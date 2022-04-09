Меньше — не значит хуже! Немецкие сверхмалые субмарины «Зеехунд»

Работы над проектами сверхмалых подводных лодок велись в Германии с середины 1930-х годов. Однако приоритетными они не были, так как командование Кригсмарине не видело смысла создавать диверсионные подразделения, предпочитая направлять усилия конструкторов на разработку субмарин океанского типа.
Гельмут Хейе, командир соединения «К»
Поэтому до 1943 года наработок в этой области было немного. В частности, малая субмарина проекта К с планируемым полным водоизмещением 112 тонн, реализованная на бумаге в 1941 году. А также мини-подлодка водоизмещением около 10 тонн с вооружением в 2-3 торпеды. У союзной Италии работы над подводными диверсионными средствами шли полным ходом — уже в 1941 году под командованием князя Валерио Боргезе была сформирована знаменитая 10-я флотилия MAS, в составе которой находились сверхмалые подводные лодки типа CA и CB, а также человекоуправляемые торпеды «Майале».
Создание «Соединения К»
Действия немецких подводников в Атлантике отличались высокой эффективностью. Успешные нападения «волчьих стай», использовавших разработанную и доведенную до идеала Дёницем тактику подводной войны, не давали сторонникам малых субмарин никаких возможностей реализоваться.
Однако с конца 1942 года силы союзников стали пополняться — в строй вступило огромное количество корветов и фрегатов, оснащённых более совершенными гидроакустическими средствами. Это привело к тому, что немецкий подводный флот начал нести высокие потери, вынудившие командование Кригсмарине отказаться от тактики «волчьих стай» и перейти к использованию одиночных выходов в море.
В 1942 году объединенный оперативный штаб союзников разработал операцию «Колесница», главной мишенью которой стал сухой док в Сен-Назере, способный принимать линейные корабли класса «Бисмарк». Несмотря на высокие потери, основная цель операции была достигнута, вызвав серьезную обеспокоенность немецкого командования. В сентябре 1943 года шесть сверхмалых подводных лодок типа ХE Королевского флота атаковали линкор «Тирпиц» в Бергене. Хотя британцы и понесли серьезный урон, в результате их атаки линкор получил сильные повреждения, устранение которых заняло более полугода.
Карл Дёниц ещё в начале 1943 года, после визита на базу боевых пловцов Боргезе, поднимал вопрос о создании собственных полноценных диверсионных сил, но развитие подразделения до конца 1943 года шло достаточно медленно. Лишь угроза уничтожения немецких линейных сил в гаванях подстегнула решение этого вопроса. К тому же у немцев в руках оказались две британские сверхмалые субмарины проекта ХE, которые были затоплены экипажами в Бергене. Командование новым подразделением «Соединение К» (KleinkampfverbändederKriegsmarine, или сокращенно K-Verbände) было поручено вице-адмиралу Гельмуту Хейе, а первой базой был выбран расположенный на балтийском побережье Хайлигенхафен.
Первые сверхмалые субмарины
Первыми серийными сверхмалыми подводными лодками, поступившими на вооружение K-Verbände, стали мини-субмарины «Бибер», имевшие 6.5 тонн водоизмещения и вооружённые двумя торпедами. Из 324 построенных было потеряно 113 единиц. Причиной гибели большей части из них стала неисправность. Следующий тип мини-субмарин — «Мольх» — также был выпущен большой серией в 393 единицы, но и они эффективно не применялись.
Основными проблемами, ограничивающими использование подлодок «Мольх» и «Бибер», были их неудовлетворительные мореходные качества и низкая автономность, не позволявшая действовать на удалении от базы.
Трофейная сверхмалая подлодка Biber (нем. «бобр»), Лондон, июнь 1945 год
В начале 1944 года одновременно с разработкой проектов «Мольх» и «Бибер» инженеры под руководством Отто Грима начали разработку новой мини-субмарины на основе неудачного проекта «Хехт». Однако с рядом принципиально новых технических решений. Уже к июню этого же года они изготовили три рабочих прототипа, показавших высокие результаты, благодаря чему проект Seehund приняли на вооружение ещё до окончания полноценных испытаний.
Командование Кригсмарине во главе с Дёницем настолько впечатлилось характеристиками новой мини-субмарины, что запланировало в течение 1944-1945 годов ввести в строй тысячу субмарин, получивших флотское обозначение «Тип XXVII». И такой темп строительства был вполне реализуем. Лодка состояла из трёх отдельных секций, которые производились на заводах Howaldtswerke-Кiel, Germania-Werft/Friedrich Кrupp AG F и Schichau GmbH Werk, после чего доставлялись поездами на базу, где и происходила окончательная сборка.
