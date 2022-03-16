Настоящая Золушка: а сказочка-то мрачненькая

Страбон, греческий историк и географ, включил одну из самых ранних версий сюжета о Золушке в свою книгу «География». Его героиней была Родопис, освобожденная рабыня, ставшая куртизанкой.

«Когда она купалась, орел вырвал у служанки одну из ее сандалий и унес ее в Мемфис; и в то время как король вершил правосудие на открытом воздухе, орел, когда он пролетал над его головой, швырнул сандалию ему на колени; и король, взволнованный как красивой формой сандалии, так и странностью происшествия, разослал людей во все стороны по стране на поиски женщины, которая носила сандалию; и когда ее нашли в городе Навкратисе, ее привели в Мемфис, и она стала женой короля».

Аспасия из Фокеи была героиней одной из историй в «Пестрых рассказах», книге, написанной римским писателем Элианом. Эта версия немного больше похожа на европейскую сказку, которую мы знаем сегодня. Один из древних источников так описывает ее сюжет: «Аспазия Фокейская теряет мать при рождении, и отец воспитывает ее в нищете. Она мечтает, что будет спутницей знатного человека, но ее обезображивает нарост на лице. Во сне появляется голубь и превращается в женщину; Аспазии велено лечить нарост розами Афродиты; возвращается ее красота. Теперь она вынуждена присутствовать на банкете Кира Младшего с тремя другими девушками. Остальные одеты и ведут себя как куртизанки; Аспазия скромно отталкивает ухаживания принца и тем более привлекает его». Все кончается тем, что они женятся, после чего Аспазия продолжает быть послушной дочерью, а также не забывает отплатить Афродите за ее помощь.