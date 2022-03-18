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Настали тяжёлые времена, на сцену выходят коучи и тренеры

Настали тяжёлые времена, на сцену выходят коучи и тренеры (14 фото)

Автор:
18 марта 2022 10:22
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   инфоцыгане   коучи   подборка   прикол   путь к успеху   
3751
14
Все вышли из зоны комфорта... Ну а дальше что делать? Стёбный пост о продавцах воздуха и успешного успеха.
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Источник:

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Метки: Юмор   инфоцыгане   коучи   подборка   прикол   путь к успеху   
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10  комментариев
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2k
cfhfwby 2 часа назад
Ребята зарабатывают, как могут, идиоты - не они, идиоты те, кто ведется на все это. Мне смешны и те кто создает миллионные подписки дурам вроде Бузовой и ей подобным: у вас что, нет личной жизни, поэтому вы пялитесь на то, как пыжится очередная курица на горшке и следите за тем, какой туалетной бумагой она пользуется, чтобы потом бежать покупать оную?!
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2k
kirka72 Минуту назад
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rutt 4 минуты назад
Если ты такой умный, где твои деньги)))
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6k
Nikolay 39 минут назад
Здравствуйте! Мы начинаем семинар "Как за один день заработать миллион рублей".
Вопрос к залу. Сколько стоил билет на семинар?
Одну тысячу рублей.
А сколько мест в этом зале?
Тысяча.
Надеюсь всем все понятно. Спасибо, семинар окончен.
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23k
Андрей Иванов 2 часа назад
Кто такие коучи?
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