Особенности проекта
Главное отличие проекта «Зеехунд» заключалось в том, что инженеры группы Грима не стремились максимально унифицировать конструкцию лодки. Разработчики «Зеехунда» изначально создавали её, как уменьшенный вариант субмарины. В прочном корпусе длиной 10 метров размещалось три основных отсека: аккумуляторный в носу, двигательный в корме и отсек управления в центре. Между собой отсеки разделялись перегородками.
Внутренняя компоновка подводной лодки Seehund: 1 — вертикальный руль; 2 — опорный подшипник; 3 — электромотор; 4 — выхлопная труба дизеля; 5 — дизель-мотор; 6 — ограждение рубки; 7 — клапан РДП; 8 — труба ГОН; 9 — радиоантенна; 10 — входной люк;11 — перископ; 12 — отсек управления; 13 — аккумуляторный отсек; 14, 15 — аккумуляторы; 16 — горизонтальный руль; 17 — кресло механика; 18 — уравнительная цистерна; 19 — кресло командира; 20 — торпеда.
Цистерны главного балласта и дифферентные цистерны располагались между прочным и легким корпусом, придававшим мини-субмарине характерные для подводных лодок обводы. Максимальная длина равнялась 11,98 м, ширина 1,8 м, а осадка в надводном положении — 1,54 м. В надводном положении СМПЛ имела водоизмещение 14,9 т, в подводном — 16,9 т.
Вместо используемых на других мини-субмаринах чисто электрических силовых установок инженеры решили применить на «Зеехунде» комбинированную установку, как на подводных лодках океанского типа. В надводном положении мини-субмарина приводилась в движение серийным дизельным мотором Bussing-NAG LD. Он развивал мощность в 60 лошадиных сил и выпускался
промышленностью в большом количестве для грузовых автомобилей. В конструкции выхлопной системы был ряд особенностей, позволявших субмарине опускаться за 6 секунд на глубину до 10 метров с работающим дизелем. Запаса топлива хватало на 300 миль при движении с крейсерском скоростью в 7 узлов и на 500 миль при установке дополнительной топливной цистерны. Максимальная скорость достигала 7,7 узла.
В подводном положении ход обеспечивался 25-сильным электрическим двигателем AEG, питаемым 8 блоками аккумуляторных батарей. Максимальная скорость под водой на электромоторе равнялась 6 узлам. Запас хода на батареях с крейсерской скоростью в 3 узла составлял 63 мили. У принятого на вооружение парой месяцев раньше «Мольха» запас хода под водой не превышал 6 миль.
Британские военнослужащие осматривают захваченную сверхмалую подводную лодку Кригсмарине Seehund
«Зеехунды» вооружались двумя электрическими торпедами G7e TIIIe Kreuzotter калибром 533 мм, установленными по обеим сторонам корпуса в бугельных аппаратах. Они представляли собой модернизированную версию штатных торпед типа G7e TIIIa. Отличались уменьшенной до 1352 кг массой, но имели такое же количество взрывчатки, такую же скорость и запас хода. Перезарядка торпед производилась только на базе. Штатный экипаж лодки составлял 2 человека. Общее управление и навигацию, а также ведение боя осуществлял командир. При необходимости он мог дублировать управление по курсу.
Инженер-механик управлял лодкой по курсу и глубине, по приказам командира производил торпедную стрельбу, отвечал за работу механизмов и двигательной установки.
Боевое применение
На вооружение K-Verbände первые «Зеехунды» поступили уже в конце 1944 года, но до начала 1945 года экипажи осваивали новую технику. Первой операцией с массированным применением новых СМПЛ стала атака на конвой союзников в районе Квинте-банки, но она завершилась провалом. Из-за неблагоприятных погодных условий из 18 мини-субмарин 16 были потеряны, а союзники лишились только одного тральщика, потопленного обер-лейтенантом Потзеном. После детального анализа, Дёниц личным приказом запретил выходить группами на боевые задания без изучения погодных условий в месте проведения будущей операции.
Сборка сверхмалых подводных лодок типа Seehund на верфи в Киле. 1944-1945 года
Последовало еще несколько операций, которые хотя и не увенчались успехом, но доказали возможность использования мини-субмарин в Северном море, а также их отличные мореходные качества.
Поэтому в будущем «Зеехунды» использовали практически всегда возле побережья Великобритании, Голландии, Франции и в проливе Па-де-Кале, где они действовали на коммуникациях союзников. Первой успешной операцией стало потопление британского грузового судна на рейде Грейт-Ярмута в феврале 1945 года.
В период с февраля по апрель 1945 года мини-субмарины совершили в общей сложности 129 боевых выходов, в ходе которых потопили более 10 кораблей и судов союзников (общий тоннаж 18450 тонн). Также были серьёзно повреждены ещё четыре крупных судна примерно таким же тоннажем. Собственные потери составили 33 единицы, причем основная часть была потеряна в январе 1945 года из-за неправильного применения и неблагоприятных погодных условий.
Материал подготовлен волонтёрской редакцией WoWS
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