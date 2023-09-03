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Что можно купить в мини-маркете на отвесном склоне горы и кто это покупает

Что можно купить в мини-маркете на отвесном склоне горы и кто это покупает

Автор:
03 сентября 2023 10:50
Сообщество : Путешествия
Метки: высота   горы   магазин   мини-маркет   путешествия   скала   склон   фото   
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Разные мелкие постройки в горах, особенно на большой высоте и прямо на отвесных скалах, всегда вызывают интерес и удивление. Возможно, вы уже встречали в Сети фотографии этого места – вертикальный склон, на котором висит маленький, если так можно выразиться, коммерческий ларёк. Зачем? Кто там может что-то покупать? Как туда доставляют продукты?

Тем не менее писали об этом "магазине среди скал" примерно в таком ключе: "Удобство достигает новых высот!" – мол, каковы китайцы, вот настоящий сервис, утомлённые альпинисты теперь могут спокойно перекусить и утолить жажду... Это, конечно, ерунда.

Да, кстати, место это находится в Китае – если быть точными, то в Национальном геологическом парке Синючжай (Xinyuzhai National Geological Park) в провинции Хунань.

Впрочем, этот "ларёк", появившийся здесь ещё в 2018-м году, успели назвать и самым неудобным магазином в мире.

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Оно и понятно. Лезть по отвесной скале на высоту в 120 метров, чтобы купить что-то вроде воды или шоколадного батончика – ну так себе идея, согласитесь. Если только если это не отдельный элемент квеста, конечно.

Всё дело в том, что этот мини-маркет подвешен прямо возле дороги – всё по канонам торговли, место с самой большой проходимостью. Эта дорога – специальный маршрут для скалолазов.

На фото обычно не видны вбитые в камень специальные крепления и висящие вдоль "тропинки" тросы. Тем не менее подъём по этому маршруту – своего рода аттракцион для туристов, приехавших в парк.

Забежать в магазин по пути наверх – часть этого аттракциона, хотя и необязательная. Но если уж забрался на такую высоту, то странно не воспользоваться ещё одной частью развлечения. Поэтому альпинисты-любители вполне охотно делают покупки – несмотря на скудность выбора.

Самым уместным товаром тут, наверное, являются энергетические напитки и вода, хотя можно купить те же чипсы и т.п.

Оплатить это всё можно наличными или, как пишут, "с помощью мобильного телефона" – видимо, просто быстрым банковским переводом. Опять же, много не купишь – это же всё нужно нести наверх. Заметим, без лифта 😀

Хуже всего в этом случае самим продавцам и "грузчикам", которые доставляют товары в этот необычный магазин. По всей видимости, это опытные скалолазы – если даже они таковыми не были, то точно стали.

Чтоб поддерживать запас товара, приходится как минимум несколько раз в день подняться и спуститься с этой высоты.

Интересно, что с самого начала пишут, что магазин – ну как всякий уважающий себя мини-маркет – является круглосуточным. Вопрос не столько в том, как там работают продавцы, сколько в том, откуда там ночью покупатели. Возможно, практикуются и ночные восхождения – в этом, видимо, есть отдельный шарм.

Хотя продавцы в своих комментариях отмечали, что единственная по-настоящему серьёзная проблема для них – это туалет.

Сами понимаете, сходить "на природу" в их случае нереально, туристы неправильно поймут – приходится спускаться вниз, делать все дела, а затем подниматься обратно. Говорят, что стараются меньше пить воды во время работы – чтобы меньше бегать таким вот образом.

За долгое время магазин, конечно, уже перестраивали – вот на фото ниже, скажем, он выглядит иначе. Но это то же самое место. Да и в принципе сама идея – не так уж и оригинальна, мы, скажем, уже писали про похожий "информационный киоск" в горах Австрии.

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Метки: высота   горы   магазин   мини-маркет   путешествия   скала   склон   фото   
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56
Vir 24 минуты назад
Галя, у нас отмена)
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8k
Роман 6 минут назад
Что что что ... телефон к кнопкой SOS ))
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4k
Alex 20 минут назад
Пиво-то продают?
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147
Alex Roland Полчаса назад
Товар можно и на тросах поднимать ... а для туалета кастрюлю завести )))
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19k
Андрей Полчаса назад
Поднялся метров на 5, а снизу крик:
" - Мужчина, сдачу забыли!".
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