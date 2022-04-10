Недвижимость за полмиллиарда рублей. Что будут делить наследники Жириновского

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Владимир Вольфович за несколько лет до своей смерти активно избавлялся от имущества, но, даже несмотря на это, у него оставалась солидная недвижимость в элитном посёлке на западе Москвы.
Больше 20 лет Жириновский с семьей жили в пятиэтажном доме из красного кирпича по адресу: ул. Нежинская, 14, корпус 1. На первый взгляд это здание, построенное в 1995 году, похоже на стандартный многоквартирный дом. Общая площадь – 1625 квадратных метров. Если верить публичной кадастровой карте, то этот кирпичный замок с башенкой оценивается в 574 млн 864 тысячи рублей. Всего же в поселке, расположенном неподалеку от природного заказника у реки Сетуни, в собственности семьи политика могут находиться 19 жилых домов на улице Нежинской. Общая стоимость всех построек в этом районе оценивается в 2,7 млрд рублей.
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Посёлок находится под охраной, а у дома Жириновского дополнительная будка с постом, на въезде — шлагбаум. Сам участок обнесён высоким серым забором.
Но самое интересное не в этом доме, а в архивах. Лидер либерал-демократов в конце лихих 90-х писал декларации о владении 122 квартирами и 227 автомобилями. Но с годами количество недвижимости значительно уменьшилась, а от автомобилей не осталось и следа. Если посмотреть сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за период с 1 января 2018 г. по 31 декабря 2018 г., то выяснится, что политик имел несколько жилых домов, квартиру, два гаража, бассейн и земельные участки.
А вот уже в 2020 году на лидера ЛДПР была записана только одна квартира площадью 436 квадратных метров (вообще за 2020 год Жириновский задекларировал доход в размере 39 млн 39 тысяч рублей, что стало самой большой суммой среди руководителей фракций Госдумы).
В трехуровневой квартире, которая официально занесена в декларацию Жириновского, имеются просторная гостиная и зал с камином. До центра Москвы от поселка около 30 минут езды на машине. Рядом — несколько станций метро («Давыдково» и «Аминьевская»), неподалеку — Поклонная гора. Приобрести недвижимость в этом районе очень сложно. Дело в том, что дома в этом поселке сейчас очень редко продаются, единственное предложение о продаже - двухкомнатная квартира по адресу: ул. Нежинская 25. Её стоимость 15 млн.руб.
В деревне Дарьино Одинцовского района, живет внебрачный сын Владимира Вольфовича Олег Эйдельштейн (это настоящая фамилия политика, а Жириновский – фамилия первого мужа его матери).
В кирпичном особняке три этажа плюс подвал с винным погребком. В свое время там Жириновский разводил на приусадебном участке кроликов.
Источник:
АНТИФИШКИ
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а все на его месте были бы белыми и пушистыми.)
и два. недавно писали "ушла эпоха". не успели похоронить - "мразота".
люди, на себя посмотрите!!!!
-я и смотрю сколько он СМСками насобирал, мразота...
им не нужно ни на кого ровнятся.... равняются на них!