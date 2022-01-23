Коттедж в многоэтажном доме: в Тюмени за 53 млн продают трехуровневую квартиру с гаражом внутри

На улице Республики в Тюмени продается квартира стоимостью 53 миллиона рублей. Она занимает три этажа площадью 498 квадратных метров, между которыми установлена мраморная лестница. Владельцу обещают собственную сауну и хаммам. Есть свой гараж на два автомобиля.



— Эксклюзивная квартира в самом центре. Отличный дом в кирпичном исполнении. Избранное соседство. Статусная квартира на трех уровнях. Продуманные планировочные решения: кухня 50 квадратных метров, холл 50 квадратных метров, 2 санузла, хаммам, сауна, 5 спален. В отделке использованы только элитные строительные материалы. Мраморная лестница сделана на заказ по дизайн-проекту, — указано в объявлении на сайте ЦИАН.