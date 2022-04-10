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Горная лестница, расположенная на 700-метровой высоте

Горная лестница, расположенная на 700-метровой высоте (4 фото)

Автор:
10 апреля 2022 09:56
Сообщество : ФотоМир
Метки: адреналин   в мире   высота   горы   лестница   фото   экстремал   
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Искатель острых ощущений явно получил массу удовольствия, поднявшись на высоте около 700 метров по «лестнице в небеса».

Источник:

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Метки: адреналин   в мире   высота   горы   лестница   фото   экстремал   
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1  комментарий
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Seledochnik 2 минуты назад
А в чём смысл?
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