Меньше — не значит хуже! Немецкие сверхмалые субмарины «Зеехунд»

Гельмут Хейе, командир соединения «К»

Поэтому до 1943 года наработок в этой области было немного. В частности, малая субмарина проекта К с планируемым полным водоизмещением 112 тонн, реализованная на бумаге в 1941 году. А также мини-подлодка водоизмещением около 10 тонн с вооружением в 2-3 торпеды. У союзной Италии работы над подводными диверсионными средствами шли полным ходом — уже в 1941 году под командованием князя Валерио Боргезе была сформирована знаменитая 10-я флотилия MAS, в составе которой находились сверхмалые подводные лодки типа CA и CB, а также человекоуправляемые торпеды «Майале».

Создание «Соединения К»

Действия немецких подводников в Атлантике отличались высокой эффективностью. Успешные нападения «волчьих стай», использовавших разработанную и доведенную до идеала Дёницем тактику подводной войны, не давали сторонникам малых субмарин никаких возможностей реализоваться.

Однако с конца 1942 года силы союзников стали пополняться — в строй вступило огромное количество корветов и фрегатов, оснащённых более совершенными гидроакустическими средствами. Это привело к тому, что немецкий подводный флот начал нести высокие потери, вынудившие командование Кригсмарине отказаться от тактики «волчьих стай» и перейти к использованию одиночных выходов в море.

В 1942 году объединенный оперативный штаб союзников разработал операцию «Колесница», главной мишенью которой стал сухой док в Сен-Назере, способный принимать линейные корабли класса «Бисмарк». Несмотря на высокие потери, основная цель операции была достигнута, вызвав серьезную обеспокоенность немецкого командования. В сентябре 1943 года шесть сверхмалых подводных лодок типа ХE Королевского флота атаковали линкор «Тирпиц» в Бергене. Хотя британцы и понесли серьезный урон, в результате их атаки линкор получил сильные повреждения, устранение которых заняло более полугода.

Карл Дёниц ещё в начале 1943 года, после визита на базу боевых пловцов Боргезе, поднимал вопрос о создании собственных полноценных диверсионных сил, но развитие подразделения до конца 1943 года шло достаточно медленно. Лишь угроза уничтожения немецких линейных сил в гаванях подстегнула решение этого вопроса. К тому же у немцев в руках оказались две британские сверхмалые субмарины проекта ХE, которые были затоплены экипажами в Бергене. Командование новым подразделением «Соединение К» (KleinkampfverbändederKriegsmarine, или сокращенно K-Verbände) было поручено вице-адмиралу Гельмуту Хейе, а первой базой был выбран расположенный на балтийском побережье Хайлигенхафен.

Первые сверхмалые субмарины

Первыми серийными сверхмалыми подводными лодками, поступившими на вооружение K-Verbände, стали мини-субмарины «Бибер», имевшие 6.5 тонн водоизмещения и вооружённые двумя торпедами. Из 324 построенных было потеряно 113 единиц. Причиной гибели большей части из них стала неисправность. Следующий тип мини-субмарин — «Мольх» — также был выпущен большой серией в 393 единицы, но и они эффективно не применялись.

Основными проблемами, ограничивающими использование подлодок «Мольх» и «Бибер», были их неудовлетворительные мореходные качества и низкая автономность, не позволявшая действовать на удалении от базы.