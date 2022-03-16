FISHKINET
X События на Украине в реальном времени в нашем телеграм канале
добавить
пост
Сообщество Факты 4435 постов • 1009 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Факты 
Настоящая Золушка: а сказочка-то мрачненькая

Настоящая Золушка: а сказочка-то мрачненькая (8 фото)

Автор:
16 марта 2022 18:29
Сообщество : Факты
Метки: золушка   интересно   история   легенды   неожиданно   сказки   страшные сказки   факты   
1451
8
Большинство из нас знает историю Золушки по старому советскому фильму, диснеевскому мультику или, в крайнем случае, по сказке Андерсена из детской книжки с картинками. Однако сюжет о бедной девушке, ставшей принцессой, и ее туфельке восходит к временам Древней Греции и Рима, и он вовсе не так радостен и светел, как мы считаем.
×
×

Источник:  — переведено специально для fishki.net

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Еще крутые истории!
подписаться на сообщество "Факты"
Метки: золушка   интересно   история   легенды   неожиданно   сказки   страшные сказки   факты   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
9
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
9  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
308
Змей Горыныч 3 часа назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
916
perekrestok Минуту назад
Ну так и прообраз Деда Мороза целый год следил за детишками. По итогам года хорошим дарил подарки, а плохих наказывал и очень сурово.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Кистень 42 минуты назад
Страбон похож на Сильвестра С талоном!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
71k
7guest 2 часа назад
В детстве читал сказки Андерсена с удовольствием (типа Огниво или сундук-самолет), пока не попал в 13-летнем возрасте на собрание сочинений Андерсена в 3-х томах. Меня хватило на 1,5 томов. Этот треш, где-то на одном уровне с "Кошмар на улице вязов", а может, ещё и похуже. Кто не верит - прочитайте его "Красные БАШМАЧКИ".
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
126k
Аааа 2 часа назад
Не адаптированные европейские сказки мягко говоря шокируют.

Например, Спящую красавицу в оригинале принц не поцеловал, а вы-e-б-a-л. Причем она не проснулась, а пролежала еще долгое время, пока не родила. Закончилось тем, что ребенок вместо сиськи присосался к пальцу и высосал занозу. После чего и произошло волшебное пробуждение.

В Красной шапочке волк убивает бабку, а потом готовит из ее мяса хавку, а из крови напиток. Когда девочка приходит в дом, волк, переодетый в бабку, ее угощает, попутно убив кошку, которая пыталась предупредить гостью, что та ест свою бабулю. Затем волк убеждает ее раздеться до гола и лечь с ним, после чего убивает и съедает. Совершает ли он перед этим какие-то действия сексуального характера, до современных читателей не дошло, но судя по варианту со Спящей красавицей в ранних устных вариантах сказки нельзя исключать и этот вариант.

Большинство ныне известных европейских сказок - это многократно переработанные варианты, получившиеся после того как из оригинала выкинули всю расчлененку, канибализм, копрофилию и инцест.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
44k
Элек Мек 3 часа назад
Хрена ты прозрел,сказкам братьям Гримм завидует Стивен Кинг.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
a_komolow 4 часа назад
Круче бразильских сериалов!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
Андрей А 4 часа назад
У меня в детстве была книга "Русские народные сказки", большая, толстенная, еще с ятями, до революционного выпуска. Вот там жесть была!!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
И это все у нас: удивительные места для отдыха, которые вызывают эстетический восторг И это все у нас: удивительные места для отдыха, которые вызывают эстетический восторг 25 неожиданных фактов про Диснейленд 25 неожиданных фактов про Диснейленд 15 интересных снимков из кладовых истории 15 интересных снимков из кладовых истории Исторические легенды, которые оказались правдой Исторические легенды, которые оказались правдой Викинги и гигиена: удивительные факты Викинги и гигиена: удивительные факты Удивительные факты о пиве Удивительные факты о пиве
Белая Муха

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

54764



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Хиты продаж, от которых у защитников дергается глаз
6
3
Хиты продаж, от которых у защитников дергается глаз
20 фейков, которые плодятся как грибы после дождя: разоблачаем, смеемся, удивляемся
1
47
20 фейков, которые плодятся как грибы после дождя: разоблачаем, смеемся, удивляемся
Набирающие популярность в сообществах
Температурная спираль позволит увидеть глобальное потепление своими глазами
0
10
Температурная спираль позволит увидеть глобальное потепление своими глазами
Выдох в трубочку: история появления, становления и развития алкотестеров
0
5
Выдох в трубочку: история появления, становления и развития алкотестеров
Попытка жены возбудить мужа закончилась весьма трагично (2 фото)
Попытка жены возбудить мужа закончилась весьма трагично (2 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Когда включил VPN
0
0

Лучшие демотиваторы
Извините, у вас есть время поговорить об окружающей среде?
0
6

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#животные#интересное#автомобили#факты#картинки#аварии#дети#подборка#санкции
#фото#ватермарк#интересно#автомир#в мире#позитив#США#Приколы#забавно#авария дня
#прикол#люди#история#Россия#дтп#Украина#Ynews#авто аварии#путешествия#комментарии

На что жалуетесь?

Вернуться