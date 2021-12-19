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Многоквартирный дом из контейнеров

Многоквартирный дом из контейнеров (22 фото)

Автор:
19 декабря 2021 09:30
Сообщество : ФотоМир
Метки: Жизнь   дом   дом из контейнеров   контейнер   люди   недвижимость   фото   
1406
22

Проект нестандартного жилого комплекса Drivelines Studios разработан итальяно-американской архитектурной студией LOT-EK и реализован в 2017 году в деловом центре Мабоненг города Йоханнесбург, Южная Африка. Хочу обратить внимание - реализован! Т.е. это не "бумажный" проект.

Йоханнесбург, Южная Африка. Хочу обратить внимание - реализован! Т.е. это не "бумажный" проект.

Для России скорее всего вы сразу назовете кучу минусов, а вот для Африки может и нормально.

Смотрите сами...

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Семиэтажный дом площадью 6968 квадратных метров построен из 140 старых морских контейнеров и представляет собой два отдельных объема, состоящих из поставленных друг на друга одинаковых контейнеров. Дом возведен на неудобном треугольном участке земли и имеет форму буквы V.

 

Одна секция дома была собрана из синих контейнеров, другая – из зеленых. Блоки-контейнеры прочно скреплены между собой, обеспечены современной теплоизоляцией и по мере необходимости изменены в соответствии с функциональным назначением помещений.



 


Перед окончательной установкой в них сделаны большие диагональные вырезы для оконных проемов, обеспечивающих жилье естественным освещением и вентиляцией, а также встроены лестничные марши и лифтовое оборудование. Внешний вид комплекса имитирует рекламный щит, он имеет такое же соотношение параметров и лаконизм, присущий уличной рекламе. Оба крыла здания имеют парадные гладкие фасады по осям сходящихся улиц.


 


 

Их украшают многочисленные наклонные линии оконных проемов. Со стороны двора прямоугольная геометрия контейнеров нарушена множеством открытых лестничных площадок, маршей и лифтовой шахтой. Жители перемещаются по зданию через коридоры под открытым небом, которые используются как общий балкон. Первый этаж здания частично занимают магазины, частично – квартиры, все другие этажи полностью жилые. Квартиры вариативной площадью от 28 квадратных метров до 56 квадратных метров имеют свободную планировку.

В каждой из них есть жилые комнаты – столовая, гостиная и спальня, а также кухня и санузел. Потолком в квартирах служит металлический сайдинг контейнера, который придает пространству ощущение промышленности. Регенерированные деревянные полы и чистые белые стены создают атмосферу свежести и уюта. В центре внутреннего двора расположена общественная зона с садом и открытым бассейном.

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Метки: Жизнь   дом   дом из контейнеров   контейнер   люди   недвижимость   фото   
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28  комментариев
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121
ДокторКто 2 часа назад
скоро так будем в России жить) куар коды и контейнеры.. класс!!!
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7k
Elena Ki Минуту назад
Теперь надо всех мигрантов собрать в контейнеры, отправить обратно в Африку и пусть там себе из этих контейнеров строят и живут.
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2k
The Royal aegis 10 минут назад
Evergreen? Что это, совпадение, месть?
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5k
Виктор 16 минут назад
А вот и дача к такому дому:
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3k
ПОХ 19 минут назад
Плагиаторы, идею на стройках москвабада подсмотрели?
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8k
Александр 24 минуты назад
В качестве гостишки в промышленной зоне может и сойдёт. В Новороссийске можно строить.
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120
Nаnе First NameLаst Полчаса назад
Судя по фото, теплоизоляцией не заморачивались. Днём будет как в духовке, а ночью как в морозилке.
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36k
jonnyD 40 минут назад
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8k
Фон Шниппельблох 50 минут назад
Для гостарбайтеров - норм. Дом для жизни - нет. Я бы в чужом городе, в котором нахожусь по работе, был бы более чем доволен такой временной хатой.

Мне не понравились вмятины на внешних стенках. Дом автоматически приобретает вид мусора.
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4k
Roman Doberman 51 минуту назад
Ну, для нигеров пойдет...
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5k
pilgrimnl 52 минуты назад
и не одного кондера, они их там жарят как в духовке?
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161k
☭Cheкаво☭ 52 минуты назад
Надо было написать что это реновация от Собянина, ща бы поугарали тут над комментами либерасни, вечно сосущей западу.
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10k
harlamov Час назад
У нас на "хрущевки" гнали...
А оно вот как бывает.
Оказывается при правильном пиаре и контейнер это вип апартаменты. "Регенерированные деревянные полы и чистые белые стены создают атмосферу свежести и уюта".
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605
Сергей Час назад
Всё равно рубероиды всё засрут.
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64k
Доктор Джонс 2 часа назад
Пусть ниггеры в нём и живут...
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943
Gayrat 2 часа назад
Херня полная. Нецелевое использование. Контейнеры нужны, чтобы хлам перевозить. На переоборудование контейнера под условия проживания (тепло- и звуко-изоляция, электропроводка, канализация) выведут контейнер на себестоимость выше, чем обычная панель. Если вы скоммуниздили контейнер или они у вас во дворе валяются просто так - одно дело. Другое дело - делать из бани автомобиль. Автор проекта наверняка шурупами подтирается. Хотя мне какое до этого дело?
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4k
Том Джоуд 2 часа назад
Было уже такое. Прюитт-Айгоу. А это ещё страшней будет.
Цивилизованным человеком, можно оставаться только при правильной идеологии государства. И участии государства в воспитании поколений! И заботе государства о благосостоянии гражданина.
Ну и карательная функция - правонарушения чреваты наказанием (необратимым и обязательным).
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2k
Диагноз 2 часа назад
На открытых лестничных проемах наркоторговцам удобно устраивать перестрелки...
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