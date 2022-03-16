Настоящая Золушка: а сказочка-то мрачненькая

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Большинство из нас знает историю Золушки по старому советскому фильму, диснеевскому мультику или, в крайнем случае, по сказке Андерсена из детской книжки с картинками. Однако сюжет о бедной девушке, ставшей принцессой, и ее туфельке восходит к временам Древней Греции и Рима, и он вовсе не так радостен и светел, как мы считаем.
Страбон, греческий историк и географ, включил одну из самых ранних версий сюжета о Золушке в свою книгу «География». Его героиней была Родопис, освобожденная рабыня, ставшая куртизанкой.
«Когда она купалась, орел вырвал у служанки одну из ее сандалий и унес ее в Мемфис; и в то время как король вершил правосудие на открытом воздухе, орел, когда он пролетал над его головой, швырнул сандалию ему на колени; и король, взволнованный как красивой формой сандалии, так и странностью происшествия, разослал людей во все стороны по стране на поиски женщины, которая носила сандалию; и когда ее нашли в городе Навкратисе, ее привели в Мемфис, и она стала женой короля».
Аспасия из Фокеи была героиней одной из историй в «Пестрых рассказах», книге, написанной римским писателем Элианом. Эта версия немного больше похожа на европейскую сказку, которую мы знаем сегодня. Один из древних источников так описывает ее сюжет: «Аспазия Фокейская теряет мать при рождении, и отец воспитывает ее в нищете. Она мечтает, что будет спутницей знатного человека, но ее обезображивает нарост на лице. Во сне появляется голубь и превращается в женщину; Аспазии велено лечить нарост розами Афродиты; возвращается ее красота. Теперь она вынуждена присутствовать на банкете Кира Младшего с тремя другими девушками. Остальные одеты и ведут себя как куртизанки; Аспазия скромно отталкивает ухаживания принца и тем более привлекает его». Все кончается тем, что они женятся, после чего Аспазия продолжает быть послушной дочерью, а также не забывает отплатить Афродите за ее помощь.
«Когда она купалась, орел вырвал у служанки одну из ее сандалий и унес ее в Мемфис; и в то время как король вершил правосудие на открытом воздухе, орел, когда он пролетал над его головой, швырнул сандалию ему на колени; и король, взволнованный как красивой формой сандалии, так и странностью происшествия, разослал людей во все стороны по стране на поиски женщины, которая носила сандалию; и когда ее нашли в городе Навкратисе, ее привели в Мемфис, и она стала женой короля».
Аспасия из Фокеи была героиней одной из историй в «Пестрых рассказах», книге, написанной римским писателем Элианом. Эта версия немного больше похожа на европейскую сказку, которую мы знаем сегодня. Один из древних источников так описывает ее сюжет: «Аспазия Фокейская теряет мать при рождении, и отец воспитывает ее в нищете. Она мечтает, что будет спутницей знатного человека, но ее обезображивает нарост на лице. Во сне появляется голубь и превращается в женщину; Аспазии велено лечить нарост розами Афродиты; возвращается ее красота. Теперь она вынуждена присутствовать на банкете Кира Младшего с тремя другими девушками. Остальные одеты и ведут себя как куртизанки; Аспазия скромно отталкивает ухаживания принца и тем более привлекает его». Все кончается тем, что они женятся, после чего Аспазия продолжает быть послушной дочерью, а также не забывает отплатить Афродите за ее помощь.
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Первую литературную версию Золушки часто приписывают Джамбаттисте Базиле, который включил ее в свою книгу «Сказка сказок», опубликованную в 1634 году. Её героиню зовут Сенерентола, от «cenere», итальянского слова, означающего пепел. Слуги в Италии в то время часто пачкались пеплом из-за того, что постоянно сидели у камина, чтобы согреться. У героини, настоящее имя которой Зезолла, есть злая мачеха, а также добрая и заботливая нянюшка, которая убеждает ее убить злую мачеху и заставить отца жениться на гувернантке. Зезолла делает, как велено, просит мачеху достать платье из сундука, а затем изо всех сил бьет ее крышкой по голове. Няня выходит замуж за отца Зезоллы, но затем производит шесть собственных дочерей, и все они обращаются с Зезоллой как с рабыней.
Итак, Зезолла убила свою первую мачеху, чтобы попытаться получить лучшую. Это жестокое убийство даже не попало в сказку братьев Гримм, которая сама по себе довольно мрачна. Но это еще не конец. Когда отец Зезоллы отправляется на Сардинию, он привозит подарки для всех своих дочерей (хотя почти забывает о подарке собственной дочери). Зезолла сажает финиковое дерево, подаренное ей отцом. Фея внутри этого дерева помогает ей получить красивые платья и завоевать сердце короля, делая финальную часть сказки похожей на известную нам версию.
