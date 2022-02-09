Мошенники обманули племянника Сталина на 16 миллионов рублей

Когда речь заходит о мошенниках, то в числе их жертв оказываются даже те, кого, казалось бы, обмануть попросту невозможно. Чего же было ожидать от 93-летнего пенсионера?

Эта история началась еще в сентябре. Развод на деньги шел по привычной схеме. Мужчине позвонили и представились "сотрудником Центробанка", после чего Аллилуев узнал, что ему якобы необходимо срочно обновить счет.