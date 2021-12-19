Многоквартирный дом из контейнеров

Проект нестандартного жилого комплекса Drivelines Studios разработан итальяно-американской архитектурной студией LOT-EK и реализован в 2017 году в деловом центре Мабоненг города Йоханнесбург, Южная Африка. Хочу обратить внимание - реализован! Т.е. это не "бумажный" проект.
Йоханнесбург, Южная Африка. Хочу обратить внимание - реализован! Т.е. это не "бумажный" проект.
Для России скорее всего вы сразу назовете кучу минусов, а вот для Африки может и нормально.
Смотрите сами...
Семиэтажный дом площадью 6968 квадратных метров построен из 140 старых морских контейнеров и представляет собой два отдельных объема, состоящих из поставленных друг на друга одинаковых контейнеров. Дом возведен на неудобном треугольном участке земли и имеет форму буквы V.
Одна секция дома была собрана из синих контейнеров, другая – из зеленых. Блоки-контейнеры прочно скреплены между собой, обеспечены современной теплоизоляцией и по мере необходимости изменены в соответствии с функциональным назначением помещений.
Перед окончательной установкой в них сделаны большие диагональные вырезы для оконных проемов, обеспечивающих жилье естественным освещением и вентиляцией, а также встроены лестничные марши и лифтовое оборудование. Внешний вид комплекса имитирует рекламный щит, он имеет такое же соотношение параметров и лаконизм, присущий уличной рекламе. Оба крыла здания имеют парадные гладкие фасады по осям сходящихся улиц.
Их украшают многочисленные наклонные линии оконных проемов. Со стороны двора прямоугольная геометрия контейнеров нарушена множеством открытых лестничных площадок, маршей и лифтовой шахтой. Жители перемещаются по зданию через коридоры под открытым небом, которые используются как общий балкон. Первый этаж здания частично занимают магазины, частично – квартиры, все другие этажи полностью жилые. Квартиры вариативной площадью от 28 квадратных метров до 56 квадратных метров имеют свободную планировку.
В каждой из них есть жилые комнаты – столовая, гостиная и спальня, а также кухня и санузел. Потолком в квартирах служит металлический сайдинг контейнера, который придает пространству ощущение промышленности. Регенерированные деревянные полы и чистые белые стены создают атмосферу свежести и уюта. В центре внутреннего двора расположена общественная зона с садом и открытым бассейном.
Источник:
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Мне не понравились вмятины на внешних стенках. Дом автоматически приобретает вид мусора.
А оно вот как бывает.
Оказывается при правильном пиаре и контейнер это вип апартаменты. "Регенерированные деревянные полы и чистые белые стены создают атмосферу свежести и уюта".
https://hodor.lol/post/159495/https://hodor.lol/post/159495/
Цивилизованным человеком, можно оставаться только при правильной идеологии государства. И участии государства в воспитании поколений! И заботе государства о благосостоянии гражданина.
Ну и карательная функция - правонарушения чреваты наказанием (необратимым и обязательным).