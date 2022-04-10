Горная лестница, расположенная на 700-метровой высоте

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Искатель острых ощущений явно получил массу удовольствия, поднявшись на высоте около 700 метров по «лестнице в небеса».
29-летний инженер-строитель Марк Оффенбахер (Marc Offenbacher) поднялся по 42-метровой лестнице на горе Доннеркогель в Австрии.
Экстремала сфотографировал его приятель Себ Лейрке (Seb Lehrke).
«Это действительно был сложный подъём», — сказал Себ.
«Я бы не рекомендовал вам это делать, если вы не опытный альпинист.»
«Это действительно был сложный подъём», — сказал Себ.
«Я бы не рекомендовал вам это делать, если вы не опытный альпинист.»
«Убедитесь в том, что вы не боитесь высоты.»
«Это достаточно высоко, отчего всё выглядит таким маленьким.»
«Но это невероятно, поэтому стоит того, чтобы быть запечатлённым.»
«Лучшее время для поездки — лето, в этот период так красиво!»
«Это достаточно высоко, отчего всё выглядит таким маленьким.»
«Но это невероятно, поэтому стоит того, чтобы быть запечатлённым.»
«Лучшее время для поездки — лето, в этот период так красиво!»
Источник:
АНТИФИШКИ
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