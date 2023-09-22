“Я - смерть, великий разрушитель миров”: был ли создатель атомной бомбы Роберт Оппенгеймер советским разведчиком?

Из-за подозрений в сотрудничестве с СССР, учёного отстранили от всех военных проектов по личному указанию президента Дуайта Эйзенхауэра.
Джулиус Роберт Оппенгеймер родился 22 апреля 1904 года в Нью-Йорке. Отец торговал тканями, мама преподавала живопись. Юный Роберт оказался талантливым парнем: блестяще окончил школу, затем за 3 года прошёл весь курс Гарварда и поехал работать в лабораторию в Кембридже.
Там он познакомился с Эрнестом Резерфордом - одним из ведущих физиков того времени, однако молодой человек не произвёл на учёного особого впечатления.
Не сошёлся Оппенгеймер и с коллегами: они отмечали порывистый характер Роберта, его склонность к меланхолии и перепады настроения. Учёный отвечал им взаимностью, как-то раз он сказал своему брату:
Физика нужна мне больше, чем друзья.
В 23 года Оппенгеймер ушёл из Кембриджа и получил степень доктора философии в Гёттингенском университете. С этого момента он стал востребованным преподавателем и учёным. Но лучше от этого его репутация не стала - теперь уже окружающие опасались его политических взглядов. Сначала Роберт был антифашистом, затем увлёкся коммунизмом. Для западного истеблишмента образца 1927 года, коммунистические убеждения были чем-то вроде красной тряпки для быка.
Ну а Роберт не обращал на это внимания и продолжал работать. К концу 1930-х годов он превратился в учёного с мировым именем. Тут в его биографии и возник занятный эпизод, который припоминали ему всю дальнейшую жизнь - визит в СССР.
Якобы Оппенгеймер приехал в Союз и провёл несколько встреч на высшем уровне. Общался и с Лаврентием Павловичем Берия и предложил тому реализовать атомный проект на территории СССР. Звучит фантастично, да и упоминает об этом только сын Берии - Серго. Тогда ему было 15 лет и он видел встречу учёного со своим отцом. Сомнительное свидетельство. Ну и главный вопрос - почему в таком случае Берия не взял Оппенгеймера на работу? Тогда бы и история пошла совсем иным путём.
Сам Оппенгеймер никогда не подтверждал визит в СССР. А в 1942 году возглавил Манхэттенский проект - создание атомного оружия. За три года работы, учёные сделали три бомбы: плутониевую «Штучку» (Gadget), её взорвали на испытательном полигоне, урановый «Малыш» (Little Boy), его сбросили на Хиросиму 6 августа 1945 года и плутониевый «Толстяк» (Fat Man), им атаковали Нагасаки 9 августа 1945 года. В результате бомбардировок Японии, погибло около 300 тысяч человек - от самих ударов и заболеваний от радиации.
Когда Оппенгеймер узнал об этом, то вспомнил строчку из индуизма, Бхагавадгиты:
Я - смерть. Великий разрушитель миров.
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Несмотря на работу в Манхэттенском проекте, его всё равно подозревали в шпионаже в пользу СССР. Спецслужбы докладывали об утечке технической документации и все ниточки вели к узкому кругу руководителей проекта. В первую очередь, к Оппенгеймеру. Прямых доказательств не было, но когда американцы узнали об успешных испытаниях атомного оружия в Союзе, Оппенгеймера отстранили от всех секретных сведений по личному указу президента США Дуайта Эйзенхауэра.
И Оппенгеймер стал читать лекции студентам и превратился в пацифиста. В каждом выступлении говорил о важности мира и полного запрета ядерного оружия. Но в связях с СССР так никогда и не признался. Возможно, их никогда и не было.
Есть и другой вариант - что Оппенгеймер всё-таки сотрудничал. Не один, а вместе с группой учёных, которые понимали, к чему может привести наличие атомной бомбы лишь у одной страны. Да ещё и в условиях “Холодной войны”. И тогда получается, что они предотвратили третью мировую.
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