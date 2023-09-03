Что можно купить в мини-маркете на отвесном склоне горы и кто это покупает

Тем не менее писали об этом "магазине среди скал" примерно в таком ключе: "Удобство достигает новых высот!" – мол, каковы китайцы, вот настоящий сервис, утомлённые альпинисты теперь могут спокойно перекусить и утолить жажду... Это, конечно, ерунда.

Да, кстати, место это находится в Китае – если быть точными, то в Национальном геологическом парке Синючжай (Xinyuzhai National Geological Park) в провинции Хунань.

Впрочем, этот "ларёк", появившийся здесь ещё в 2018-м году, успели назвать и самым неудобным магазином в мире.