Итак, Зезолла убила свою первую мачеху, чтобы попытаться получить лучшую. Это жестокое убийство даже не попало в сказку братьев Гримм, которая сама по себе довольно мрачна. Но это еще не конец. Когда отец Зезоллы отправляется на Сардинию, он привозит подарки для всех своих дочерей (хотя почти забывает о подарке собственной дочери). Зезолла сажает финиковое дерево, подаренное ей отцом. Фея внутри этого дерева помогает ей получить красивые платья и завоевать сердце короля, делая финальную часть сказки похожей на известную нам версию.
Книга Шарля Перро 1697 года «Истории и сказки из прошлых времен» заложила многие основы для сказок, которые мы знаем сегодня. В его версии Золушку звали Синдрийон - также от слова, обозначающего пепел, но на французский манер. Именно в этой версии впервые появились тыква, фея-крестная и стеклянная туфелька. История Перро почти идентична той, что мы знаем сегодня: молодая девушка, с которой жестоко обращаются мачеха и сводные сестры, вынуждена спать в пепле; бал, устроенный принцем, на котором Золушке запретили присутствовать; фея-крестная, которая превращает тыкву в карету, мышей в лошадей, крысу в кучера, а ящериц в лакеев; и указание, что она должна быть дома к полуночи.
В отличие от известной нам Золушки, героиня Перро попадает на второй бал, на котором она забывает о полуночи и едва успевает сбежать вовремя. Ее туфелька найдена, но к тому времени она снова в лохмотьях, поэтому никто не связывает ее с прекрасной девушкой, сбежавшей всего несколько минут назад. В конце концов ее опознают, и она выходит замуж за принца, будучи достаточно любезной, чтобы выдать своих сводных сестер замуж за других дворян.
В отличие от известной нам Золушки, героиня Перро попадает на второй бал, на котором она забывает о полуночи и едва успевает сбежать вовремя. Ее туфелька найдена, но к тому времени она снова в лохмотьях, поэтому никто не связывает ее с прекрасной девушкой, сбежавшей всего несколько минут назад. В конце концов ее опознают, и она выходит замуж за принца, будучи достаточно любезной, чтобы выдать своих сводных сестер замуж за других дворян.
Перро известен тем, что заканчивает каждую сказку в своей книге моралью. Золушке достались целых две. Во-первых, что красота — редкое сокровище, но любезность достойна еще большего восхищения. Во-вторых, хотя «интеллект, мужество, хорошее воспитание и здравый смысл» — великие добродетели, они могут оказаться бесполезными, если у вас нет благословения крестного родителя.
История Перро намного приятнее и гуманнее, чем некоторые из предыдущих версий. Но когда Джейкоб и Вильгельм Гримм наткнулись на историю Ашенпуттель (Маленькой пепельной девочки), собирая истории для своих книг, она оказалась куда более кровавой и жестокой.
Все начинается так, как и следует: мать умирает; отец повторно женился; Ашенпуттель становится служанкой, но остается хорошей и доброй. Когда отец отправляется в путешествие, сводные сестры требуют дорогих подарков, а Ашенпуттель просит только первую ветку, которая собьет ему на дороге шляпу. Она сажает ветку на могиле своей матери, и из нее вырастает орешник. Ашенпуттель молится под этим орешником, и белая птица бросает ей все, что она пожелает в своих молитвах.
Эта история дает нам первое представление о животных-помощниках, элементе, который стал основой мультфильмов Диснея. Когда Ашенпуттель просится на бал, мачеха бросает в пепел чечевицу и заявляет, что она сможет пойти на бал только в том случае, если выберет из золы все зерна за два часа. Ашенпуттель делает это с помощью голубей и горлиц, которые прилетают к ней, когда она поет. Но ей по-прежнему не разрешают идти на бал, даже когда она разбирает всю чечевицу.
Все начинается так, как и следует: мать умирает; отец повторно женился; Ашенпуттель становится служанкой, но остается хорошей и доброй. Когда отец отправляется в путешествие, сводные сестры требуют дорогих подарков, а Ашенпуттель просит только первую ветку, которая собьет ему на дороге шляпу. Она сажает ветку на могиле своей матери, и из нее вырастает орешник. Ашенпуттель молится под этим орешником, и белая птица бросает ей все, что она пожелает в своих молитвах.
Эта история дает нам первое представление о животных-помощниках, элементе, который стал основой мультфильмов Диснея. Когда Ашенпуттель просится на бал, мачеха бросает в пепел чечевицу и заявляет, что она сможет пойти на бал только в том случае, если выберет из золы все зерна за два часа. Ашенпуттель делает это с помощью голубей и горлиц, которые прилетают к ней, когда она поет. Но ей по-прежнему не разрешают идти на бал, даже когда она разбирает всю чечевицу.
