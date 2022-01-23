Коттедж в многоэтажном доме: в Тюмени за 53 млн продают трехуровневую квартиру с гаражом внутри

Тут есть своя сауна и хаммам.
На улице Республики в Тюмени продается квартира стоимостью 53 миллиона рублей. Она занимает три этажа площадью 498 квадратных метров, между которыми установлена мраморная лестница. Владельцу обещают собственную сауну и хаммам. Есть свой гараж на два автомобиля.
— Эксклюзивная квартира в самом центре. Отличный дом в кирпичном исполнении. Избранное соседство. Статусная квартира на трех уровнях. Продуманные планировочные решения: кухня 50 квадратных метров, холл 50 квадратных метров, 2 санузла, хаммам, сауна, 5 спален. В отделке использованы только элитные строительные материалы. Мраморная лестница сделана на заказ по дизайн-проекту, — указано в объявлении на сайте ЦИАН.
Спален в квартире пять. Это одна из них.
В квартире есть бассейн. Судя по планировке, расположен он на первом этаже, недалеко от собственного гаража на две машины.
Хаммам — тоже на первом этаже, недалеко от бассейна.
Это только первый этаж — вход в хаммам, гараж и сауну.
Винтовая лестница в квартире сделана на заказ.
В доме необычная люстра — во всю высоту стен.
Дом, в котором находится квартира, — девятиэтажный, расположен недалеко от гостиницы «Восток». Здание окружают панельные дома 1967 года постройки. Совсем рядом с домом — детский сад и училище искусств.
Данные о владельце квартиры, согласно ресурсу «МОЙ ФГИС ЕГРН», не раскрываются.
Судя по расчету, предоставленному сайтом, чтобы взять такую квартиру в ипотеку на 20 лет, нужен доход в 565 тысяч рублей. В месяц новому владельцу придется отдавать банку 339 тысяч рублей.
Источник:
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Именно чугуняка ,это оптимальный вариант по теплоотдачи и выглядит брутально ..!