Настали тяжёлые времена, на сцену выходят коучи и тренеры

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Все вышли из зоны комфорта... Ну а дальше что делать? Стёбный пост о продавцах воздуха и успешного успеха.
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Источник:
АНТИФИШКИ
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Метки: Юмор инфоцыгане коучи подборка прикол путь к успеху
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Вопрос к залу. Сколько стоил билет на семинар?
Одну тысячу рублей.
А сколько мест в этом зале?
Тысяча.
Надеюсь всем все понятно. Спасибо, семинар окончен.