Что можно купить в мини-маркете на отвесном склоне горы и кто это покупает

Разные мелкие постройки в горах, особенно на большой высоте и прямо на отвесных скалах, всегда вызывают интерес и удивление. Возможно, вы уже встречали в Сети фотографии этого места – вертикальный склон, на котором висит маленький, если так можно выразиться, коммерческий ларёк. Зачем? Кто там может что-то покупать? Как туда доставляют продукты?
Тем не менее писали об этом "магазине среди скал" примерно в таком ключе: "Удобство достигает новых высот!" – мол, каковы китайцы, вот настоящий сервис, утомлённые альпинисты теперь могут спокойно перекусить и утолить жажду... Это, конечно, ерунда.
Да, кстати, место это находится в Китае – если быть точными, то в Национальном геологическом парке Синючжай (Xinyuzhai National Geological Park) в провинции Хунань.
Впрочем, этот "ларёк", появившийся здесь ещё в 2018-м году, успели назвать и самым неудобным магазином в мире.
Оно и понятно. Лезть по отвесной скале на высоту в 120 метров, чтобы купить что-то вроде воды или шоколадного батончика – ну так себе идея, согласитесь. Если только если это не отдельный элемент квеста, конечно.
Всё дело в том, что этот мини-маркет подвешен прямо возле дороги – всё по канонам торговли, место с самой большой проходимостью. Эта дорога – специальный маршрут для скалолазов.
На фото обычно не видны вбитые в камень специальные крепления и висящие вдоль "тропинки" тросы. Тем не менее подъём по этому маршруту – своего рода аттракцион для туристов, приехавших в парк.
Забежать в магазин по пути наверх – часть этого аттракциона, хотя и необязательная. Но если уж забрался на такую высоту, то странно не воспользоваться ещё одной частью развлечения. Поэтому альпинисты-любители вполне охотно делают покупки – несмотря на скудность выбора.
Самым уместным товаром тут, наверное, являются энергетические напитки и вода, хотя можно купить те же чипсы и т.п.
Оплатить это всё можно наличными или, как пишут, "с помощью мобильного телефона" – видимо, просто быстрым банковским переводом. Опять же, много не купишь – это же всё нужно нести наверх. Заметим, без лифта 😀
Хуже всего в этом случае самим продавцам и "грузчикам", которые доставляют товары в этот необычный магазин. По всей видимости, это опытные скалолазы – если даже они таковыми не были, то точно стали.
Чтоб поддерживать запас товара, приходится как минимум несколько раз в день подняться и спуститься с этой высоты.
Интересно, что с самого начала пишут, что магазин – ну как всякий уважающий себя мини-маркет – является круглосуточным. Вопрос не столько в том, как там работают продавцы, сколько в том, откуда там ночью покупатели. Возможно, практикуются и ночные восхождения – в этом, видимо, есть отдельный шарм.
Хотя продавцы в своих комментариях отмечали, что единственная по-настоящему серьёзная проблема для них – это туалет.
Сами понимаете, сходить "на природу" в их случае нереально, туристы неправильно поймут – приходится спускаться вниз, делать все дела, а затем подниматься обратно. Говорят, что стараются меньше пить воды во время работы – чтобы меньше бегать таким вот образом.
За долгое время магазин, конечно, уже перестраивали – вот на фото ниже, скажем, он выглядит иначе. Но это то же самое место. Да и в принципе сама идея – не так уж и оригинальна, мы, скажем, уже писали про похожий "информационный киоск" в горах Австрии.
Источник:
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