Горная лестница, расположенная на 700-метровой высоте

«Убедитесь в том, что вы не боитесь высоты.»

«Это достаточно высоко, отчего всё выглядит таким маленьким.»

«Но это невероятно, поэтому стоит того, чтобы быть запечатлённым.»

«Лучшее время для поездки — лето, в этот период так красиво!»