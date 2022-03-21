Как польские математики стали первыми хакерами и взламывали Энигму

Для большей конфиденциальности код для расшифровки Энигмы менялся каждый день. Для этого дополнительно использовали панель Стекербретт, которая позволяла еще сильнее усложнять шифр за счет варьирования соединения проводов до прохождения через роторную часть. Такую модель взломать было еще тяжелее, так как математически объяснить принцип замены букв было невозможно – здесь все решал оператор машины, выбирающий соединение проводов по личному усмотрению.

То есть для того, чтобы управлять военной версией Энигмы, оператор и сам должен был не быть дураком. Он должен был понимать расположение роторов, порядок, в котором они установлены, исходное положение роторов, и как его настраивать, а также уметь настраивать коммутационную модель.

В тот момент считалось, что из-за всех этих сложностей взломать Энигму невозможно. Однако французская и британская разведки считали, что можно взломать машину, просто… украв одну из них и внедрив в армию Германии своего засланного казачка. Но вот того, что все машины находятся на учете, а код сразу можно переделать, не учитывалось. Но учитывалось это со стороны известных нам уже поляков.

И все для германской армии было бы хорошо, но вот в какой-то момент аристократу Гансу Тило-Шмидту, который служил шифровальщиком в штабе немецких ВС, было поручено уничтожить старые коды Энигмы, включая настройки для различных дней. Но он этого делать не стал, а просто продал эти шифры Гюставу Бертрану, французскому агенту. Он, в свою очередь, создал спецгруппу для анализа полученных данных. Информация, правда, оказалась устаревшей и бесполезной, да и группа вообще не понимала, что с ней делать.