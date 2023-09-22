“Я - смерть, великий разрушитель миров”: был ли создатель атомной бомбы Роберт Оппенгеймер советским разведчиком?

Ну а Роберт не обращал на это внимания и продолжал работать. К концу 1930-х годов он превратился в учёного с мировым именем. Тут в его биографии и возник занятный эпизод, который припоминали ему всю дальнейшую жизнь - визит в СССР.

Якобы Оппенгеймер приехал в Союз и провёл несколько встреч на высшем уровне. Общался и с Лаврентием Павловичем Берия и предложил тому реализовать атомный проект на территории СССР. Звучит фантастично, да и упоминает об этом только сын Берии - Серго. Тогда ему было 15 лет и он видел встречу учёного со своим отцом. Сомнительное свидетельство. Ну и главный вопрос - почему в таком случае Берия не взял Оппенгеймера на работу? Тогда бы и история пошла совсем иным путём.