В версии братьев Гримм принц устраивает три бала, а ореховое дерево обеспечивает Ашенпуттель тремя все более красивыми платьями для посещения каждого из них. Но после этого все начинает принимать мрачный оборот. Когда принц приходит в дом с туфелькой для примерки, старшая дочь идет первой. «Старшая пошла с туфлей в свою комнату и хотела примерить ее, а ее мать стояла рядом. Но она не могла вставить в него большой палец ноги, поскольку туфелька была ей мала. Тогда мать дала ей нож и сказала: «Отрежь палец на ноге; когда ты станешь королевой, тебе больше не нужно будет ходить пешком». Девушка отрезала палец на ноге, всунула ногу в башмак, стерпела боль и вышла к королевскому сыну. Тогда он посадил ее на свою лошадь в качестве своей невесты и ускакал с ней».
Эта подлая схема могла бы сработать, если бы не тот факт, что пара проехала мимо могилы матери Ашенпуттель. Две птицы поднялись с орешника и сказали принцу посмотреть на кровь, капающую с туфельки его невесты.
Когда второй сестре пора примерить туфельку, мать велит ей отрезать часть пятки, чтобы она подошла. Хотя девушка так и делает, птицы снова ее выдают. А когда Ашенпуттель, наконец, садится на лошадь принца и направляется во дворец, две птицы слетают вниз, чтобы сесть ей на плечи.
Эта подлая схема могла бы сработать, если бы не тот факт, что пара проехала мимо могилы матери Ашенпуттель. Две птицы поднялись с орешника и сказали принцу посмотреть на кровь, капающую с туфельки его невесты.
Когда второй сестре пора примерить туфельку, мать велит ей отрезать часть пятки, чтобы она подошла. Хотя девушка так и делает, птицы снова ее выдают. А когда Ашенпуттель, наконец, садится на лошадь принца и направляется во дворец, две птицы слетают вниз, чтобы сесть ей на плечи.
В версии братьев Гримм личное счастье Ашенпуттель приправлено изрядной дозой мести. В варианте, вошедшем во второе издание сказок, опубликованное в 1819 году, две сводные сестры появляются на свадьбе и пытаются завоевать расположение Ашенпуттель.
«Когда обрученные шли в церковь, старшая была с правой стороны, а младшая с левой, и голуби выклевали каждой из них по глазу. Потом, когда они вернулись, старшая был слева, а младшая справа, и тогда голуби выклевали каждой по другому глазу. Таким образом, за свою злобу и ложь они были наказаны слепотой на всю жизнь».
Наверное, братья Гримм могли облагородить некоторые из своих сказок, удалив наиболее мрачные части историй. Однако, они действовали как настоящие ученые, использовав найденные народные сюжеты без прикрас. Что ж, кинематограф ХХ века сделал это за них.
«Когда обрученные шли в церковь, старшая была с правой стороны, а младшая с левой, и голуби выклевали каждой из них по глазу. Потом, когда они вернулись, старшая был слева, а младшая справа, и тогда голуби выклевали каждой по другому глазу. Таким образом, за свою злобу и ложь они были наказаны слепотой на всю жизнь».
Наверное, братья Гримм могли облагородить некоторые из своих сказок, удалив наиболее мрачные части историй. Однако, они действовали как настоящие ученые, использовав найденные народные сюжеты без прикрас. Что ж, кинематограф ХХ века сделал это за них.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Например, Спящую красавицу в оригинале принц не поцеловал, а вы-e-б-a-л. Причем она не проснулась, а пролежала еще долгое время, пока не родила. Закончилось тем, что ребенок вместо сиськи присосался к пальцу и высосал занозу. После чего и произошло волшебное пробуждение.
В Красной шапочке волк убивает бабку, а потом готовит из ее мяса хавку, а из крови напиток. Когда девочка приходит в дом, волк, переодетый в бабку, ее угощает, попутно убив кошку, которая пыталась предупредить гостью, что та ест свою бабулю. Затем волк убеждает ее раздеться до гола и лечь с ним, после чего убивает и съедает. Совершает ли он перед этим какие-то действия сексуального характера, до современных читателей не дошло, но судя по варианту со Спящей красавицей в ранних устных вариантах сказки нельзя исключать и этот вариант.
Большинство ныне известных европейских сказок - это многократно переработанные варианты, получившиеся после того как из оригинала выкинули всю расчлененку, канибализм, копрофилию и инцест.
https://ru.wikisource.org/wiki/Русские_заветные_сказки_(Афанасьев)https://ru.wikisource.org/wiki/Русские_заветные_сказки_(Афанасьев)