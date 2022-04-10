Недвижимость за полмиллиарда рублей. Что будут делить наследники Жириновского

Больше 20 лет Жириновский с семьей жили в пятиэтажном доме из красного кирпича по адресу: ул. Нежинская, 14, корпус 1. На первый взгляд это здание, построенное в 1995 году, похоже на стандартный многоквартирный дом. Общая площадь – 1625 квадратных метров. Если верить публичной кадастровой карте, то этот кирпичный замок с башенкой оценивается в 574 млн 864 тысячи рублей. Всего же в поселке, расположенном неподалеку от природного заказника у реки Сетуни, в собственности семьи политика могут находиться 19 жилых домов на улице Нежинской. Общая стоимость всех построек в этом районе оценивается в 2,7 млрд рублей.