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Недвижимость за полмиллиарда рублей. Что будут делить наследники Жириновского

Недвижимость за полмиллиарда рублей. Что будут делить наследники Жириновского (9 фото)

Автор:
10 апреля 2022 15:15
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Жироновский   Москва   дача   дом   наследство   недвижимость   политик   
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Владимир Вольфович за несколько лет до своей смерти активно избавлялся от имущества, но, даже несмотря на это, у него оставалась солидная недвижимость в элитном посёлке на западе Москвы.

Больше 20 лет Жириновский с семьей жили в пятиэтажном доме из красного кирпича по адресу: ул. Нежинская, 14, корпус 1. На первый взгляд это здание, построенное в 1995 году, похоже на стандартный многоквартирный дом. Общая площадь – 1625 квадратных метров. Если верить публичной кадастровой карте, то этот кирпичный замок с башенкой  оценивается в 574 млн 864 тысячи рублей. Всего же в поселке, расположенном  неподалеку от природного заказника у реки Сетуни, в собственности семьи политика могут находиться 19 жилых домов на улице Нежинской. Общая стоимость всех построек в этом районе оценивается в 2,7 млрд рублей.
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Посёлок находится под охраной, а у дома Жириновского дополнительная будка с постом, на въезде — шлагбаум. Сам участок обнесён высоким серым забором.



Но самое интересное не в этом доме, а в архивах. Лидер либерал-демократов в конце лихих 90-х писал декларации о владении 122 квартирами и 227 автомобилями. Но с годами количество недвижимости значительно уменьшилась, а от автомобилей не осталось и следа. Если посмотреть сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за период с 1 января 2018 г. по 31 декабря 2018 г., то выяснится, что политик имел несколько жилых домов, квартиру, два гаража, бассейн и земельные участки.
А вот уже в 2020 году на лидера ЛДПР была записана только одна квартира площадью 436 квадратных метров (вообще за 2020 год Жириновский задекларировал доход в размере 39 млн 39 тысяч рублей, что стало самой большой суммой среди руководителей фракций Госдумы).
В трехуровневой квартире, которая официально занесена в декларацию Жириновского, имеются просторная гостиная и зал с камином. До центра Москвы от поселка около 30 минут езды на машине. Рядом — несколько станций метро («Давыдково» и «Аминьевская»), неподалеку — Поклонная гора. Приобрести недвижимость в этом районе очень сложно. Дело в том, что дома в этом поселке сейчас очень редко продаются,  единственное предложение о продаже  -  двухкомнатная квартира по адресу: ул. Нежинская 25. Её стоимость 15 млн.руб.
В деревне Дарьино Одинцовского района, живет внебрачный сын Владимира Вольфовича Олег Эйдельштейн (это настоящая фамилия политика, а Жириновский – фамилия первого мужа его матери).
В кирпичном особняке три этажа плюс подвал с винным погребком. В свое время там Жириновский разводил на приусадебном участке кроликов.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Жироновский   Москва   дача   дом   наследство   недвижимость   политик   
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20  комментариев
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45k
Элек Мек 9 часов назад
Тяжела жизнь Российского депутата.
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19k
ВолодИн 4 часа назад
"Трудом праведным не наживешь палат каменных."
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6k
Думай о хорошем! 4 часа назад
Столько лет при кормушке, вот и поднакопил чутка
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5k
Ыукп 5 часов назад
зашел, почитал каменты. опять в чужой карман денежку считать полезли.
а все на его месте были бы белыми и пушистыми.)
и два. недавно писали "ушла эпоха". не успели похоронить - "мразота".
люди, на себя посмотрите!!!!
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34k
Опаньки 6 часов назад
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3k
Dmitry_61rus 7 часов назад
А ничего, что он свои доходы декларировал? Естественно налоги платил. Получается Вольфович самый честный из нашей верхушки был?
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32
Сергей 7 часов назад
Да пусть загрызут друг друга насмерть,от всей этой якобы эпохи, только кепка "жириновка" и нескончаемый словесный извиняюсь "понос".
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61k
Опиум для народа 8 часов назад
«Больных детей нужно лечить из бюджета. А депутатам зарплату собирать смс-ками по телевизору».
-я и смотрю сколько он СМСками насобирал, мразота...
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61k
Опиум для народа 8 часов назад
Столько кроликов развёл, что сейчас эти кролики плачутся и головой бьются, типа "какого политика потеряли!".)))
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2k
cfhfwby 8 часов назад
Жириновский- это кладезь цитат и предсказаний... якобы. Т.к. ничего путного он не сделал для страны, да и для большинства соратников тоже, разве что кому-то в попе проковырял запор. Тупое самовлюбленное животное и только.
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3k
Frank Borman 8 часов назад
Ой, вей. Нищеброд какой то. Вон Ксюша продала одну квартиру за 800 миллионов и свинтила в Израиль, а у Вольфыча все наследство 500 миллионов. А может, он все деньги просадил на бл@дей и на мальчиков? Так сказать, оторвался на полную катушку перед уходом?
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14k
Patmaz 8 часов назад
Не хило на кроликах поднялся. Может тоже начать разводить?
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13k
ss 9 часов назад
Интересно, а наследники похожи на Жирика?... Если да, то делёжка будет то ещё зрелище. Стоит запастись попкорном.
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−15
Kefir Molochniy 9 часов назад
вкуса никакого
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138
дунаев дмитрий Kefir Molochniy 8 часов назад
вкус для нищебродов а такие люди делают что хотят и как хотят
им не нужно ни на кого ровнятся.... равняются на них!
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