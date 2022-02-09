Мошенники обманули племянника Сталина на 16 миллионов рублей

Леонид Аллилуев поверил мошенникам, и на протяжении нескольких месяцев переводил им крупные денежные суммы. Кстати, это уже не первый случай обмана пожилого мужчины. Ранее он уже становился жертвой мошенников.
Когда речь заходит о мошенниках, то в числе их жертв оказываются даже те, кого, казалось бы, обмануть попросту невозможно. Чего же было ожидать от 93-летнего пенсионера?
Эта история началась еще в сентябре. Развод на деньги шел по привычной схеме. Мужчине позвонили и представились "сотрудником Центробанка", после чего Аллилуев узнал, что ему якобы необходимо срочно обновить счет.
Пенсионер поверил звонившему и без лишних вопросов перечислил на новый счет один миллион рублей. А дальше на протяжении нескольких месяцев повторял эту операцию, лишившись, таким образом, 16 миллионов. Лишь недавно Аллилуев понял, что его, кажется, обманули и обратился в полицию.
В прошлом году Аллилуев уже попадал в поле зрения мошенников. В марте 2021 года его обманули на два миллиона рублей. Этого аферистам оказалось недостаточно и они продолжили "обрабатывать жертву", предложив отдать деньги "сотруднику полиции" для передачи на безопасный вклад. Тогда пенсионер заподозрил неладное, обратился в полицию.
Сотрудники правоохранительных органов устроили засаду и женщину-курьера тогда задержали. Суд приговорил ее к 3,5 года колонии.
Но, как видим, Аллилуева в покое не оставили. Почему пенсионер поверил мошенникам и в этот раз, остается загадкой.
Леонид Аллилуев - племянник второй супруги Иосифа Сталина. Леонид Станиславович окончил Московский инженерно-строительный институт по специальности «гидротехника», всю жизнь работал по специальности. Он участвовал в проектировании нескольких гидростанций, трудился в институте «Гидропроект» в Москве. Говорит, что деньги, которые сейчас у него бессовестно крадут, зарабатывал всю жизнь. А мошенники - люди опытные, заговорить стариков им было легко.
Кстати, сообщников той самой мошенницы, которая выполняла роль курьера в 2021 году, так и не нашли. Возможно, это именно они снова вышли на племянника жены Сталина. Удастся ли следователям разыскать мошенников, покажет время.
Источник:
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Логично что после такого правителя, его вещей всего то трубка, сапоги и шинель.
Его за это и помнят столько лет, кто-то помнит только плохое, кто-то только хорошее, другие смотрят комплексно, но большинство адекватных - рассматривает его как продукт своего времени, в крайне тяжёлых обстоятельствах и кучей сложных решений, которые по итогу привели страну в лидирующую позицию на глобусе, а народ как ни крути стал жить куда лучше.
По сути на Сталине , СССР то и закончился, дальше становилось только хуже и хуже, потому что верхушка страны начала себе уже позволять всякую роскошь и слабину.
И вот продав хоть что-то из этого в настоящее время, дед вполне мог обзавестись 16 млн.
Как пример, мой дед, был конструктором обычным на заводе станкового оборудования, даже не начальником, а так, одним из творческого коллектива, так вот, они там чего-то суперского наконструировали в 70-х, деда сразу в столицу перевели, жильё выдали возле метро, предлагали дачу в Краснодарском крае (но дед - коммунист, отказался по идейным соображениям), выделили участок земли в дачном кооперативе и помогли со стройматериалами.
Ну т.е., мой дед не родственник Сталина, а обычный инженер-конструктор, родом из под Брянска, прошёл войну малолетним, боевых наград не имел, только трудовые ордена, и после него осталось много ныне очень дорогих активов.. хотя, повторюсь, он не стремился к обогащению по коммунистическим убеждениям, считал что западло честному человеку жить лучше чем окружающие, пока в стране есть нужда, бедные, больные.. да и в целом топил за то, чтоб все +\- одинакового социального положения были, типо лучше пускай у тысячи людей будет по рублю, чем у меня тысяча.
Ну и считать чужие деньги - так себе занятие