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Коттедж в многоэтажном доме: в Тюмени за 53 млн продают трехуровневую квартиру с гаражом внутри

Коттедж в многоэтажном доме: в Тюмени за 53 млн продают трехуровневую квартиру с гаражом внутри (8 фото)

Автор:
23 января 2022 09:29
Метки: Россия   Тюмент   дом   коттедж   недвижимость   трехуровневая квартира   
2503
8

Тут есть своя сауна и хаммам.

На улице Республики в Тюмени продается квартира стоимостью 53 миллиона рублей. Она занимает три этажа площадью 498 квадратных метров, между которыми установлена мраморная лестница. Владельцу обещают собственную сауну и хаммам. Есть свой гараж на два автомобиля.

— Эксклюзивная квартира в самом центре. Отличный дом в кирпичном исполнении. Избранное соседство. Статусная квартира на трех уровнях. Продуманные планировочные решения: кухня 50 квадратных метров, холл 50 квадратных метров, 2 санузла, хаммам, сауна, 5 спален. В отделке использованы только элитные строительные материалы. Мраморная лестница сделана на заказ по дизайн-проекту, — указано в объявлении на сайте ЦИАН.

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Спален в квартире пять. Это одна из них.

В квартире есть бассейн. Судя по планировке, расположен он на первом этаже, недалеко от собственного гаража на две машины.

Хаммам — тоже на первом этаже, недалеко от бассейна.

Это только первый этаж — вход в хаммам, гараж и сауну.

Винтовая лестница в квартире сделана на заказ.

В доме необычная люстра — во всю высоту стен.

Дом, в котором находится квартира, — девятиэтажный, расположен недалеко от гостиницы «Восток». Здание окружают панельные дома 1967 года постройки. Совсем рядом с домом — детский сад и училище искусств.


Данные о владельце квартиры, согласно ресурсу «МОЙ ФГИС ЕГРН», не раскрываются.

Судя по расчету, предоставленному сайтом, чтобы взять такую квартиру в ипотеку на 20 лет, нужен доход в 565 тысяч рублей. В месяц новому владельцу придется отдавать банку 339 тысяч рублей.

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Метки: Россия   Тюмент   дом   коттедж   недвижимость   трехуровневая квартира   
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27  комментариев
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6k
citrus1 2 часа назад
У меня три замечания к дизайнерам, чугунные батареи с открытой подводкой, секторные прямые перила прилегающие к скруглённой стене у каменной лестницы и поликарбонат перенести внутрь перил ограждающих люстру а не снаружи
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11k
K7OO 20 минут назад
Таких квартир достаточно в любом городе. Понятно, что она сильно на любителя, но это уже дело вкуса. Непонятно, зачем ее на ЦИАН выставили. В Тюмени все, кто хотели бы приобрести нечто подобное, наверняка и так про эту хату знают. А остальным она нафиг не нужна, кроме как для того, чтобы язык почесать. Это очевидный неликвид, который будет продаваться годами, пока владелец не упадет в цене до уровня халявы, или не впарит ее банку, как залог. Хотя, может это банк и продает.
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27k
Григорий Полчаса назад
Полковник ГИБДД? Помощник депутата? Скромный работник мэрии?
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218
SVG 36 минут назад
Купить то можно, но сколько за ЖКХ при этом платить? 498 кв. метров... По калькулятору ЖКХ больше 350 кв. м. не бывает http://eias.fas.gov.ru/calc_ku//#72http://eias.fas.gov.ru/calc_ku//#72
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5k
Sabay 49 минут назад
Сколько бабала ввалено, а на хорошем дизайнере и колористе сэкономили. Арадизайн. Удивительно, что позолотой все не залили.
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2k
Sergius SPb 50 минут назад
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2k
azuver Час назад
За эти деньги можно купить отдельно стоящий дом.
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446
Ruslan Час назад
С батареями конечно косяк...
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276
super.kkk-2016 Час назад
ЖКХ как за три квартиры? или одну?)
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13k
Вася Час назад
там штат уборщиков и уборщиц придётся нанимать в три смены, чтобы блястело
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9k
Клёст Час назад
Хрень какая-то, во всех отношениях.
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5k
Sanar 2 часа назад
Цыган стайл
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39k
Alex 2 часа назад
В квартире за 50 млн душевая кабинка из Леруа )))
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65k
Доктор Джонс 2 часа назад
Элитная... А радиаторы отопления доисторические...
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