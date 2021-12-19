Многоквартирный дом из контейнеров

В каждой из них есть жилые комнаты – столовая, гостиная и спальня, а также кухня и санузел. Потолком в квартирах служит металлический сайдинг контейнера, который придает пространству ощущение промышленности. Регенерированные деревянные полы и чистые белые стены создают атмосферу свежести и уюта. В центре внутреннего двора расположена общественная зона с садом и открытым бассейном.