назад
С каких дел у этого старого гриба 16 миллионов которые он так ненапряжно раздаёт? Ну и курьеру 3,5года это многовато конечно.
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10k
Kostick 2 часа назад
93 годика, проектант, обычный. и под 20 лямов только в кубышке. ага, ну да, ну да, простой советский инженегр)
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−2
Карл Такойто 3 часа назад
Мошенники конечно сволочи,но дедушка как говорится сам волен распоряжаться своими деньгами,а ему они как бы это цинично не звучало похоже не нужны. Всю жизнь говорит зарабатывал,а зачем зарабатывал? Чтобы на счету лежали? В могилу же их всё равно не заберёт,а возраст уже более чем преклонный. Деньги нужны для того чтобы их тратить, желательно на что нибудь благое. Ну раз самому деду они ни к чему в таком количестве и он живёт скромно и довольствуется малым,нашел бы им какое нибудь применение- внукам бы помог или на благотворительность какую то часть пустил. А так получилась классическая история про жизнь отложенную на потом которая отражает жизненную философию многих советских людей, там про нарядный сервиз вроде было которым не пользовались а берегли для гостей в итоге гости так и не приходили а сервизом так никто и не воспользовался,то же самое случилось и с этим дедушкой.
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184
Hottabych Hottabych Карл Такойто 36 минут назад
Про сервиз - зацепило за душу
. Нам на свадьбу тесть с тёщей подарили столовый сервиз "Мадонна", но с условием. Типа, вам пока хранить его негде, так пусть этот сервиз у нас постоит. К слову, жилье у нас было, бабушка оставила в наследство моей молодой жене однушку, правда с мебелью были проблемы, но в восьмидесятых и это было круто. Со временем обзавелись мебелью, потом заработали на большую квартиру. Выросла наша дочь, я жене неоднократно намекал, что пора бы "Мадонне" переехать на своё законное место, но намёки были отвергнуты: не надо обижать моих стареньких родителей. Потом умер тесть, позже умерла тёща. Мы продали их хрущёвку, и наконец-то появилась возможность поставить вожделенный сервиз в наш сервант. Только есть одно но, серванта у нас нет
. Да и этот сервиз по стилю нам совсем не подходит( жена сказала
) . Потом дочь уехала в другой город, вышла там замуж, у неё муж, дочь, ипотека.
. Я привёз из гаража злополучный сервиз "Мадонна" и подарил его дочке и зятю. Дочка мне сказала: папа, ну куда мы его денем, у нас хайтек, пусть у вас пока пока полежит. Так и лежит в коробке на полке. Вот такая история
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1k
Руслан 3 часа назад
Мозга нет, считай - калека. Бл@, ну нельзя миллионы за раз/два переводить - банки заблочат ЛЮБУЮ подозрительную операцию. Миилилны, переводил - ДБ
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3k
Дмитрий ! 3 часа назад
Это уже диагноз.
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